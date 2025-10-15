Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες

Η Εθνική ομάδα της Αγγλίας «σφράγισε» την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τα όνειρα των Άγγλων για κατάκτηση του τροπαίου ξεκίνησαν αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Όνειρα που έχουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον ομοσπονδιακό τεχνικό των «λιονταριών», Τόμας Τούχελ καθώς πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο Γερμανός τεχνικός έχει την «τεχνογνωσία» να οδηγήσει στην κορυφή του κόσμου, την Εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Οι προσδοκίες είναι ξανά μεγάλες, όπως ήταν πριν από την έναρξη και προηγούμενων μεγάλων διοργανώσεων, αλλά οι Άγγλοι δεν είχαν καταφέρει να υλοποιήσουν τους μεγάλους στόχους που είχαν θέσει, για κατάκτηση Μουντιάλ ή Euro.

England book their spot at the 2026 World Cup. Their quest for a first World Cup since 1966… ⏳ pic.twitter.com/VKimJCtkOi — B/R Football (@brfootball) October 14, 2025

Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως υπήρχαν ομάδες που άξιζαν να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου, αλλά πάντα κάτι έλλειπε και στο φινάλε έμεναν οι… προσδοκίες.

Τι έχει αλλάξει αυτή την φορά και στην Αγγλία επικρατεί ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία για επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Οι Άγγλοι θεωρούν ότι η παρουσία του Τούχελ στον πάγκο της Εθνικής τους ομάδας, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα.

Το ρόστερ δίχως άλλο είναι «γεμάτο» αστέρια αλλά το ζητούμενο φυσικά είναι να υπάρχει και ο προπονητής που θα μπορέσει να εμπνεύσει τους παίκτες.

Πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν ότι ο Τούχελ είναι σε θέση να οδηγήσει τα «λιοντάρια» στην κορυφή του κόσμου, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και στην ψυχολογία των παικτών του.

Το βασικό ζητούμενο πάντως για τους παίκτες της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας είναι ν’ αντέξουν στην πίεση που ήδη υπάρχει κι όσο περνά ο καιρός θα γίνεται μεγαλύτερη. Κι εδώ είναι κάτι παραπάνω από σημαντικός ο ρόλος του προπονητή στα «λιοντάρια», με τον αγγλικό Τύπο να εκτιμά πως ο Τούχελ είναι το ιδανικό πρόσωπο για τον πάγκο της Αγγλίας στο Μουντιάλ του 2026.

Αυτό βεβαίως θα φανεί το καλοκαίρι, όταν τα «λιοντάρια» ριχτούν στην μάχη της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι τότε ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει…