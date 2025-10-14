Νίκη των Βετεράνων του Ολυμπιακού στον 703ο φιλικό τους αγώνα (5-2)

Τον πρώτο τους φιλικό αγώνα μετά τη διακοπή του καλοκαιριού, έδωσαν οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού τη Δευτέρα στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας «Γρ. Λαμπράκης», απέναντι στους Βετεράνους της Καλλιθέας. Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τον 703ο τους φιλικό αγώνα στην ιστορία του Συνδέσμου και νίκησαν με 5-2, σε ματς στη μνήμη του προέδρου της Καλλιθέας Νίκου Σαλευρή.

Οι διοργανωτές του φιλικού αγώνα, Δήμος Καλλιθέας και ΓΣ Καλλιθέας, τίμησε τους Βετεράνους του Ολυμπιακού για την προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο δια χειρός του Δημάρχου Κώστα Ασκούνη και του Αντιδημάρχου Γιώργου Μαργωμένου και την πλακέτα πήρε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ολυμπιακού, Γιάννης Γκαϊτατζής, όπως και οι Βετεράνοι της Καλλιθέας τίμησαν τους Πειραιώτες δίνοντας την πλακέτα στον αρχηγό του Ολυμπιακού Νίκο Βαμβακούλα, ενώ από πλευράς «ερυθρόλευκων» απήυθηνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αντώνης Γλύκας.