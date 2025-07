Ο Ολυμπιακός απευθείας στους ομίλους της EuroLeague γυναικών

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε θέση απευθείας στους ομίλους της EuroLeague γυναικών, όπως γνωστοποιήθηκε μέσα από επίσημη ανακοίνωση. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών, οι «ερυθρόλευκες», ετοιμάζονται να δώσουν για ακόμη χρονιά το «παρών» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

What’s your team? 🤩

The #EuroLeagueWomen line-up for the 2025-26 season is confirmed! 📋

📅 The Draw takes place on July 23 | ⏰ 11:00 CET

