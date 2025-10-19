Ποιες ομάδες πολιτών πρέπει να εμβολιαστούν για κορονοϊό

Κρούσματα κορονοϊού έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, με τους ειδικούς να τονίζουν στους πολίτες πως θα πρέπει να εμβολιαστούν.

Ιδιαίτερα, υπογραμμίζουν πως τα αντιικά φάρμακα έχουν αποβεί σωτήρια για άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή μεγάλης ηλικίας.

«Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό έχει ξεκινήσει να γίνεται και πρέπει να το κάνουν μεγάλοι σε ηλικία άνω των 60 ετών, τα παιδιά από 6 μηνών και όσοι είναι μέχρι 59 ετών και έχουν υποκείμενα νοσήματα, οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι έγκυες γυναίκες», είπε στο MEGA η πρόεδρος ΕΠΕ Ματίνα Παγώνη.

Σύμφωνα με την επιτροπή εμβολιασμού, όσοι πολίτες άνω των 75 ετών κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου του κορονοϊού, μετά από 6 μήνες θα πρέπει να κάνουν και μία δεύτερη δόση.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και ο εμβολιασμός κατά της γρίπης.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ καταγράφονται καθημερινά περιστατικά σοβαρής νόσησης και θανάτου, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα.

Καθώς η νόσος COVID-19 μεταπίπτει σε ενδημική νόσο, τα εμβολιαστικά προγράμματα για την χρονική περίοδο 2025-2026 επικεντρώνονται στην ανοσοποίηση των ευάλωτων ατόμων με κίνδυνο σοβαρής νόσησης και επιπλοκών.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, για τη χρονική περίοδο 2025/26, σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από τον ιό SARS-CoV-2 είναι:

άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω,

6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου και

άτομα με ανοσοκαταστολή.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο εμβολιασμός για τη χρονική περίοδο 2025/26 θα γίνει με μία δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω (mRNA BioNTech/Pfizer, Comirnaty, LP.8.1.).

Ειδικά για τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω συνιστάται η χορήγηση μιας επιπλέον δόσης του εμβολίου με μεσοδιάστημα 6 μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr ή μέσω των φαρμακείων. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον σύνδεσμο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ JN.1 2024-2025.