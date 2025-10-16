view
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
16.10.2025 | 15:21
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
16 Οκτωβρίου 2025 | 20:14
Eνσωμάτωση

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Μια πρωτοφανής απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί συζητήσεις, καθώς κρίνει ότι τα κατοικίδια που ταξιδεύουν με αεροπλάνο μπορούν νομικά να θεωρηθούν «αποσκευές». Αυτό σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να καταβάλουν αυξημένες αποζημιώσεις σε περίπτωση απώλειας τους.

Η υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση αφορούσε έναν σκύλο ονόματι Mona, το οποίο χάθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μπουένος Άιρες προς τη Βαρκελώνη. Το ζώο είχε τοποθετηθεί σε ειδικό κλουβί μεταφοράς, όμως δραπέτευσε πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος και δεν βρέθηκε ποτέ, παρά τις εκτεταμένες έρευνες και εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε η ιδιοκτήτριά του, Φελισίσμα.

Η ιδιοκτήτρια είχε καταθέσει αγωγή ζητώντας 5.000 ευρώ για «ηθική βλάβη» λόγω της απώλειας, ωστόσο η αεροπορική εταιρεία Iberia αναγνώρισε μεν την ευθύνη για το περιστατικό, αλλά αρνήθηκε το ύψος της αποζημίωσης, επικαλούμενη τους διεθνείς κανόνες του Μόντρεαλ Κόνβενσιον, που ρυθμίζει την ευθύνη των αερομεταφορέων για απώλειες αποσκευών.

Κατοικίδια ως… αποσκευές

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. επιβεβαίωσε τη θέση αυτή, αποφασίζοντας ότι τα κατοικίδια δεν μπορούν να θεωρηθούν επιβάτες, καθώς η σύμβαση αναφέρεται ρητά μόνο σε «πρόσωπα και αποσκευές». Επομένως, «για τους σκοπούς της αεροπορικής μεταφοράς, τα ζώα εμπίπτουν στην έννοια των αποσκευών» και η αποζημίωση για την απώλειά τους καθορίζεται από το ίδιο καθεστώς ευθύνης που ισχύει για τις αποσκευές.

Το δικαστήριο επισήμανε ακόμη ότι η επιβάτιδα δεν είχε κάνει ειδική δήλωση για το περιεχόμενο του κλουβιού μεταφοράς, όπως προβλέπει η νομοθεσία για την αύξηση του ανώτατου ποσού αποζημίωσης. Ως αποτέλεσμα, η αποζημίωση που δικαιούται περιορίστηκε σε 1.578,82 ευρώ, πολύ χαμηλότερη από το ποσό που είχε διεκδικήσει.

Παρότι το ΔΕΕ αναγνώρισε ότι η προστασία των ζώων αποτελεί στόχο γενικού συμφέροντος της Ε.Ε., διευκρίνισε πως αυτό δεν αναιρεί τη νομική ταξινόμησή τους ως αποσκευών στο πλαίσιο των αερομεταφορών.

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών
Νίκαια 14.10.25

Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών

Φόβος και τρόμος για ανυποψίαστες γυναίκες είχε γίνει στις δυτικές συνοικίες, ένας 41χρονος άνδρας που, προσποιούνταν τον διανομέα και έκλεβε τις τσάντες τους.

Σύνταξη
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων
Γενική απεργία 14.10.25

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας - Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Ο νεαρός που εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία κατέθεσε ότι όταν είπε στον φίλο του για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εκείνος του απάντησε ότι «θα τα κανονίσει όλα αυτός»

Σύνταξη
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Euroleague 16.10.25

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.10.25

Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Η Euronext δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, με τον Στέφαν Μπουτζνά να επικροτεί την πρόταση Μερτς και να υπερθεματίζει

Σύνταξη
Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Σύνταξη
Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες
ΗΠΑ 16.10.25

Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες

Η Area 51 έχει ιστορικά συνδεθεί με μυστικά πειραματικά αεροσκάφη, όπως το F-117 Nighthawk και το μυστικό τζετ RAT55, το οποίο πρόσφατα εντοπίστηκε να πετά πάνω από την περιοχή

Σύνταξη
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 16.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»

Ο Λορέντσο Πιρόλα για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ, ενώ τόνισε πως νιώθει στους Πειραιώτες «σαν στο σπίτι του» και προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Σύνταξη
Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα
Συρία 16.10.25

Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα

Ο εξόριστος Σύριος δικτάτορας Μπασάρ αλ Άσαντ φαίνεται να περνά τις μέρες του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και απολαμβάνοντας την πολυτέλεια στη Ρωσία, μετά την παροχή ασύλου από τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν στην Ουγγαρία – Θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία
«Παραγωγική συνομιλία» 16.10.25 Upd: 21:54

Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν στην Ουγγαρία – Θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, για να δουν αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρωτοβουλία Πούτιν το τηλεφώνημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη
Μούσα 16.10.25

Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη

Η Ειρήνη Παππά, η ηθοποιός που έγινε συνώνυμο της Ελλάδας του φωτός αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο του πολιτισμού και της κοινής μας μνήμης και ως τέτοιο τιμάτει σε ένα πλούσιο αφιέρωμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι η συγκατοίκηση και η από κοινού ανατροφή παιδιών με φίλους το μέλλον της οικογενειακής ευτυχίας;
Πλατονικά νοικοκυριά 16.10.25

Είναι η συγκατοίκηση και η από κοινού ανατροφή παιδιών με φίλους το μέλλον της οικογενειακής ευτυχίας;

Σε μια εποχή που οι παραδοσιακές οικογενειακές δομές δοκιμάζονται από οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, όλο και περισσότεροι ενήλικες εξερευνούν συνεργασίες με φίλους ως ένα εναλλακτικό μοντέλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Το νέο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή, Play, θα εμφανιστεί στο στήθος των παικτών της Μπαρτσελόνα στο κλάσικο με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου — μια ακόμη συνεργασία του Spotify με το σύλλογο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μαξίμου για Άγνωστο Στρατιώτη: Επιμένει στην καταστολή, αναθέτει στον… χρόνο το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μαξίμου για Άγνωστο Στρατιώτη: Επιμένει στην καταστολή, αναθέτει στον… χρόνο το σβήσιμο των ονομάτων

Από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά «δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με το χρόνο». Οι σχεδιασμοί του Μαξίμου και η κατάθεση της τροπολογίας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική
Ακρίβεια 16.10.25

«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική

Ακρίβηναν κατά 7,2% οι τιμές στα τρόφιμα στις εισαγωγές χονδρικής τον Αύγουστο, προϊδεάζοντας για νέες αυξήσεις στη λιανική τους επόμενους μήνες. Από σήμερα σε ισχύ η μείωση τιμών σε 2.000 κωδικούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών
Ελλάδα 16.10.25

Επιχείρηση Illuminati: Κύκλωμα έπαιρνε 8.000 ευρώ το άτομο για παράνομη διακίνηση μεταναστών - Πέντε συλλήψεις

Εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν διαβατήρια, ταυτότητες και πλήθος καρτών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ

Σύνταξη
Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
Global Sumud Floatilla 16.10.25

Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper ότι δέχτηκε ξυλοδαρμό και βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό, αφού απήχθη σε διεθνή ύδατα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
