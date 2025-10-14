newspaper
ΕΕ: Το τέλος της Ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025 | 21:42

ΕΕ: Το τέλος της Ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Η ΕΕ ανέβαλε την κατάθεση νόμου ώστε να ελέγχονται οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ο οποίος αποσκοπούσε στη μαζική σάρωση των επικοινωνιών «για την προστασία των παιδιών μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Spotlight

Μια ευρωπαϊκή πρόταση για τη σάρωση περιεχομένου σε κρυπτογραφημένες συνομιλίες με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο έμεινε σε εκκρεμότητα, αφού οι Γερμανοί νομοθέτες εξέφρασαν την αντίθεσή τους για λόγους «προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων» και τα κράτη μέλη ακύρωσαν την προγραμματισμένη συζήτηση για την υιοθέτηση του μέτρου.

Η δανική προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την έγκριση του μέτρου ελέγχου των συνομιλιών κατά τη διάρκεια της θητείας της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προηγούμενες εκδοχές της πρότασης που υποβλήθηκαν από την Ουγγαρία και το Βέλγιο απέτυχαν λόγω έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με το goinfosecurity.

«Η πρόταση CSAM δεν περιλαμβάνεται πλέον στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Λουξεμβούργο», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στην Information Security Media Group.

Το τέλος της κρυπτογράφησης end-to-end

Οι κατασκευαστές εφαρμογών και συσκευών θα υποχρεωθούν να ενσωματώσουν συστήματα που θα σαρώνουν (ή σκανάρουν) σε πραγματικό χρόνο όλα τα μηνύματα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο ψάχνοντας για υλικό παιδικής πορνογραφίας ή λέξεις-κλειδιά που θεωρούνται «ύποπτες». Δεν θα υπήρχε καμία διάκριση μεταξύ υπόπτων και απλών πολιτών ή ακόμα και ακτιβιστών. Όλοι υπό έλεγχο.

Αυτή η τεχνική κατασκοπεύει τις επικοινωνίες ακόμη και πριν αποσταλούν, συμπεριλαμβανομένων των WhatsApp, Signal, Telegram ή Proton Mail. Ένας αλγόριθμος συγκρίνει το περιεχόμενό σας με παγκόσμιες βάσεις δεδομένων: ένα μόνο ψευδώς θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι αρκετό για να σας επισημάνει στις αρχές. Αυτό θα ήταν το τέλος της κρυπτογράφησης end-to-end που προστατεύει τα δύο μέρη μιας συνομιλίας.

Όπως ανέφερε ο Πάβελ Ντούροφ του Telegram τέτοια μέτρα δεν σταματούν τους εγκληματίες. καθώς «θα μπορούσαν απλά να χρησιμοποιήσουν VPN ή ειδικούς ιστότοπους για να κρυφτούν» (TOR, σκοτεινό διαδίκτυο). Ενώ τα «μηνύματα των αξιωματούχων και της αστυνομίας δεν θα ελέγχονταν, καθώς ο νόμος τους εξαιρεί βολικά από την παρακολούθηση».

Η Ευρώπη πρωτοστατεί στον ηλεκτρονικό διαμοιρασμό περιεχομένου παιδικής κακοποίησης

Περίπου τα δύο τρίτα όλων των ιστοσελίδων με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που εντοπίστηκαν από την Internet Watch Foundation πέρυσι προέρχονταν από χώρα της ΕΕ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο επισημάνθηκαν στο διαδίκτυο περισσότερες από 60 εκατομμύρια φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονταν με τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, όπως αναφέρει η DW.

Η Γερμανία είναι μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που αρνούνται να υποστηρίξουν τους προτεινόμενους νόμους.

«Η ιδιωτική επικοινωνία δεν πρέπει ποτέ να υπόκειται σε γενική υποψία. Ούτε μπορεί το κράτος να υποχρεώσει τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων να σαρώνουν μαζικά τα μηνύματα για ύποπτο περιεχόμενο πριν από την αποστολή τους», δήλωσε η γερμανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Ούμπιγκ στις 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση που συνέταξε η τρέχουσα προεδρεύουσα χώρα της ΕΕ, η Δανία, οι εταιρείες τεχνολογίας που θεωρούνται υψηλού κινδύνου θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να σαρώνουν όλους τους συνδέσμους, τις εικόνες και τα βίντεο — όχι όμως τα κείμενα — που μοιράζονται στις πλατφόρμες τους, προκειμένου να αναφέρουν στις αρχές επιβολής του νόμου περιπτώσεις ύποπτου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης στις αρχές επιβολής του νόμου.

Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να κρίνουν τι είναι παράνομο πως θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη;

Ο Μπαρτ Πρενεέλ, κρυπτογράφος στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λέουβεν, δεν είναι πεπεισμένος. Είναι ένας από τους περίπου 800 επιστήμονες και ερευνητές που συνέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή κατά των νόμων νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Είναι ήδη πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να διακρίνουν μεταξύ CSAM (υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών) και νόμιμου περιεχομένου», δήλωσε ο Πρενεέλ στη DW μέσω βιντεοκλήσης. «Είμαστε πολύ σκεπτικοί ως προς το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το μάθει αυτό», είπε, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τεχνολογία — και δεν θα υπάρξει τεχνολογία τα επόμενα 10 χρόνια — που να μπορεί να το κάνει αυτό».

Ο Πρενεέλ προειδοποιεί επίσης ότι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιούσαν οι πλατφόρμες για τη σάρωση αρχείων θα μπορούσε να κάνει τους χρήστες και τις αρχές πιο ευάλωτους στους χάκερ.

Καραδοκεί το νομικό κενό για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών Φαμπιόλα Παλομάρες έχει επίσης βαρεθεί την αντίθεση «ιδιωτικότητα έναντι προστασίας των παιδιών» ως δυαδική επιλογή. «Αν δεν διαθέτουμε τεχνολογία που είναι αρκετά ασφαλής και προστατεύει επαρκώς την ιδιωτικότητα, ας επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας αντί να αμφισβητούμε το νομικό πλαίσιο που την διέπει», δήλωσε στη DW.

«Χωρίς νομικό κίνητρο για να το κάνουν, δεν θα επενδύσουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που χρειάζονται για να το επιδιώξουν προληπτικά», πρόσθεσε.

«Αν δεν ψηφίσουμε έναν κανονισμό που να καλύπτει το περιβάλλον κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο, το βάρος θα πέσει και πάλι στο θύμα – θα πέσει στο παιδί – για να μπορέσει να αναφέρει κάτι, αντί να πέσει στην πλατφόρμα που διευκολύνει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτό το έγκλημα», είπε.

Η Παλομάρες προειδοποίησε επίσης ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί νομικό κενό στην Ευρώπη. Προς το παρόν, οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να επιλέξουν εθελοντικά να αναζητήσουν και να επισημάνουν ύποπτο περιεχόμενο χάρη στις παρεκκλίσεις από τους ευρύτερους κανόνες της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Με την εξαίρεση αυτή να λήγει τον επόμενο Απρίλιο, η πίεση στα κράτη μέλη να λάβουν μια απόφαση αυξάνεται.

Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

Wall Street
Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γαλλία: Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές – Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής
«Εφεδρείες» 14.10.25

Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές - Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής

Προϋπολογισμός μερικής αναδιπλωσης και κινήσεις επιβίωσης από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Σανίδα σωτηρίας οι Σοσιαλιστές προσφέρουν «μαξιλαράκι» ασφαλείας για να μην περάσουν οι προτάσεις δυσπιστίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ
«Παντρέψουμε.com» 14.10.25

Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ

Μια νέα υπηρεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δίνει την δυνατότητα νόμιμου γάμου ακόμα και με τις πιτζάμες σας, με μόλις 217 δολάρια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ
Στοιχεία από το 2016 14.10.25

Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ

Σε έκθεση της Sea-Watch καταγράφονται 60 βίαια περιστατικά από το 2016 από τις λιβυκές πολιτοφυλακές. Πάνω από 169.000 άνθρωποι επέστράφησαν βίαια στη Λιβύη όπου υπέστησαν κακοποίηση και βασανιστήρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Κόσμος 14.10.25

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σύνταξη
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
Ραγδαίες εξελίξεις 14.10.25 Upd: 19:00

Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γαλλία - Τι σηματοδοτεί η απόφαση, η στάση των Σοσιαλιστών

Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού αναστέλλεται μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων
Γενική απεργία 14.10.25

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας - Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες

Σύνταξη
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Έξι νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25 Upd: 19:55

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Έξι νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 14.10.25

Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης το πάλεψε μέχρι τα μέσα της 4ης περιόδου στη Σλοβενία (64-57), ωστόσο στα τελευταία λεπτά έμεινε από δυνάμεις κι έτσι γνώρισε την πρώτη του ήττα στο Eurocup με 80-59 από την Τσεντεβίτα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λετονία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία – Αγγλία

LIVE: Λετονία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λετονία – Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισπανία – Βουλγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ισραήλ
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ιταλία – Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 
Ατόφιος 14.10.25

Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 

Σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος, μια από τις πιο ασυμβίβαστες, αληθινές και εκρηκτικές παρουσίες του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος. Ήταν μόλις 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες
Ελλάδα 14.10.25

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες

Ο 22χρονος συνεργός, όπως έχει προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, πριν τη δολοφονία τηλεφώνησε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο βρισκόταν εντός του κάμπινγκ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση
Πολιτική 14.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση

Όσο προχωρά η εξεταστική τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για το ρόλο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εταιρεία Neuropublic, αλλά και για την έτερη εταιρεία που εμπλέκεται στην υπόθεση, Γαία Επιχειρείν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»

Ο Βραζιλιάνος άσος Νεϊμάρ προτάθηκε στις δυο ιταλικές ομάδες όμως δεν θέλησαν να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο από τον Ιανουάριο και μετά που λήγει το συμβόλαιό του με την Σάντος

Βάιος Μπαλάφας
Γαλλία: Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές – Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής
«Εφεδρείες» 14.10.25

Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές - Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής

Προϋπολογισμός μερικής αναδιπλωσης και κινήσεις επιβίωσης από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Σανίδα σωτηρίας οι Σοσιαλιστές προσφέρουν «μαξιλαράκι» ασφαλείας για να μην περάσουν οι προτάσεις δυσπιστίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών
Νίκαια 14.10.25

Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών

Φόβος και τρόμος για ανυποψίαστες γυναίκες είχε γίνει στις δυτικές συνοικίες, ένας 41χρονος άνδρας που, προσποιούνταν τον διανομέα και έκλεβε τις τσάντες τους.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές
Μπάσκετ 14.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ
«Παντρέψουμε.com» 14.10.25

Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ

Μια νέα υπηρεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δίνει την δυνατότητα νόμιμου γάμου ακόμα και με τις πιτζάμες σας, με μόλις 217 δολάρια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018
Ελλάδα 14.10.25

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

Τον Μάρτιο του 2018, 16 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αρχές δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για τη διάσωσή τους, ενώ η έρευνα ήταν ελλιπής.

Σύνταξη
Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης επικοινώνησε με την UEFA για να διαμαρτυρηθεί για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των ρέφερι στους αγώνες Σκωτία-Ελλάδα 3-1 και Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Βάιος Μπαλάφας
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου
Πολιτική 14.10.25

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης, που έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο μετά την κατάθεση Βάρρα. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στέλνει ενημερωτικό σημείωμα στα emails των βουλευτών της ΝΔ, και σήματα προς το Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
