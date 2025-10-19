Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός

Μετά την σπουδαία νίκη (69-57) επί της DVTK στο ΣΕΦ, για τη 2η αγωνιστική των ομίλων της Euroleague, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή (19/10) το μεσημέρι, ώρα 13:30 (YouTube: HellenicBF), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Παναθλητικό εκτός έδρας, για την 3η «στροφή» της Α1.

Δείτε σε Live Streaming το Παναθλητικός – Ολυμπιακός

«Να είμαστε επιθετικές στην άμυνα, να παίξουμε ομαδικά»

Δηλώσεις:

Νόζια Γούλφολκ: «Πιστεύω, πως το ματς θα έχει γρήγορο ρυθμό. Παίζουμε με μια γρήγορη ομάδα. Ωστόσο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, αν μπούμε στο παιχνίδι με τη νοοτροπία να είμαστε γρήγορες και επιθετικές και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Το κλειδί θα είναι, να ελέγξουμε το ματς από την αρχή και να είμαστε επιθετικές στην άμυνα, παίζοντας ομαδικά».