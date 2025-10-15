newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Spotlight

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ οι Κινέζοι πολίτες ετοιμάζονταν για τις διακοπές της «Χρυσής Εβδομάδας», η People’s Daily, η εφημερίδα-ναυαρχίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (CCP), ξεκίνησε μια προσεκτικά χρονομετρημένη εκστρατεία editorials.

Για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, στη δεύτερη σελίδα της, που προορίζεται για έγκυρα σχόλια, δημοσιεύτηκαν άρθρα με τον τίτλο «Ειδική σειρά για την οικονομία της Κίνας υπό την καθοδήγηση της οικονομικής σκέψης του Σι Τζινπίνγκ». Κάθε άρθρο ήταν υπογεγραμμένο με το ψευδώνυμο Zhong Caiwen.

Στο πολιτικό σύστημα επικοινωνίας της Κίνας, τέτοια ψευδώνυμα δεν είναι τυχαία όπως υποστηρίζουν οι δύο κινέζοι αναλυτές και συγγραφείς του άρθρου του Foreign Policy . Είναι σήματα, συλλογικές φωνές των οργάνων του ΚΚΚ για να εκφράσουν και να δοκιμάσουν τις κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής.

Το όνομα «Zhong Caiwen», που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα People’s Daily το 2024, είναι μια κατασκευή: το «Zhong» σημαίνει «κεντρικός», το «Cai» αναφέρεται στα οικονομικά και τη χρηματοοικονομική, και το «wen» σημαίνει «άρθρο» ή «σχόλιο». Πιθανότατα αντιπροσωπεύει τη συλλογική φωνή της Κεντρικής Επιτροπής Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών Υποθέσεων (CCFEA), του ανώτατου οργάνου χάραξης οικονομικής πολιτικής του ΚΚΚ.

Ο κινέζικος πολιτικός πολιτισμός του υπαινιγμού

Ομοίως, ανώνυμες πηγές, που χρησιμοποιούνται παράλληλα με το σύστημα ψευδωνύμων και εμφανίζονται ως συνεντευξιαζόμενοι σε επίσημα μέσα ενημέρωσης, διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Το 2015, ενώ ο τότε πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ βρισκόταν σε ταξίδι στο εξωτερικό, η People’s Daily δημοσίευσε μια συνέντευξη με έναν ανώνυμο «αξιόπιστο πρόσωπο», που ευρέως θεωρήθηκε ότι ήταν ο επικεφαλής της CCFEA Λιου Χε.

Το άρθρο αυτό υποστήριζε τη «διαρθρωτική μεταρρύθμιση της προσφοράς» και σηματοδοτούσε μια μετατόπιση της έμφασης της πολιτικής προς την απομόχλευση και την αποτελεσματικότητα για τα επόμενα χρόνια.

Η χρήση τέτοιων έμμεσων μεθόδων αντικατοπτρίζει μια μακροχρόνια κουλτούρα αμφισημίας και υπαινιγμών στην κινεζική πολιτική, η οποία διαμορφώνει το προπαγανδιστικό έργο του ΚΚΚ.

Η πρακτική αυτή επιτρέπει επίσης στα επίσημα μηνύματα να μεταφέρουν την θεσμική εξουσία, ενώ ταυτόχρονα μετριάζει τον τόνο τους για ένα κοινό που είναι όλο και πιο ευαισθητοποιημένο σε έναν πιο πλουραλιστικό και εξοικειωμένο με τα μέσα ενημέρωσης λόγο.

Σί όπως Μάο.

Η ιστορική αναδρομή των ψευδώνυμων συγγραφέων στην Κίνα

Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, οι διαδοχικές ηγεσίες του ΚΚΚ έχουν βασιστεί σε ομάδες συγγραφέων που χρησιμοποιούν ψευδώνυμα για να διατυπώσουν κατευθυντήριες αρχές ή να προετοιμάσουν το έδαφος για σημαντικές πολιτικές μεταβάσεις.

