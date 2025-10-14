ΕΕ: Το τέλος της Ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Μια ευρωπαϊκή πρόταση για τη σάρωση περιεχομένου σε κρυπτογραφημένες συνομιλίες με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο έμεινε σε εκκρεμότητα, αφού οι Γερμανοί νομοθέτες εξέφρασαν την αντίθεσή τους για λόγους «προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων» και τα κράτη μέλη ακύρωσαν την προγραμματισμένη συζήτηση για την υιοθέτηση του μέτρου.

Η δανική προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την έγκριση του μέτρου ελέγχου των συνομιλιών κατά τη διάρκεια της θητείας της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προηγούμενες εκδοχές της πρότασης που υποβλήθηκαν από την Ουγγαρία και το Βέλγιο απέτυχαν λόγω έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με το goinfosecurity.

«Η πρόταση CSAM δεν περιλαμβάνεται πλέον στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Λουξεμβούργο», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στην Information Security Media Group.

Το τέλος της κρυπτογράφησης end-to-end

Οι κατασκευαστές εφαρμογών και συσκευών θα υποχρεωθούν να ενσωματώσουν συστήματα που θα σαρώνουν (ή σκανάρουν) σε πραγματικό χρόνο όλα τα μηνύματα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο ψάχνοντας για υλικό παιδικής πορνογραφίας ή λέξεις-κλειδιά που θεωρούνται «ύποπτες». Δεν θα υπήρχε καμία διάκριση μεταξύ υπόπτων και απλών πολιτών ή ακόμα και ακτιβιστών. Όλοι υπό έλεγχο.

Αυτή η τεχνική κατασκοπεύει τις επικοινωνίες ακόμη και πριν αποσταλούν, συμπεριλαμβανομένων των WhatsApp, Signal, Telegram ή Proton Mail. Ένας αλγόριθμος συγκρίνει το περιεχόμενό σας με παγκόσμιες βάσεις δεδομένων: ένα μόνο ψευδώς θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι αρκετό για να σας επισημάνει στις αρχές. Αυτό θα ήταν το τέλος της κρυπτογράφησης end-to-end που προστατεύει τα δύο μέρη μιας συνομιλίας.

Όπως ανέφερε ο Πάβελ Ντούροφ του Telegram τέτοια μέτρα δεν σταματούν τους εγκληματίες. καθώς «θα μπορούσαν απλά να χρησιμοποιήσουν VPN ή ειδικούς ιστότοπους για να κρυφτούν» (TOR, σκοτεινό διαδίκτυο). Ενώ τα «μηνύματα των αξιωματούχων και της αστυνομίας δεν θα ελέγχονταν, καθώς ο νόμος τους εξαιρεί βολικά από την παρακολούθηση».

Η Ευρώπη πρωτοστατεί στον ηλεκτρονικό διαμοιρασμό περιεχομένου παιδικής κακοποίησης

Περίπου τα δύο τρίτα όλων των ιστοσελίδων με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που εντοπίστηκαν από την Internet Watch Foundation πέρυσι προέρχονταν από χώρα της ΕΕ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο επισημάνθηκαν στο διαδίκτυο περισσότερες από 60 εκατομμύρια φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονταν με τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, όπως αναφέρει η DW.

Η Γερμανία είναι μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που αρνούνται να υποστηρίξουν τους προτεινόμενους νόμους.

«Η ιδιωτική επικοινωνία δεν πρέπει ποτέ να υπόκειται σε γενική υποψία. Ούτε μπορεί το κράτος να υποχρεώσει τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων να σαρώνουν μαζικά τα μηνύματα για ύποπτο περιεχόμενο πριν από την αποστολή τους», δήλωσε η γερμανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Ούμπιγκ στις 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση που συνέταξε η τρέχουσα προεδρεύουσα χώρα της ΕΕ, η Δανία, οι εταιρείες τεχνολογίας που θεωρούνται υψηλού κινδύνου θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να σαρώνουν όλους τους συνδέσμους, τις εικόνες και τα βίντεο — όχι όμως τα κείμενα — που μοιράζονται στις πλατφόρμες τους, προκειμένου να αναφέρουν στις αρχές επιβολής του νόμου περιπτώσεις ύποπτου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης στις αρχές επιβολής του νόμου.

Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να κρίνουν τι είναι παράνομο πως θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη;

Ο Μπαρτ Πρενεέλ, κρυπτογράφος στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λέουβεν, δεν είναι πεπεισμένος. Είναι ένας από τους περίπου 800 επιστήμονες και ερευνητές που συνέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή κατά των νόμων νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Είναι ήδη πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να διακρίνουν μεταξύ CSAM (υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών) και νόμιμου περιεχομένου», δήλωσε ο Πρενεέλ στη DW μέσω βιντεοκλήσης. «Είμαστε πολύ σκεπτικοί ως προς το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το μάθει αυτό», είπε, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τεχνολογία — και δεν θα υπάρξει τεχνολογία τα επόμενα 10 χρόνια — που να μπορεί να το κάνει αυτό».

Ο Πρενεέλ προειδοποιεί επίσης ότι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιούσαν οι πλατφόρμες για τη σάρωση αρχείων θα μπορούσε να κάνει τους χρήστες και τις αρχές πιο ευάλωτους στους χάκερ.

Καραδοκεί το νομικό κενό για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών Φαμπιόλα Παλομάρες έχει επίσης βαρεθεί την αντίθεση «ιδιωτικότητα έναντι προστασίας των παιδιών» ως δυαδική επιλογή. «Αν δεν διαθέτουμε τεχνολογία που είναι αρκετά ασφαλής και προστατεύει επαρκώς την ιδιωτικότητα, ας επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας αντί να αμφισβητούμε το νομικό πλαίσιο που την διέπει», δήλωσε στη DW.

«Χωρίς νομικό κίνητρο για να το κάνουν, δεν θα επενδύσουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που χρειάζονται για να το επιδιώξουν προληπτικά», πρόσθεσε.

«Αν δεν ψηφίσουμε έναν κανονισμό που να καλύπτει το περιβάλλον κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο, το βάρος θα πέσει και πάλι στο θύμα – θα πέσει στο παιδί – για να μπορέσει να αναφέρει κάτι, αντί να πέσει στην πλατφόρμα που διευκολύνει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτό το έγκλημα», είπε.

Η Παλομάρες προειδοποίησε επίσης ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί νομικό κενό στην Ευρώπη. Προς το παρόν, οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να επιλέξουν εθελοντικά να αναζητήσουν και να επισημάνουν ύποπτο περιεχόμενο χάρη στις παρεκκλίσεις από τους ευρύτερους κανόνες της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Με την εξαίρεση αυτή να λήγει τον επόμενο Απρίλιο, η πίεση στα κράτη μέλη να λάβουν μια απόφαση αυξάνεται.