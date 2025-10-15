Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Μια σπάνια, προσωπική συνέντευξη παραχώρησε η Μάρω Κοντού στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, χαρίζοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια από τις πιο ειλικρινείς και ανθρώπινες στιγμές της καριέρας της.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που έχει γράψει τη δική της ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, μίλησε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό για τα πάθη, τις ανασφάλειες και τις εμπειρίες μιας ζωής κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Μάρω Κοντού μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις «τρέλες» του έρωτα και με ένα πλατύ χαμόγελο και τη γνωστή της αίσθηση αυτοσαρκασμού, παραδέχτηκε πως έζησε με πάθος, με ζήλια, με υπερβολή.

«Και ζήλευα και με ζηλεύανε. Έχω κάνει παρακολουθήσεις, έχω στείλει τριαντάφυλλα στον εαυτό μου. Έχω κάνει ό,τι κάνει μια νέα γυναίκα ερωτευμένη – και ζηλεύει και ανησυχεί», αποκάλυψε, γελώντας.

«Όταν είσαι νέος και τυχαίνει να είσαι και ωραίος δεν έχεις την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχεις»

Με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια, η Μάρω Κοντού δεν δίστασε να μιλήσει για την ανασφάλεια που ένιωθε στα νιάτα της, παρά την ομορφιά και τη δημοτικότητά της: «Όταν είσαι νέος και τυχαίνει να είσαι και ωραίος δεν έχεις την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχεις τότε και την έχω τώρα. Ήξερα ότι είμαι μια κοπέλα νόστιμη που τη θέλουν, που την φλερτάρουν – αλλά καμία αυτοπεποίθηση σε εμένα».

«Άργησα να βρω τον εαυτό μου. Μετά τα 50 άρχισα να σκέφτομαι ποια είμαι, που πάω, τι θέλω.»

Αναφερόμενη στα χρόνια που πέρασαν και στη σχέση της με τον εαυτό της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε στην κάμερα του MEGA: «Άργησα να βρω τον εαυτό μου. Μετά τα 50 άρχισα να σκέφτομαι ποια είμαι, που πάω, τι θέλω. Άρχισα μετά τα 60 να απομυθοποιώ τη φιλαρέσκεια, τη φιλοδοξία, την καριέρα. Σιγά μωρή, και ποια είσαι; Η Σάρα Μπερνάρ; Σιγά που θα κάτσω να σκάσω!», είπε γελώντας.

«Τα πιο ωραία είναι τα πιο απλά»

Απαντώντας στο σχόλιο της Φαίης Σκορδά ότι σύμφωνα με τη Φίνος Φιλμ είναι η δεύτερη σε εισπράξεις γυναίκα ηθοποιός, η Μάρω Κοντού στάθηκε με απλότητα απέναντι στην επιτυχία και την αναγνωσιμότητα: «Τα πιο ωραία είναι τα πιο απλά», είπε. «Αν μπορούσα να πάρω ένα σφουγγάρι και να σβήσω μερικά, να γίνω μια ανώνυμη σε αυτή την ηλικία, θα μ’ άρεσε. Γιατί συνέχεια μου ζητούν, συνέχεια πρέπει να είμαι περιποιημένη, συνέχεια πρέπει να είμαι ευγενική. Έχω κουραστεί. Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη».

«Έχω κουραστεί. Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Κλείνοντας, περιέγραψε με χιούμορ τις καθημερινές της στιγμές μακριά από τα φώτα: «Βάζω καπέλο, βάζω γυαλιά, αμακιγιάριστη μπαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ. ‘Τι κάνετε κυρία Κοντού;’ με ρωτούν. ‘Πώς διατηρείστε έτσι;’ και ‘σε ποιον πλαστικό χειρουργό να πάω;’. Τους είπα ότι ο δικός μου μπορεί να μη ζει, γιατί την έκανα πολλά χρόνια πίσω».

Με την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της, η Μάρω Κοντού απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί παραμένει διαχρονικά αγαπητή — όχι μόνο για το ταλέντο της, αλλά και για την ειλικρίνεια και τη γενναιότητα με την οποία μιλά για τον εαυτό της.