Τα παραδείγματα κυμαίνονται από τα σχόλια της εποχής του Μάο Τσε Τουνγκ κατά τη διάρκεια της σινοσοβιετικής ρήξης έως τα δοκίμια «Huang Fuping» στην εφημερίδα Jiefang Daily, τα οποία συνέβαλαν στην επανεκκίνηση των μεταρρυθμίσεων μετά το 1989.

Τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, η Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου της Πειθαρχίας έχει δημοσιεύσει άρθρα με το ψευδώνυμο Zhong Jixuan για να επικοινωνήσει τις πειθαρχικές της προτεραιότητες και να διαμορφώσει την αντίληψη του κοινού για τις εκστρατείες κατά της διαφθοράς.

Η Κίνα θέλει να δείξει πως «έχει σχέδιο» ή έχει σχέδιο;

Πολλοί παρατηρητές έχουν απορρίψει τη σειρά ως κάτι περισσότερο από πολιτική επιδείξεις, σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την οικονομική εμπιστοσύνη και να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα. Αυτή η ερμηνεία δεν είναι λανθασμένη, αλλά είναι ελλιπής. Ό,τι λείπει από τα δοκίμια σε καινοτομία, το αναπληρώνουν σε σαφήνεια.

Συνολικά, τα νέα δοκίμια προσφέρουν μια από τις πιο δομημένες εξηγήσεις μέχρι σήμερα για το πώς η ηγεσία της Κίνας βλέπει την οικονομική της μετάβαση: όχι ως απάντηση στην κρίση, αλλά ως σκόπιμη αναδιοργάνωση των προτεραιοτήτων για μια εποχή που χαρακτηρίζεται από βραδύτερη ανάπτυξη, γεωπολιτικούς περιορισμούς και διαρθρωτική ωρίμανση.

Τα τρία δοκίμια του Zhong Caiwen

Τα πρώτα δοκίμια της σειράς Zhong Caiwen δημιουργούν μια ενιαία εννοιολογική βάση για το κύριο οικονομικό μήνυμα που ακολουθεί. Το πρώτο δοκίμιο τοποθετεί την πορεία της Κίνας σε έναν κόσμο αστάθειας. Υποστηρίζει ότι η ικανότητα διατήρησης στρατηγικής ψυχραιμίας εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας αποτελεί πλέον μια μορφή συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Το υπονοούμενο είναι ότι ο κόσμος μπορεί να είναι απρόβλεπτος, αλλά το μοντέλο της Κίνας, που βασίζεται στον προγραμματισμό και τη συνέχεια, είναι σε καλή θέση για να παραμείνει στον δρόμο του.

Το δεύτερο δοκίμιο αποδίδει αυτή τη σταθερότητα στην θεσμική αρχιτεκτονική. Υπογραμμίζει την ηγεσία του κόμματος, τη θεωρητική προσαρμοστικότητα, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τη συγχώνευση του κρατικού συντονισμού με τους μηχανισμούς της αγοράς ως αλληλοενισχυόμενα στοιχεία, προωθώντας αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί «ελεγχόμενη ισορροπία» — ένα σύστημα που, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι ανώτερο.

Το τρίτο άρθρο στρέφεται στο παρόν και έχει έναν ασυνήθιστα ειλικρινή τόνο. Αναγνωρίζει ανοιχτά μια σειρά από οικονομικές αντιξοότητες, όπως την αδύναμη εγχώρια ζήτηση, τις δημοσιονομικές πιέσεις στις τοπικές κυβερνήσεις, τις αποπληθωριστικές τάσεις και τη συνεχιζόμενη «αναντιστοιχία προσφοράς-ζήτησης».

Δεν είναι «αδυναμία» ή «δυσκολίες», είναι η μετάβαση

Η άμεση απαρίθμηση των κινδύνων είναι αξιοσημείωτη στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης του ΚΚΚ και υποδηλώνει μια προσπάθεια διαχείρισης των προσδοκιών ενόψει των συζητήσεων για το 15ο Πενταετές Σχέδιο, στην 4η Ολομέλεια που θα πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα.

Ωστόσο, η ρητορική προσέγγιση του άρθρου είναι εξίσου εντυπωσιακή: αντί να παρουσιάζει αυτές τις αδυναμίες ως δομικές αποτυχίες, τις χαρακτηρίζει ως μεταβατικά συμπτώματα της τεχνολογικής αναβάθμισης και της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης.

Το μήνυμα είναι ότι τα τρέχοντα «προβλήματα» είναι παράγωγα της απαραίτητης μεταμόρφωσης και όχι δείκτες συστημικής δυσφορίας. Η διαβεβαίωση αυτή προβάλλει εμπιστοσύνη, ενώ προετοιμάζει το εγχώριο και το διεθνές κοινό για μια περίοδο πιο αργής αλλά πιο σταθερής προσαρμογής, ερμηνεύοντας την επιβράδυνση ως απόδειξη μεταμόρφωσης, μια οικονομία που υπομένει βραχυπρόθεσμες τριβές σε αντάλλαγμα για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Η Κίνα ως υπεύθυνη υπερδύναμη

Ένα παρόμοιο μήνυμα επαναδιατυπώθηκε στα τελικά άρθρα, όπου η σειρά κλείνει ορίζοντας την ίδια την «βεβαιότητα» ως περιουσιακό στοιχείο ανάπτυξης και παρουσιάζοντας την Κίνα ως δύναμη για το παγκόσμιο καλό.

Προβάλλει τα επιτεύγματα της Κίνας στη μείωση της φτώχειας, την πράσινη ανάπτυξη και την εξωστρέφεια μέσω πρωτοβουλιών όπως η Πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», ενώ παράλληλα προτρέπει τον κόσμο να ξεπεράσει τις ιδεολογικές διαιρέσεις και να δει την άνοδο της Κίνας με τους δικούς της όρους.

Με φόντο τις πολιτικές αναταραχές και την αστάθεια των πολιτικών στη Δύση, υποστηρίζει ότι η δύναμη της Κίνας έγκειται στην ικανότητά της να διατηρεί την κατεύθυνση και τη συνοχή της.

Η επόμενη βιομηχανική επανάσταση της Κίνας

Το μεσαίο μέρος της σειράς, που δημοσιεύθηκε στις 3 Οκτωβρίου, με τίτλο «Η οικονομική μεταμόρφωση και αναβάθμιση της Κίνας ενέχουν σημαντικές ευκαιρίες», εισέρχεται σε λειτουργικές λεπτομέρειες. Προσδιορίζει παραδοσιακούς τομείς όπως τα χημικά, τα μηχανήματα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και η ελαφρά βιομηχανία ως τη ραχοκοκαλιά μιας βιομηχανικής βάσης που εξακολουθεί να κυριαρχεί και που πρέπει να αναβαθμιστεί, αντί να αντικατασταθεί.

Η αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση και η περιβαλλοντική αναβάθμιση τοποθετούνται ως οι μηχανισμοί που μπορούν να μετατρέψουν τις παραδοσιακές βιομηχανίες σε παραγωγικά εργαστήρια. Ταυτόχρονα, η προηγμένη κατασκευή, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η βιοφαρμακευτική αναδεικνύονται ως οι νέοι πυλώνες της «βιομηχανικής αυτονομίας».

Αυτό αποσαφηνίζει τους διπλούς στόχους του κόμματος: τη διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας μέσω της συνέχειας της απασχόλησης, ενώ παράλληλα μετατοπίζεται σταδιακά το μεταποιητικό σύστημα της Κίνας προς τα πάνω στην αλυσίδα αξίας.

Η Κίνα λειτουργεί ως κυψέλη η αποικία μυρμηγκιών και αυτό είναι το όπλο της

Η καινοτομία, συνεχίζει το δοκίμιο, είναι η αποφασιστική μεταβλητή. Χαιρετίζει την αύξηση της έντασης της έρευνας και ανάπτυξης — 3,6 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2024, πλησιάζοντας τα επίπεδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης — και την αυξανόμενη ενσωμάτωση της έρευνας με τη βιομηχανική εφαρμογή.

Το δοκίμιο επισημαίνει ένα «μέρισμα μηχανικών», αναφερόμενο στους 5 εκατομμύρια αποφοίτους STEM που αποφοιτούν κάθε χρόνο στην Κίνα, και συνοψίζει την πεποίθηση της ηγεσίας ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο, οργανωμένο σε μεγάλη κλίμακα, αποτελεί εθνικό πλεονέκτημα.

Πρόκειται για μια σαφή όραση της δημιουργικότητας που θεσμοθετείται μέσω συντονισμού και όχι αυθορμητισμού. Τα πλεονεκτήματά της είναι προφανή: ταχύτητα, ευθυγράμμιση και ασφάλεια. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι το κόστος: μειωμένος χώρος για πειραματισμό από τη βάση προς την κορυφή και αποκεντρωμένη ανάληψη κινδύνων.

Η θεσμική ευελιξία ως αντίδοτο στη γραφειοκρατία

Αυτή η παράλειψη έχει σημαντικές συνέπειες. Η έλλειψη πρωτοβουλιών από τη βάση έχει γίνει όλο και πιο εμφανής στις ίδιες τις οικονομικές αντιξοότητες που αναγνωρίζει πλέον η ηγεσία. Οι τοπικές γραφειοκρατίες, υπό έντονη δημοσιονομική πίεση, έχουν σε πολλές περιπτώσεις καταφύγει σε καταχρηστική είσπραξη τελών και αυθαίρετη επιβολή για να καλύψουν τα κενά του προϋπολογισμού, ασκώντας μεγάλη πίεση στον ιδιωτικό και επιχειρηματικό τομέα.

Για πολλές νεοσύστατες και μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο συνδυασμός ενός αδύναμου μακροοικονομικού περιβάλλοντος και υπερβολικών ρυθμίσεων έχει δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα προσοχής.

Η προσέγγιση «πρώτα η ασφάλεια» του κράτους —που εφαρμόζεται στη διακυβέρνηση των δεδομένων, στις διασυνοριακές ροές πληροφοριών και ακόμη και στην ακαδημαϊκή συνεργασία— έχει επιδεινώσει την κατάσταση, αποθαρρύνοντας τις δραστηριότητες επιχειρηματικών κεφαλαίων και επιταχύνοντας τη φυγή ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η πρόκληση για την προώθηση της καινοτομίας στην Κίνα δεν είναι η τεχνολογική ικανότητα, αλλά η θεσμική ευελιξία: αν ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για έλεγχο μπορεί επίσης να καλλιεργήσει το είδος της αβεβαιότητας, του μακροπρόθεσμου πειραματισμού και της ανοχής στην αποτυχία που απαιτεί τελικά η παγκόσμια τεχνολογική ηγεσία.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης ή η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί τροχοπέδη στην εσωτερική ζήτηση;

Αυτή η ένταση επεκτείνεται στον τομέα της κατανάλωσης και των κοινωνικών επενδύσεων, όπου η αυτοπεποίθηση των δοκιμίων δίνει τη θέση της στην αμφισημία. Η ανάλυση διαγιγνώσκει σωστά την αδύναμη εμπιστοσύνη των νοικοκυριών, και όχι την ανεπαρκή ρευστότητα, ως το κύριο εμπόδιο για τη διατήρηση της ζήτησης.

Η προτεινόμενη λύση συνάδει με τις παραδοσιακές συνταγές: ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας για τη μείωση των προληπτικών αποταμιεύσεων και την έμμεση τόνωση της κατανάλωσης.

Το κείμενο ζητά μεγαλύτερες επενδύσεις στην παιδική φροντίδα, τη φροντίδα των ηλικιωμένων, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση — τομείς όπου το χάσμα μεταξύ ανάγκης και παροχής παραμένει μεγάλο — αλλά προσφέρει λίγες ενδείξεις για το πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτές οι φιλοδοξίες.

