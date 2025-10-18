newspaper
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Ρωσία: Δύο νεκροί μετά από ουκρανική επίθεση με drones στη Χερσώνα
Κόσμος 18 Οκτωβρίου 2025 | 15:46

Ρωσία: Δύο νεκροί μετά από ουκρανική επίθεση με drones στη Χερσώνα

Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στη Ρωσία, η οποία δεν οφείλεται σε επίθεση

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της, Βλαντίμιρ Σάλντο.

Ουκρανία και Ρωσία ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones

Και τα δύο θύματα ζούσαν σε προσωρινό κέντρο στέγασης για ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, διευκρίνισε ο Σάλντο στην ανακοίνωση που έκανε μέσω του Telegram.

Έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στη Ρωσία

Στο μεταξύ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε έκρηξη στο εργοστάσιο εκρηκτικών Avangard στην πόλη Στερλίταμακ, στη περιφέρεια Μπασκορτοστάν στη Ρωσία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της Ράντι Καμπίροφ.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ.

Ιατροδικαστές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, πρόσθεσε ο Καμπίροφ σε ανακοίνωσή του στον λογαριασμό του στο Telegram, στην οποία αρνήθηκε ότι αυτή προκλήθηκε από ουκρανικά πλήγματα με drone.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοστάσιο του Στερλίταμακ, οι οποίες είχαν συνεχιστεί καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το εργοστάσιο Avangard κατασκευάζει βιομηχανικά εκρηκτικά και αποσυναρμολογεί πυρομαχικά.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Από το 2022, το εργοστάσιο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του βιομηχανικού ομίλου του ρωσικού κράτους Rostec.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε
18.10.25

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλής μιας εταιρείας ασφαλείας που κατηγορείται ότι τον κατασκόπευε για χάρη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Δημοτικές εκλογές την Κυριακή – Ο αλβανόφωνος πληθυσμός και η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση
18.10.25

Δημοτικές εκλογές την Κυριακή στη Βόρεια Μακεδονία - Ο αλβανόφωνος πληθυσμός και η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση

Οι δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία αναμένεται να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία του δεξιού κυβερνώντος κόμματος. Το διακύβευμα στους δήμους που κυριαρχεί ο αλβανόφωνος πληθυσμός

Σύνταξη
Ιράν: Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά – Η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά της
18.10.25

Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά - Το Ιράν δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά του

Η συμφωνία, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ή ΚΟΣΔ, υπέγραψαν το 2015 το Ιράν με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα – 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας
18.10.25

Το Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα - 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας

Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου - Το Ισραήλ συνεχίζει να ανοίγει πυρ κατά Παλαιστίνιων στη Γάζα παρά τη συμφωνία για την εκεχειρία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νετανιάχου: Η εκεχειρία στη Γάζα του προκάλεσε έξι μεγάλα προβλήματα – Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου
18.10.25

Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου - Τα έξι μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε η εκεχειρία στον Νετανιάχου

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να παραμένει στη θέση του ή, ακόμη περισσότερο, για να μένει εκτός φυλακής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες
18.10.25

Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες

Kάτοικοι και επισκέπτες της Χαβάης συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείτο από την έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Σύνταξη
Ουκρανία: Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ – Ανοιχτό παράθυρο για τους Tomahawk
18.10.25

Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει συνάντησης Πούτιν-Τραμπ - Ανοιχτό παράθυρο για Tomahawk από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Τραμπ, μολονότι δήλωσε ότι τυχόν αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο θα κλιμάκωνε την πολεμική ένταση στην Ουκρανία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γάζα: Το ΔΠΔ απέρριψε έφεση του Ισραήλ κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ
18.10.25

Απορρίφθηκε η έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ

Το Ισραήλ ζήτησε από το ΔΠΔ να ασκήσει έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν ότι «το ζήτημα, όπως διατυπώθηκε από το Ισραήλ, δεν είναι εφέσιμο».

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Σφοδρή επίθεση Ακιντζί στον Τατάρ και «εκλογική» στήριξη στον Ερχιουρμάν
18.10.25

Ο Ακιντζί επιτίθεται στον Τατάρ και στηρίζει τον Ερχιουρμάν

Στήριξη στον υποψήφιο της «αντιπολίτευσης» Τουφάν Ερχιουρμάν παρέχει ο Ακιντζί δύο μέρες πριν την «εκλογική» αναμέτρηση στα Κατεχόμενα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Τατάρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αποφυλάκισε τον «απατεώνα» πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Σάντος
18.10.25

Τραμπ: Ο Σάντος είναι «απατεώνας» αλλά τον αποφυλακίζω

Ο Σάντος «ήταν κατά κάποιον τρόπο "απατεώνας"», δήλωσε ο Τραμπ, αλλά η παραδοχή αυτή δεν τον απέτρεψε από το να υπογράψει την αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή που είχε ομολογήσει την ενοχή του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ισχυρίζεται ότι κατέλαβε η Ρωσία
18.10.25

Η Ρωσία «κατέλαβε» άλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο

Την κατάληψη άλλων τριών κοινοτήτων σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας, με το Κίεβο να ισχυρίζεται πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στις δύο εξ αυτών.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα
18.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χιρόνα για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον
18.10.25

Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον

Τι λέει άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια του 22χρονου ο οποίος εμφανίζεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
18.10.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
18.10.25

Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος
18.10.25

Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος

Και να που αργά, αλλά σταθερά, η διαφθορά επανέρχεται στην επικαιρότητα και ταυτίζεται με την κυβέρνηση. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση, αλλά τί να πεις όταν λίγα μέτρα πιο πέρα «τρέχει» η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα που μετέφερε αδρανή υλικά
18.10.25

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που μετέφερε αδρανή υλικά - Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για άλλη παράβαση

Κυκλοφορούσε με φθαρμένα ελαστικά στην Αττική Οδό, ενώ το δίπλωμα του είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη Δευτέρα για παράβαση που αφορούσε σε μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)
18.10.25

Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός (17:00) για την 7η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»
18.10.25

Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος απο τον Παναργειακό και πήρε δίκαια τη νίκη ανατρέποντας στις καθυστερήσεις το σκορ για το 2-1 που τον στέλνει στην κορυφή της βαθμολογίας του νοτίου ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη
18.10.25

Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη

Αν και η Έλεν Μόρις προτιμά τα βιβλία από τον κινηματογράφο, παραμένει η μεγαλύτερη θαυμάστρια του συζύγου της, Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μισθοί: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες
18.10.25

Διευρύνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ - Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες

Στο σύνολο των 237 περιφερειών της ΕΕ, οι ελληνικές καταλαμβάνουν πλέον τις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του μέσου μισθού - Τι αναφέρει το ΚΕΠΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
18.10.25

18.10.25

Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»
18.10.25

Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»

Πρώην ρέφερι της Euroleague απάντησε στα σχόλια του προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, για τη διαιτησία στο ματς με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που θα έπρεπε να έχει παράπονα.

Σύνταξη
Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ
18.10.25

Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ

«Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται, δεν είναι περίβολο για να καταθέτουν στεφάνια». Αιχμηρός ο Λάκης Λαζόπουλος λίγο πριν το πρώτο Αλ Τσαντίρι Νιουζ δεν χαρίζεται σε κανέναν. Η μεγάλη γκάμα της ΝΔ και ο Τσίπρας

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του
18.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως δήλωσε με ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»
18.10.25

Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ - «Στόχος ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης»

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
