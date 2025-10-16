newspaper
16.10.2025 | 15:21
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 21:15

Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες

Η Area 51 έχει ιστορικά συνδεθεί με μυστικά πειραματικά αεροσκάφη, όπως το F-117 Nighthawk και το μυστικό τζετ RAT55, το οποίο πρόσφατα εντοπίστηκε να πετά πάνω από την περιοχή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προκάλεσε νέο κύμα ερωτημάτων μετά την ανακοίνωση ότι το FBI διερευνά μια πρόσφατη συντριβή κοντά στην άκρως απόρρητη βάση Area 51.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, έχει πυροδοτήσει σενάρια για μυστικά πειραματικά αεροσκάφη και εξωγήινους.

Η συντριβή και η αντίδραση της Αεροπορίας

Σύμφωνα με την Daily Mail, σε δήλωση της 4ης Οκτωβρίου, οι αξιωματούχοι της βάσης Creech στη Νεβάδα ανέφεραν ότι ένα αεροσκάφος «εμπλέκεται σε ένα περιστατικό» καθώς συνετρίβη λίγα χιλιόμετρα από την Area 51.

Το σκάφος ανήκε στη 432η Πτέρυγα της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστή για τη λειτουργία μη επανδρωμένων drones όπως τα MQ-9 Reaper και RQ-170 Sentinel.

Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε προσωρινό περιορισμό πτήσεων γύρω από την περιοχή για μια ολόκληρη εβδομάδα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφάλειας».

Ο περιορισμός τοποθετούσε τον τόπο της συντριβής περίπου 12 μίλια ανατολικά των ορίων ασφαλείας γύρω από την Area 51.

Παράξενες δραστηριότητες στον τόπο συντριβής

Η Πολεμική Αεροπορία αποκάλυψε ότι μετά την εκκαθάριση του χώρου από το στρατιωτικό προσωπικό, υπήρξαν ανεξήγητες δραστηριότητες.

Στις 3 Οκτωβρίου, οι ερευνητές εντόπισαν ένα «αδρανές σώμα βόμβας εκπαίδευσης» και ένα κομμάτι ενός αεροσκάφους άγνωστης προέλευσης, γεγονός που οδήγησε στην εμπλοκή του FBI.

Το αδρανές σώμα βόμβας χρησιμοποιείται για εκπαίδευση και δεν είναι εκρηκτικό.

Το κομμάτι του αεροσκάφους πιθανώς ανήκε σε πάνελ αεροπλάνου, αλλά η προέλευσή του παραμένει ανεξήγητη. Η Πολεμική Αεροπορία πιστεύει ότι κάποιος αλλοίωσε τον τόπο συντριβής μετά την αποχώρηση των στρατιωτικών.

Οι ερευνητές και τα κενά

Ο Joerg Arnu, μακροχρόνιος ερευνητής της Area 51, επισκέφθηκε τον τόπο συντριβής στις 27 Σεπτεμβρίου.

Αντί για συντρίμμια, βρήκε μόνο ίχνη από στρατιωτικά οχήματα και μια πλήρως καθαρισμένη περιοχή.

Όπως δήλωσε, «έσκαψαν πραγματικά το έδαφος, οπότε είναι αδύνατο να βρεθεί το σημάδι της πρόσκρουσης».

Οι βροχές στην έρημο μπορούν να φέρουν στο φως κρυμμένα αντικείμενα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι κάποια συντρίμμια μπορεί να βρίσκονται ακόμα υπόγεια. Παράλληλα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θάνατοι από το περιστατικό.

Τα drones και οι συνωμοσίες

Η 432η Πτέρυγα στη βάση Creech λειτουργεί μη επανδρωμένα drones για αποστολές επιτήρησης και μάχης. Τα MQ-9 Reaper χρησιμοποιούνται για κατασκοπεία, παρακολούθηση στόχων και ακόμη και εκτόξευση πυραύλων.

Αν και οι συντριβές drone δεν είναι ασυνήθιστες λόγω τεχνικών βλαβών ή σφαλμάτων χειριστή, οι συνωμοσιολόγοι επισημαίνουν ότι η μυστικότητα γύρω από αυτή τη συντριβή είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη.

Η ταχεία αντίδραση των ομοσπονδιακών, η εκκαθάριση του χώρου και η διατήρηση του περιστατικού μυστικού για πάνω από δύο εβδομάδες ενισχύουν τις θεωρίες ότι το αεροσκάφος ίσως δεν ήταν ένα απλό drone.

Η ιστορική σημασία της Area 51

Η Area 51 έχει ιστορικά συνδεθεί με μυστικά πειραματικά αεροσκάφη, όπως το F-117 Nighthawk και το μυστικό τζετ RAT55, το οποίο πρόσφατα εντοπίστηκε να πετά πάνω από την περιοχή.

Η βάση αποτέλεσε πεδίο δοκιμών για προηγμένα αεροσκάφη και τεχνολογίες ραντάρ, ενισχύοντας τη μυθολογία γύρω από εξωγήινες συναντήσεις και απόρρητα κυβερνητικά προγράμματα.

Η πρόσφατη συντριβή προσθέτει νέο μυστήριο σε μια περιοχή που ήδη προκαλεί ερωτήματα για την αμερικανική τεχνολογία, την ασφάλεια και τις μυστικές επιχειρήσεις.

Η ταυτότητα και η φύση του αεροσκάφους παραμένουν άγνωστες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αποκαλύψεις στο μέλλον.

Business
ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

Business
Allwyn: Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Κάρελ Κομάρεκ στοχεύει στην αμερικανική αγορά

Allwyn: Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Κάρελ Κομάρεκ στοχεύει στην αμερικανική αγορά

inWellness
inTown
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα
Συρία 16.10.25

Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα

Ο εξόριστος Σύριος δικτάτορας Μπασάρ αλ Άσαντ φαίνεται να περνά τις μέρες του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και απολαμβάνοντας την πολυτέλεια στη Ρωσία, μετά την παροχή ασύλου από τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν στην Ουγγαρία – Θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία
«Παραγωγική συνομιλία» 16.10.25 Upd: 21:54

Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν στην Ουγγαρία – Θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, για να δουν αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρωτοβουλία Πούτιν το τηλεφώνημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
Global Sumud Floatilla 16.10.25

Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper ότι δέχτηκε ξυλοδαρμό και βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό, αφού απήχθη σε διεθνή ύδατα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου
Κόσμος 16.10.25 Upd: 19:39

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν τηλεφωνική επικοινωνία εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
«Φιλί της ζωής» 16.10.25

Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν

Οι Σοσιαλιστές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, μετά την ανακοίνωσή του ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα ανασταλεί μέχρι τις εκλογές του 2027

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Ο νεαρός που εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία κατέθεσε ότι όταν είπε στον φίλο του για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εκείνος του απάντησε ότι «θα τα κανονίσει όλα αυτός»

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Euroleague 16.10.25

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.10.25

Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Η Euronext δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, με τον Στέφαν Μπουτζνά να επικροτεί την πρόταση Μερτς και να υπερθεματίζει

Σύνταξη
Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Σύνταξη
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 16.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»

Ο Λορέντσο Πιρόλα για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ, ενώ τόνισε πως νιώθει στους Πειραιώτες «σαν στο σπίτι του» και προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Σύνταξη
Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη
Μούσα 16.10.25

Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη

Η Ειρήνη Παππά, η ηθοποιός που έγινε συνώνυμο της Ελλάδας του φωτός αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο του πολιτισμού και της κοινής μας μνήμης και ως τέτοιο τιμάτει σε ένα πλούσιο αφιέρωμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι η συγκατοίκηση και η από κοινού ανατροφή παιδιών με φίλους το μέλλον της οικογενειακής ευτυχίας;
Πλατονικά νοικοκυριά 16.10.25

Είναι η συγκατοίκηση και η από κοινού ανατροφή παιδιών με φίλους το μέλλον της οικογενειακής ευτυχίας;

Σε μια εποχή που οι παραδοσιακές οικογενειακές δομές δοκιμάζονται από οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, όλο και περισσότεροι ενήλικες εξερευνούν συνεργασίες με φίλους ως ένα εναλλακτικό μοντέλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
InShorts 16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Το νέο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή, Play, θα εμφανιστεί στο στήθος των παικτών της Μπαρτσελόνα στο κλάσικο με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου — μια ακόμη συνεργασία του Spotify με το σύλλογο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μαξίμου για Άγνωστο Στρατιώτη: Επιμένει στην καταστολή, αναθέτει στον… χρόνο το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μαξίμου για Άγνωστο Στρατιώτη: Επιμένει στην καταστολή, αναθέτει στον… χρόνο το σβήσιμο των ονομάτων

Από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά «δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με το χρόνο». Οι σχεδιασμοί του Μαξίμου και η κατάθεση της τροπολογίας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική
Ακρίβεια 16.10.25

«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική

Ακρίβηναν κατά 7,2% οι τιμές στα τρόφιμα στις εισαγωγές χονδρικής τον Αύγουστο, προϊδεάζοντας για νέες αυξήσεις στη λιανική τους επόμενους μήνες. Από σήμερα σε ισχύ η μείωση τιμών σε 2.000 κωδικούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
