Γκολ και θέαμα στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τους λάτρεις της στρογγυλής θεάς να απολαμβάνουν σπουδαίες αναμετρήσεις.

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-0 της Έβερτον (δείτε εδώ τα highlights).

Η Άρσεναλ κέρδισε στην έδρα της Φούλαμ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Τσέλσι νίκησε με 3-0 την Νότιγχαμ Φόρεστ (δείτε εδώ τα highlights).

Ματσάρα ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Μπόρνμουθ, με τις δύο ομάδες να έρχονται 3-3 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Μπέρνλι κόντρα στην Λιντς με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπράιτον έκανε την έκπληξη κόντρα στην Νιουκάστλ (2-0, δείτε εδώ τα highlights)

Εντός έδρας νίκη για την Σάντερλαντ κόντρα στην Γουλβς με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή με τα παιχνίδια Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00) και Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30), ενώ ολοκληρώνεται την Δευτέρα (20/10) με το Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00).

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0

Μπέρνλι-Λιντς 2-0

Μπράιτον-Νιουκάστλ 2-1

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0

Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

24/10 22:00 Λιντς – Γουέστ Χαμ

25/10 17:00 Τσέλσι – Σάντερλαντ

25/10 17:00 Νιούκαστλ – Φούλαμ

25/10 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

25/10 22:00 Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

26/10 16:00 Γουλβς – Μπέρνλι

26/10 16:00 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

26/10 16:00 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι

26/10 16:00 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ

26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ

Στην Bundesliga, η Μπάγερν πήρε το ντέρμπι με την Ντόρτμουντ και έκανε το 7Χ7 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Λεβερκούζεν μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, επικράτησε εκτός έδρας της Μάιντς με 4-3 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη για την Λειψία απέναντι στο Αμβούργο με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό για την Στουτγκάρδη στην έδρα της Βόλφσμπουργκ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Ισόπαλο 2-2 έληξε το Χάιντενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης (δείτε εδώ τα highlights).

Οπως και το Κολωνία – Άουγκσμπουργκ (1-1, δείτε εδώ τα highlights)

Στο χθεσινό παιχνίδι, η Ουνιόν Βερολίνου νίκησε με 3-1 την Γκλάντμπαχ (δείτε εδώ τα highlights)

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με τα παιχνίδια: Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30) και Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ (18:30)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 17/10

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ 3-1

Σάββατο, 18/10

Μάιντς-Λεβερκούζεν 3-4

Λειψία-Αμβούργο 2-1

Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη 0-3

Χάιντενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης 2-2

Κολωνία-Άουγκσμπουργκ 1-1

Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-1

Κυριακή, 19/10

Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ (18:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (8η):

Παρασκευή, 24/10

Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)

Σάββατο, 25/10

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Λειψία (16:30)

Χόφενχαϊμ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Ντόρτμουντ-Κολωνία (19:30)

Κυριακή, 26/10

Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ (16:30)

Στουτγκάρδη-Μάιντς (18:30).

Στην Primera Division, η Μπαρτσελόνα κέρδισε δύσκολα την Τζιρόνα με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε με 1-0 Οσασούνα (δείτε εδώ τα highlights)

Χορταστική ισοπαλία στο Βιγιαρεάλ – Μπέτις, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Μαγιόρκα έκανε την έκπληξη και επικράτησε εκτός έδρας της Σεβίλλης με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Στο χθεσινό παιχνίδι, η Εσπανιόλ νίκησε στην έδρα της Οβιέδο με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (19/10) με τα παιχνίδια: Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00), Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15), Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30) και Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00), ενώ ολοκληρώνεται την Δευτέρα (20/10) με το Αλαβές-Βαλένθια (22:00).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 17/10

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2

Σάββατο 18/10

Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις 2-2

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0

Κυριακή 19/10

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα 20/10

Αλαβές-Βαλένθια (22:00)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της La Liga

Σοσιεδάδ – Σεβίλλη

Ζιρόνα – Ρεάλ Οβιέδο

Εσπανιόλ – Έλτσε

Μπιλμπάο – Χετάφε

Βαλένθια – Βιγιαρεάλ

Μαγιόρκα – Λεβάντε

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

Οσασούνα – Θέλτα

Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές

Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης

Στη Serie A, η Ίντερ επικράτησε στο ντέρμπι της αγωνιστικής της Ρόμα με 1-0.

Η Τορίνο έκανε την έκπληξη απέναντι στη Νάπολι και επικράτησε με 1-0.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Λέτσε – Σασουόλο (0-0).

Οπως και το Πίζα – Βερόνα (0-0).

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις: Κόμο – Γιουβέντους (19/10, 13:30), Κάλιαρι – Μπολόνια (19/10, 16:00), Τζένοα – Πάρμα (19/10, 16:00), Αταλάντα – Λάτσιο (19/10, 19:00) και Μίλαν – Φιορεντίνα (19/10, 21:45), ενώ ολοκληρώνεται την Δευτέρα (20/10) με το Κρεμονέζε – Ουντινέζε (21:45).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη Serie A:

Λέτσε – Σασουόλο 0-0

Πίζα – Βερόνα 0-0

Τορίνο – Νάπολι 1-0

Ρόμα – Ίντερ 0-1

19/10, 13:30 Κόμο – Γιουβέντους

19/10, 16:00 Κάλιαρι – Μπολόνια

19/10, 16:00 Τζένοα – Πάρμα

19/10, 19:00 Αταλάντα – Λάτσιο

19/10, 21:45 Μίλαν – Φιορεντίνα

20/10, 21:45 Κρεμονέζε – Ουντινέζε

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Μίλαν – Πίζα

Πάρμα – Κόμο

Ουντινέζε – Λέτσε

Νάπολι – Ίντερ

Κρεμονέζε – Αταλάντα

Τορίνο – Τζένοα

Σασουόλο – Ρόμα

Βερόνα – Κάλιαρι

Φιορεντίνα – Μπολόνια

Λάτσιο – Γιουβέντους