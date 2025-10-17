Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται στον Κηφισό μετά από τροχαίο με νταλίκα.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο έγινε στο ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν μία νταλίκα έχασε τον έλεγχο και έπεσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Οι μπάρες ξηλώθηκαν από την σύγκρουση ενώ η αριστερή λωρίδα προς Λαμία παραμένει κλειστή, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων προς Πειραιά διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα.