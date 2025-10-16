Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/10): H «μάχη» που δίνει ο Ολυμπιακός στη Euroleague γυναικών στο Mega News
Στο Mega News (18:30) θα δείτε το παιχνίδι Ολυμπιακός – DVTK για τη Euroleague γυναικών – Αναλυτικά το σημερινό (16/10) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Γεμάτο είναι και το σημερινό (16/10) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ Γυναικών συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι, στη Euroleague, αφού αντιμετωπίζει την ισχυρή DVTK (18:30), την οποία υποδέχονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Ματς που θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το Mega News.
Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Νεπτούνας (19:00, FIBA YouTube), για το EuroCup Women, ενώ ο Αθηναϊκός (20:00, YouTube) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπεσίκτας.
Το βράδυ (22:00), η ανδρική ομάδα μπάσκετ των Πειραιωτών φιλοξενείται στο Βελιγράδι, από την Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, 22:00), για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ Γυναικών και όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/10)
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
18:30 Mega News Ολυμπιακός – DVTK EuroLeague γυναικών
19:00 FIBA YouTube Νεπτούνας – Παναθηναϊκός EuroCup Women
19:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα Euroleague
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άιζεναχ – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
20:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα Προκριματικά Euro 2026 (Γ)
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χάντερσφιλντ – Μπόλτον EFL League One
22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Euroleague
