Συγκλονίζει ο Βιθέντε: «Είναι αδύνατο για μένα να είμαι όρθιος»

Από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της Βαλένθια, αλλά και γενικότερα του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο Βιθέντε Ροντρίγκεθ σε μία συνέντευξη-εξομολόγηση σε Μέσο της χώρας του σόκαρε με τις αποκαλύψεις αναφορικά με την υγεία του.

Ο 44χρονος πρώην εξτρέμ των «νυχτερίδων» και της «φούρια ρόχα», μιλώντας σε εκπομπή του Cadena Ser, αποκάλυψε πως δυσκολεύεται πλέον να στέκεται όρθιος για πολύ ώρα, εξαιτίας των χειρουργείων σε αστραγάλους και ισχία, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Τι ανέφερε ο Βιθέντε

«Μπορώ λίγο-πολύ να ζήσω μια αξιοπρεπή ζωή, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα, όπως να κάνω ποδήλατο με τον γιο μου ή να παίξω τένις. Δεν μπορώ να βάλω μεγάλο βάρος στον αστράγαλό μου παρότι έχω κάνει δύο επεμβάσεις εκεί και άλλες τρεις στο ισχίο μου. Είναι αδύνατο για μένα να είμαι όρθιος για πολλά λεπτά, αλλά ακόμη κι όταν κάθομαι για πολλή ώρα νιώθω να καίγομαι. Έτσι κάθομαι, σηκώνομαι μετά από λίγο, ξανακάθομαι, ξανασηκώνομαι…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 44χρονος σε εκπομπή του Cadena Ser.

Υπενθυμίζεται πως, ο Βιθέντε αγωνίστηκε για 11 χρόνια στη Βαλένθια, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο UEFA, ενώ αγωνίστηκε και 38 φορές με τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας.