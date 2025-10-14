Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21 0-1: Έκαναν το 3Χ3 οι Ελπίδες με Τζίμα (vid)

Με χρυσό σκόρερ τον Στέφανο Τζίμα στο 83ο λεπτό, η Εθνική Ελπίδων επικράτησε της Λετονίας στη βροχερή Ρίγα με 1-0 και έκανε το 3/3 στον όμιλό της (όλες οι νίκες είναι εκτός έδρας) για τα προκριματικά του Euro K21 (θα πραγματοποιηθεί το 2027), φτάνοντας έτσι τους εννέα βαθμούς.

Η Ελλάδα προσπαθούσε σε όλο το ματς να ανοίξει την πολυπρόσωπη άμυνα των Λετονών και το κατάφερε με τον Γιάννη Ταουσιάνη να ρίχνει στο ματς ότι καλύτερο είχε μεσοεπιθετικά για να πάρει τη νίκη και τελικά τα κατάφερε.

Η Ελλάδα μπήκε στο ματς με πρώτο της μέλημα να κυριαρχήσει, κυκλοφόρησε την μπάλα και είχε την πρωτοβουλία, ωστόσο μεγάλη φάση δεν είχε βρει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού Στο 18’ ο Γκούμας είχε το πρώτο σουτ της Εθνικής μας ομάδας, ωστόσο η μπάλα πέρασε αρκετά πάνω από τα δοκάρια του Λετονού τερματοφύλακα.

Πρώτη καλή ευκαιρία για την Ελλάδα στο 33’ με τον Καλοσκάμη να σουτάρει και τον τερματοφύλακα της Λετονίας να αποκρούει κρατώντας το 0-0. Ο Άνισκο απείλησε για τη Λετονία στο 37ο λεπτό, το σουτ που επιχείρησε ωστόσο μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ, χωρίς να ανησυχήσει τον Μπότη. Το ημίχρονο τελικά ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες στο 0-0.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης στο δεύτερο ημίχρονο έριξε στο ματς τους Μπρέγκου, Τζήμα και Κωστούλα, θέλοντας να ανεβάσει την πίεση και την επιθετικότητα της ομάδας του, από το ξεκίνημα κιόλας του δεύτερου μέρους. Η πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία της Εθνικής ήρθε στο 52ο λεπτό με τον Κουτσογούλα να σεντράρει και να βρίσκει τον Κωστούλα εκείνος προσποιήθηκε υπέροχα, όμως το σουτ του έκανε απομακρύνθηκε από τον τερματοφύλακα της Λετονίας με τα πόδια.

Η Ελλάδα στο 67’ έχασε μια τρομερή ευκαιρία με τον Άλεν να σουτάρει, τον τερματοφύλακα των Λετονών να αποκρούει και τον Πνευμονίδη να μην μπορεί να σκοράρει, καθώς η άμυνα απέκρουσε πάνω στη γραμμή. Η λύση στον γόρδιο δεσμό ήρθε από τον Στέφανο Τζίμα ο οποίος μετέτρεψε το παράλληλο γύρισμα του Κουτσογούλα σε γκολ μέσα από την περιοχή στο 83’ και έδωσε τη νίκη στην Εθνική μας ομάδα.

Λετονία Κ21: Παρφιόνοβς, Κάνγκαρς (35′ Τιχόνοβιτς), Νοζέγκμπε, Σεμέσκο, Μιχάλκοβς (84′ Μολότκοβς), Ζαλέικο, Κράγκλικτς (61′ Τσέσνιεκς), Πατρίκεγεβτς, Λίζουνοβς (84′ Έβελονς), Πατίκα (61′ Μποκς), Ανίσκο.

Ελλάδα Κ21: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης (63′ Νικολάου), Γκούμας (46′ Μπρέγκου), Σμυρλής (46′ Κωστούλας), Πνευμονίδης (66′ Παπακανέλλος), Ράλλης (46′ Τζίμας).

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Κ21 για τα προκριματικά του Euro

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

14/11/25 17:00 Ελλάδα – Γεωργία

18/11/25 12:00 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία

27/03/26 12:00 Ελλάδα – Μάλτα

31/03/26 13:00 Ελλάδα – Γερμανία

26/09/26 13:00 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 13:00 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 13:00 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα