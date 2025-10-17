Φως στο Τούνελ: Απόψε η μεγάλη πρεμιέρα στο MEGA
Η μακροβιότερη ερευνητική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, επιστέφει στις μικρές οθόνες. Απόψε, στις 23.20, στο MEGA.
Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει απόψε στις 23:20, στο MEGA και ερευνά ανεξιχνίαστες υποθέσεις και εξαφανίσεις με τη συνέπεια που το διακρίνει εδώ και 31 σεζόν.
Στην πρώτη εκπομπή, για φέτος, τα φώτα στρέφονται στο θρίλερ της γνωστής Αθηναίας, που θα κόψει την ανάσα.
Θύμα μια γνωστή κυρία της αθηναϊκής ελίτ.
Η δημοσιογραφική έρευνα βυθίζεται στα σκοτεινά μονοπάτια μιας αριστοκρατικής περιοχής. Εκεί, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…
Ένα τραγικό μυστικό ξεθάβεται.
Οι αποκαλύψεις καθηλώνουν και σοκάρουν.
#FosStoTounel
