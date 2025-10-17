science
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
17.10.2025 | 12:15
Δύο νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το χάπι που… εκτυπώνει
Επιστήμες 17 Οκτωβρίου 2025 | 11:01

Το χάπι που… εκτυπώνει

Ερευνητές στην Ελβετία δημιούργησαν τον πρώτο βιοεκτυπωτή ο οποίος… καταπίνεται σαν χάπι και πλοηγείται μέσα στο γαστρεντερικό σύστημα όπου και εκλύει βιομελάνι.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Spotlight

Έναν βιοεκτυπωτή που… καταπίνεται σαν χάπι και εκτυπώνει ιστούς εντός του σώματος ανέπτυξαν ερευνητές του Εργαστηρίου Προηγμένων Κατασκευαστικών Τεχνολογιών στην Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάννης (EPFL). Πρόκειται για τον πρώτο βιοεκτυπωτή σε μέγεθος χαπιού που αναπτύχθηκε παγκοσμίως και ο οποίος «πλοηγείται» μέσα στον γαστρεντερικό σωλήνα επιδιορθώνοντας βλάβες όπως τα έλκη ή οι αιμορραγίες. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στο επιστημονικό περιοδικό «Advanced Science», η νέα αυτή τεχνολογία ανοίγει καινούργιους δρόμους στις μη επεμβατικές ιατρικές… επεμβάσεις.

Ο βιοεκτυπωτής που καταπίνεται

«Συνδυάζοντας τις αρχές των insitu βιοεκτυπωτών με τη σύλληψη χορήγησης φαρμάκων των έξυπνων καψουλών δημιουργήσαμε μια νέα κατηγορία συσκευών: έναν βιοεκτυπωτή με μέγεθος χαπιού που μπορεί να καταπίνεται» ανέφερε ο επικεφαλής της μελέτης Βιβέκ Σουμπραμανιάν.

Πώς λειτουργεί η συσκευή

Η νέα συσκευή ονομάζεται MEDS (Magnetic Endoluminal Deposition System) και θυμίζει στον σχεδιασμό ένα στιλό με μύτη που διαθέτει ελατήριο – μόνο που στην περίπτωσή μας το «στιλό» είναι πολύ μικρότερο και το «μελάνι» που εκλύει είναι ένα ζωντανό βιοτζελ. Με μέγεθος αντίστοιχο με εκείνο ενός χαπιού, η συσκευή MEDS διαθέτει έναν μικροσκοπικό θάλαμο γεμάτο με βιομελάνι καθώς και έναν μηχανισμό με ελατήριο που σπρώχνει το μελάνι προς τα έξω.

Η έκλυση του βιομελανιού γίνεται με χρήση μιας εξωτερικής ακτίνας λέιζερ εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας η οποία διαπερνά με ασφαλή τρόπο τους ιστούς του σώματος. Όταν το βιομελάνι έχει βγει από τον θάλαμο η κάψουλα κλείνει αεροστεγώς μέσω ενός εξωτερικού μαγνήτη που είναι ενσωματωμένος σε ένα ρομποτικό χέρι – περίπου όπως καθοδηγείται ένα χειριστήριο παιχνιδομηχανής.

Επιτυχημένα in vitro και in vivo πειράματα

YouTube thumbnail

Στο πλαίσιο πειραμάτων η ερευνητική ομάδα του EPFL χρησιμοποίησε τον νέο βιοεκτυπωτή- χάπι για τη θεραπεία τεχνητών ελκών διαφορετικών μεγεθών σε μια προσομοίωση ιστού του στομάχου. Ο νέος βιοεκτυπωτής σταμάτησε επίσης και μια γαστρική αιμορραγία σε προσομοίωση. Σε in vivo πειράματα που έλαβαν χώρα σε μια πιστοποιημένη αμερικανική μονάδα ερευνών σε ζώα, η συσκευή χρησιμοποιήθηκε επίσης με επιτυχία εκλύοντας βιομελάνι στο γαστρενετρικό σύστημα κουνελιών.

Εμπλουτισμός του βιομελανιού με κύτταρα για καλύτερα αποτελέσματα

Οι ερευνητές τόνισαν μάλιστα ότι το βιομελάνι που χρησιμοποιούν στο χάπι θα μπορεί να συνδυάζεται με φάρμακα ή και με κύτταρα ώστε να προσφέρει ακόμη αποτελεσματικότερη επιδιόρθωση ιστών που έχουν υποστεί βλάβη. «Σε πειράματά μας στο εργαστήριο, βιομελάνι στο οποίο είχαν προστεθεί κύτταρα διατήρησε τη δομική ακεραιότητά του για περισσότερες από 16 ημέρες, γεγονός που μαρτυρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένας μικρο-βιοαντιδραστήρας που θα εκλύει αυξητικούς παράγοντες και θα στρατολογεί νέα κύτταρα για την επούλωση πληγών και τραυμάτων» σημείωσε ο διδακτορικός φοιτητής του EPFL Σαντζέι Μανοχαράν.

Πιθανή χρήση στα αιμοφόρα αγγεία και στο περιτόναιο

Ο ερευνητής υπογράμμισε πάντως ότι ενώ τα ευρήματα αυτά είναι ενθαρρυντικά η αξία τους in vivo χρειάζεται να αποδειχθεί σε μελλοντικές μελέτες. «Συνολικά πάντως, τα αποτελέσματά μας δείχνουν τον θεμελιώδη ρόλο που μπορεί να παίξουν οι συσκευές MEDS σε μελλοντικές εφαρμογές βιοεκτύπωσης». Επόμενο βήμα, δια στόματος των ερευνητών είναι να μελετήσουν τη χρήση της συσκευής MEDS στα αιμοφόρα αγγεία καθώς και στον ιστό των κοιλιακών τοιχωμάτων (περιτόναιο).

Πηγή: Το Βήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακό παιχνίδι με τις πληρωμές των αγροτών

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακό παιχνίδι με τις πληρωμές των αγροτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά στη σκιά των ΗΠΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά στη σκιά των ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Έρευνα 17.10.25

«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου

Οι βραχογραφίες «μαρτυρούν την απαρχή της ανθρώπινης φαντασίας μέσα σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία της Γης», σημειώνουν οι ερευνητές που τις εντόπισαν

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά
Πάγος και φωτιά 17.10.25

Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά

Οι παγετώνες προστάτευαν έως σήμερα την επιφάνεια της γης από τις εκρήξεις ηφαιστείων. Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί λιώσιμο των πάγων, ο κίνδυνος να εκρήγυνται συχνότερα τα ηφαίστεια είναι ορατός

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Προληπτικό «νανο-εμβόλιο» για δύσκολους καρκίνους
Μελέτη σε ποντίκια 13.10.25

Πειραματικό εμβόλιο με νανοδωματίδια για πρόληψη και αντιμετώπιση δύσκολων καρκίνων

Ενα εμβόλιο με βάση νανοσωματίδια προσέφερε πρόληψη του μελανώματος, του καρκίνου του παγκρέατος αλλά και του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ποντίκια - απέτρεψε επίσης την εξάπλωση του καρκίνου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι
Επιστήμες 12.10.25

Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι

Η ιστορία του Κήπου της Εδέμ, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, συνεχίζει να συναρπάζει μελετητές και αναγνώστες, συνδυάζοντας θρησκευτικό μυστήριο, γεωγραφική αναζήτηση και συμβολική ερμηνεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ – Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;
Αυτή ξέρει 17.10.25

Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ - Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;

«Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά» λέει η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» – Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι
Ανακοίνωση Κατζ 17.10.25

Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα - Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή στις IDF - Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα κάνει έκκληση να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων τροφίμων στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
Άγνωστος Στρατιώτης 17.10.25

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Φεύγα για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ

«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ταϊβάν: Αεροσυνοδός πέθανε αφού ασθένησε σε πτήση – Η εταιρεία ζήτησε απόδειξη ότι της είχε εγκριθεί… άδεια
Στην Ταϊβάν 17.10.25

Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας

Η 34χρονη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 24 Σεπτεμβρίου ώσπου άφησε την τελευταία της πνοή - Σε «λάθος υπαλλήλου» απέδωσε η EVA Air το σοκαριστικό μήνυμα

Σύνταξη
Μπεκ Σε-χι: Πέθανε η συγγραφέας του «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι»
Ψυχική υγεία 17.10.25

Μπεκ Σε-χι: Πέθανε η συγγραφέας του «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι»

Η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Μπεκ Σε-χι κατάφερε να συμπυκνώσει τον παράδοξο, αλλά τόσο ανθρώπινο, αγώνα ανάμεσα στο «σκοτάδι» της κατάθλιψης και την επιθυμία για ζωή σε ένα βιβλίο

Σύνταξη
Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Η έντονη αντιπαράθεση Κυριάκου Βελόπουλου και Δημήτρη Καιρίδη, έλαβε χώρα χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της βουλής για την εξωτερική πολιτική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα

Οι νέες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η «στεναχώρια» για τα στελέχη που έμειναν εκτός ΚΟΕΣ και ο διάλογος με Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου
Μάρτιος 2001 17.10.25

Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου

Λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της, τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν και ένα πρώτο δείγμα, καίει τον πρίγκιπα Άντριου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο

Η Ρεάλ Μαδρίτης με το Μπερναμπέου εισέρχεται δυναμικά στο εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο του αμερικανικού ποδοσφαίρου — ένα βήμα που αλλάζει τον αθλητικό χάρτη της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άρθουρ Μίλερ: H αμερικανική τραγωδία
Ο Αμερικανός Ίψεν 17.10.25

Άρθουρ Μίλερ: Δράματα ιδεών

Στην Ελλάδα το έργο του ευδοκίμησε, παίχτηκε και επηρέασε τρεις γενιές

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Άνω Πατήσια: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας – Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)
Πανικός 17.10.25

Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στα Πατήσια - Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός - Η φωτιά επεκτάθηκε και σε καμινάδα ψησταριάς αλλά κατεσβέσθη προτού επεκταθεί στους ορόφους της πολυκατοικίας

Σύνταξη
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
Σταύρος Δημοσθένους: Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο

Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε στην Κύπρο μετά από πυροβολισμούς σε αυτοκινητόδρομο - Η πορεία του στη Μεγαλόνησο, η Καρμιώτισσα και ο Απόλλωνας Λεμεσού.

Σύνταξη
Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον – «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»
Ωραίες στιγμές 17.10.25

Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον - «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»

Ο Έλιοτ Γκουντ και η Ντάϊαν Κίτον γύρισαν τρεις ταινίες μαζί -θυμάται μια συμπρωταγωνίστρια που ήταν επαγγελματίας, πρωτότυπη και αξιοσημείωτα προσγειωμένη. Όσα είπε στον Guradian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία – Ρωσία: Το συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν – Επίσκεψη Ζελένσκι σε επιχείρηση όπλων στις ΗΠΑ
Κινητικότητα 17.10.25

Συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν - Επίσκεψη Ζελένσκι στην επιχείρηση που κατασκευάζει Τόμαχοκ στις ΗΠΑ

Η Ουκρανία ξανά στο προσκήνιο μετά την επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν και ενόψει της σημερινής συνάντησής του με τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο