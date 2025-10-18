9/12: Στα σκαριά και επισήμως η σειρά για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ

Η πλατφόρμα Paramount+ έδωσε επίσημα το «πράσινο φως» στη νέα δραματική μίνι σειρά «9/12», με πρωταγωνιστή και εκτελεστικό παραγωγό τον βραβευμένο με Emmy και Tony Τζέρεμι Στρονγκ (Succession, Springsteen: Deliver Me from Nowhere), σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Deadline. Η σειρά έξι επεισοδίων αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία των διασωστών της 11ης Σεπτεμβρίου και του πολυετούς δικαστικού τους αγώνα για δικαίωση και αποζημίωση.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τόμπιας Λίντχολμ (The Investigation) και συν-σεναριογραφία του Φρανκ Πουλιέζε (House of Cards), το 9/12 σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη πρωτότυπη παραγωγή της ανανεωμένης Paramount Television Studios, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το 2027.

Η σειρά είχε αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσει γυρίσματα το καλοκαίρι του 2026, καθυστερώντας λόγω των διαδικασιών της συγχώνευσης μεταξύ Skydance και Paramount Global.

«Τι συμβαίνει όταν εκείνοι που ρίσκαραν τα πάντα εγκαταλείπονται από τους ίδιους τους θεσμούς που όφειλαν να τους προστατεύσουν».

Η επόμενη μέρα

Το 9/12 αφηγείται μια ιστορία τύπου «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ», επικεντρωμένη σε έναν εξαντλητικό δικαστικό αγώνα σχεδόν δέκα ετών που οδήγησε στην εξασφάλιση αποζημιώσεων ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για διασώστες που ασθένησαν μετά τις επιθέσεις. Ο Στρονγκ ενσαρκώνει τον Τζέισον Σμιθ, έναν νομικό που ρισκάρει τα πάντα για να αποκαλύψει την πολιτική, τη διαφθορά και την προδοσία που σκίασαν την ηρωική προσπάθεια των πρώτων ανταποκριτών.

«Το 9/12 είναι μια ιστορία για τη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», ανέφερε ο Στρονγκ, τονίζοντας πως η σειρά τιμά τους «πραγματικούς ήρωες που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε». Από την πλευρά του, ο Λίντχολμ δήλωσε πως το έργο εξερευνά «τι συμβαίνει όταν εκείνοι που ρίσκαραν τα πάντα εγκαταλείπονται από τους ίδιους τους θεσμούς που όφειλαν να τους προστατεύσουν».

«Μιλά για το καλύτερο μέσα μας — για την ενότητα, το θάρρος και τη δύναμη να ξαναχτίζουμε μέσα από τα ερείπια»

Η σειρά είχε αρχικά αναπτυχθεί το 2021 υπό τον τίτλο The Best of Us στην Sister, πριν μεταφερθεί στη Skydance Television και τελικά αναβιώσει στο πλαίσιο των Paramount Television Studios υπό την προεδρία της Ντάνα Γκόλντμπεργκ και του Ματ Θάνελ. Ο τελευταίος χαρακτήρισε το 9/12 «μια ηρωική ιστορία αουτσάιντερ που ο Τζέρεμι θα ζωντανέψει με απαράμιλλο τρόπο», ενώ η Γουάισμαν πρόσθεσε πως «το πρότζεκτ υπενθυμίζει γιατί η αφήγηση έχει δύναμη».

Ο Στρονγκ, που πρόσφατα απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ με το The Apprentice, έκλεισε τη δήλωσή του αναφερόμενος στα λόγια του ιστορικού Ντέιβιντ Χάλμπερσταμ: «Την ημέρα που φάνηκε το χειρότερο της ανθρωπότητας, απάντησε το καλύτερο». Το 9/12, είπε, «μιλά για το καλύτερο μέσα μας — για την ενότητα, το θάρρος και τη δύναμη να ξαναχτίζουμε μέσα από τα ερείπια».

*Με πληροφορίες από: Deadline, Kεντρική Φωτογραφία: Το αεροσκάφος της United Airlines, πτήση 175, που έχει καταληφθεί από αεροπειρατές, κατευθύνεται προς τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, λίγο πριν συντριβεί στον νότιο πύργο (αριστερά), ενώ ο βόρειος πύργος φλέγεται μετά από προηγούμενη επίθεση άλλου αεροσκάφους, στη Νέα Υόρκη, 11 Σεπτεμβρίου 2001. (Φωτογραφία αρχείου: Sean Adair / Reuters)