Οι επιχειρηματίες δεν εμπιστεύονται πως η κυβέρνηση θα στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα

Οι τοπικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς, τα εισοδήματα των νοικοκυριών παραμένουν στάσιμα, οι ιδιωτικοί εργοδότες παραμένουν επιφυλακτικοί και, όπως σημειώνουν οι αναλυτές.

Μια «μαζική κρίση εμπιστοσύνης» έχει κάνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις απρόθυμες να επενδύσουν ή να προσλάβουν προσωπικό, με την επιχειρηματική κοινότητα να συνεχίζει να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τις επίσημες διαβεβαιώσεις για τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα.

Το ελληνικό πάθημα της βραχυχρόνιας ανάσας

Ένα από τα πιο ενδεικτικά σημάδια της σειράς Zhong Caiwen έγκειται στη σημασιολογική μετατόπιση από την προηγούμενη έμφαση στην «ενίσχυση» της ζήτησης προς την εστίαση στην επέκταση και την αναβάθμιση. Η αλλαγή αυτή αντανακλά την αναγνώριση ότι τα προηγούμενα εργαλεία, όπως οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα ανταλλαγής, έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει τον κύκλο τους.

Αυτές οι πολιτικές, που σχεδιάστηκαν για να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά να αντικαταστήσουν παλαιότερα αυτοκίνητα, συσκευές και ηλεκτρονικά είδη με νέες αγορές, έχουν προκαλέσει βραχυπρόθεσμες αυξήσεις στην κατανάλωση διαρκών αγαθών, αλλά με περιορισμένη διάρκεια.

Η επίδρασή τους είναι πιθανό να εξασθενήσει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω τόσο του υψηλού βασικού αποτελέσματος όσο και της μείωσης των οριακών αποδόσεων, καθώς η περιορισμένη αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων εμποδίζει την πλήρη ανάκαμψη της κατανάλωσης.

Με τα όρια των παραδοσιακών μέτρων τόνωσης να γίνονται όλο και πιο εμφανή, η συζήτηση στρέφεται τώρα προς την κατανάλωση που βασίζεται στις υπηρεσίες, ιδίως σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το εμπόριο, ο αθλητισμός και ο τουρισμός, όπου οι τοπικές κυβερνήσεις πειραματίζονται με νέες πρωτοβουλίες για την τόνωση της δραστηριότητας.

Οι υπηρεσίες ως πεδίο πειραμάτων μικρής κλίμακας

Αυτός ο τομέας ενδέχεται να προσφέρει το μεγαλύτερο πολιτικό περιθώριο για τοπικά πειράματα στην Κίνα, τα οποία έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της εποχής του Σι, που χαρακτηρίζεται από έργα που προωθούνται από την κορυφή προς τη βάση, επιτρέποντας στους αξιωματούχους να επιδιώκουν ορατά έργα χαμηλού κινδύνου που ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές προτεραιότητες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις τοπικές οικονομικές πιέσεις.

Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη επίδραση είναι πιθανό να είναι περιορισμένη, καθώς η σημαντική ανάκαμψη της ζήτησης θα πρέπει να προηγηθεί της ενίσχυσης της προσφοράς σε υποδομές υπηρεσιών, εργατικού δυναμικού και θεσμικής υποστήριξης.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση σηματοδοτεί μια σημαντική φιλοσοφική αλλαγή στο επίπεδο της πολιτικής βούλησης. Αντί να θεωρεί την αναδιανομή ως περιορισμό της ανάπτυξης, το κράτος την παρουσιάζει πλέον ως νέα πηγή δυναμικής, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών που συνδέονται με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Η υγειονομική περίθαλψη, η φροντίδα των ηλικιωμένων, η εκπαίδευση και η φροντίδα των παιδιών παρουσιάζονται ως τομείς με μεγάλο δυναμικό για την αγορά και την απασχόληση. Το άρθρο της 3ης Οκτωβρίου σημειώνει, για παράδειγμα, ότι με περισσότερους από 300 εκατομμύρια πολίτες άνω των 60 ετών, η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμη έλλειψη κλινών σε οίκους ευγηρίας, γιατρών και νοσηλευτών.

