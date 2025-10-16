Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους: Το μεγάλο ντέρμπι του UEFA Champions League στο MEGA
Η μεγάλη αναμέτρηση του UEFA Champions League, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γιουβέντους, έρχεται την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου ζωντανά στο MEGA.
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται στο MEGA. Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 22:00, το MEGA φέρνει στις οθόνες μας τη σπουδαία αναμέτρηση της διοργάνωσης Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους, σε απευθείας μετάδοση από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου».
Η Ρεάλ, που προέρχεται από εμφατική νίκη με σκορ 5-0 απέναντι στην Κάιρατ Αλμάτι στη 2η αγωνιστική, επιδιώκει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να εδραιώσει την κυριαρχία της στη League Phase της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Γιουβέντους, μετά την ισοπαλία με τη Βιγιαρεάλ, θέλει να αποδείξει τη δύναμή της απέναντι στη «βασίλισσα». Ο προπονητής της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο, και ο τεχνικός της Γιουβέντους, Ιγκόρ Τούντορ, συναντιούνται σε ένα ευρωπαϊκό κλάσικο, με τον Εμπαπέ έτοιμο να αναμετρηθεί κόντρα στη «Μεγάλη Κυρία».
Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.
Από τις 21:00 το Pre-Game μας βάζει στο κλίμα με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Μετά το τελευταίο σφύριγμα του ματς, η Post-Game εκπομπή αναλαμβάνει με σχόλια, αντιδράσεις και highlights από όλα τα ματς της 3ης αγωνιστικής του UEFA Champions League.
Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.
Μια ακόμα δυνατή ευρωπαϊκή μάχη, με μεγάλους αστέρες και μοναδικές συγκινήσεις, παίζει δυνατά στο MEGA.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 22:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00
#UCLMegaTV