Κοινά προβλήματα με απουσία πολιτικής βούλησης

Η αντιμετώπιση αυτών των «επείγοντων προβλημάτων διαβίωσης», από τη φροντίδα των παιδιών και τη σχολική εκπαίδευση έως τη φροντίδα των ηλικιωμένων και τις υπηρεσίες υγείας, θα μπορούσε να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και να ανοίξει τεράστιες εγχώριες αγορές. Ωστόσο, η πολιτική βούληση στην Κίνα δεν είναι συνώνυμη με την εφαρμογή πολιτικών.

Αν μη τι άλλο, η επόμενη σειρά προτεραιοτήτων καθιστά σαφές ότι οι υποδομές παραμένουν το προτιμώμενο μέσο του κράτους για τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης.

Ο στόχος, όπως δηλώνεται, είναι να συγχωνευθούν οι φυσικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι σιδηρόδρομοι και οι αυτοκινητόδρομοι με την τεχνολογική αναβάθμιση, όπως τα συστήματα έξυπνων πόλεων, χρησιμοποιώντας τις υποδομές τόσο ως οικονομικό σταθεροποιητή όσο και ως κανάλι για τη διάχυση της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες κεντρικές και δυτικές περιοχές της Κίνας.

Η αστικοποίηση έχει ολοκληρωθεί, τώρα βελτιώνεται η ποιότητα ζωής

Η πολιτική αστικοποίησης ακολουθεί την ίδια λογική. Με την σταθεροποίηση του εθνικού ρυθμού αστικοποίησης, η έμφαση έχει μετατοπιστεί από την επέκταση στην ποιότητα των αστικών κέντρων: ανακαίνιση παλαιών γειτονιών, αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας και εκσυγχρονισμός των δημόσιων συγκοινωνιών. Αυτή η αναδιαμόρφωση μετατρέπει με αισιοδοξία την ύφεση στον τομέα των ακινήτων σε ευκαιρία για μετασχηματισμό.

Ωστόσο, αυτή η τεχνική λογική δεν μπορεί να διαλύσει πλήρως την βαθύτερη δυσφορία που αντιμετωπίζει η οικονομία την αλληλένδετη κατήφεια μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Το πρόβλημα δεν είναι κυκλικό, υπολειπόμενο της πανδημίας COVID-19 ή της ύφεσης στην αγορά ακινήτων, αλλά δομικό.

Χρόνια εξάρτησης από την πώληση γης για τη συγκέντρωση κεφαλαίων έχουν εξαντλήσει τα οικονομικά των τοπικών αρχών, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους για κοινωνικές δαπάνες.

Ο ιδιωτικός τομέας, παρά τις ρητορικές διαβεβαιώσεις, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ασαφή ρυθμιστικά πλαίσια και έχει μειωμένη διάθεση για ανάληψη κινδύνων, ενώ τα νοικοκυριά παραμένουν επιφυλακτικά εν μέσω δημογραφικών αντιξοοτήτων και φθίνουσας εμπιστοσύνης στην μελλοντική αύξηση των εισοδημάτων.

Οι «νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις» της Κίνας

Το τελευταίο τμήμα των δοκιμίων αναγνωρίζει τη δημογραφική πρόκληση, αλλά την αναδιατυπώνει ως ευκαιρία. Η αυξανόμενη ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη, φροντίδα ηλικιωμένων και εκπαίδευση, υποστηρίζει, μπορεί να λειτουργήσει ως νέος κινητήρας για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Με την επέκταση αυτών των τομέων, το κράτος στοχεύει να μετατρέψει τη δημογραφική πίεση σε αυτό που οι αξιωματούχοι αποκαλούν «νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις».

Το δυναμικό μιας πιο ισχυρής «οικονομίας φροντίδας», ικανής να απορροφήσει εργατικό δυναμικό, να προωθήσει την καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών και να υποστηρίξει την εγχώρια κατανάλωση, είναι πραγματικό.

Ωστόσο, αυτό που παραμένει άλυτο και ανεπίλυτο στον τεχνοκρατικό αισιοδοξισμό του Zhong Caiwen είναι το κεντρικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η Κίνα κατά τη μετάβασή της.

Η αποκέντρωση της εξουσίας μπορεί να είναι το επόμενο στάδιο

Η επιτυχία της χώρας στο παρελθόν βασίστηκε στους ίδιους μηχανισμούς – κρατικός συντονισμός, διοικητική κινητοποίηση και πολιτική πειθαρχία – που τώρα κινδυνεύουν να περιορίσουν το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της.

Τα δοκίμια του Zhong Caiwen έχουν δίκιο να υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα, αλλά η πραγματική ανθεκτικότητα συνεπάγεται προσαρμογή, όχι μόνο κεντρικό έλεγχο. Απαιτεί την ανοχή της αβεβαιότητας, την κατανομή της εξουσίας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας.

Ο δρόμος που έχει μπροστά της η Κίνα θα περιλαμβάνει επώδυνες συμβιβαστικές λύσεις, μεταξύ ανάπτυξης και αναδιανομής, κεντρικής κατεύθυνσης και τοπικής αυτονομίας, βραχυπρόθεσμης βεβαιότητας και μακροπρόθεσμης δυναμικής.

Το αν η Κίνα θα καταφέρει να διαχειριστεί αυτές τις συμβιβαστικές λύσεις θα καθορίσει όχι μόνο την πορεία της εκσυγχρονιστικής της πορείας, αλλά και το αν το μοντέλο της μπορεί να συνεχίσει να ανανεώνεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Δύσκολο παζλ 15.10.25

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Ούντινε 15.10.25

Συγκρούσεις με την αστυνομία στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

Σύνταξη
H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται
Λευκός Οίκος 14.10.25

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται

Ο Λευκός Οίκος απολύει περίπου 4.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες λόγω shutdown. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πρόνοια, οι μεγάλοι «χαμένοι».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.10.25

Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την συνάντησή με τον πρόεδρο της Αργεντινής, πως αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουν οι ΗΠΑ. Δέχεται ρόλο αστυνόμευσης της Χαμάς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά
Culture Live 15.10.25

Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στo Βόρειo Σινά, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αιγυπτιακή άμυνα

Σύνταξη
Διαθήκες: Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία
Μητρώο Διαθηκών 15.10.25

Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις διαθήκες ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και μεταφέρει τη δημοσίευση από τα πρωτοδικεία στους συμβολαιογράφους - Από 450 ημέρες σε δυο με τρεις η έκδοση πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»
Υγεία 15.10.25

Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»

Δραματικά αυξάνονται σε όλο τον κόσμο οι απώλειες ζωής νέων ανθρώπων από αυτοκτονίες, υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοολισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της
Επίπεδα ευτυχίας 15.10.25

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της

Νέα πανευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους 15-34 ετών, δείχνει οτι η ελληνική νεολαία έχει τα χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας μετά την Κύπρο και είναι η πιο δυσαρεστημένη από το σύστημα υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Δύσκολο παζλ 15.10.25

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καστελόριζο: Σε τουρκικό νοσοκομείο ο δήμαρχος για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημά του
Επειτα από ατύχημα 15.10.25

Σε τουρκικό νοσοκομείο για μια ακτινογραφία ο δήμαρχος Καστελορίζου

Ο δήμαρχος Καστελορίζου αναγκάστηκε να μεταβεί στην Τουρκία για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημα που υπέστη καθώς στο νησί δεν υπάρχει ακτινολόγος, ενώ δέχτηκε και επικρίσεις για την απόφασή του.

Σύνταξη
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Ούντινε 15.10.25

Συγκρούσεις με την αστυνομία στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
Αδιαθεσία 15.10.25

Στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάντος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

Σύνταξη
H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 15.10.25

«Κλείδωσε» την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην... αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Σύνταξη
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο