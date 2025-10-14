Συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Γιάννη Κόλλια

Στη γειτονιά των αγγέλων βρίσκεται από σήμερα ο Γιάννης Κόλιας, που έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης Κόλιας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ο Κόλιας εργάστηκε ως προπονητής στον Ολυμπιακό το 2002, ενώ είχε περάσει επίσης από τους πάγκους του Πιερικού, του Ολυμπιακού Βόλου, της Κορίνθου, της Νίκη Βόλου και του Παναργειακού, όπως επίσης από τις Εθνικές ομάδες Νέων και Ελπίδων.

Με την Εθνική ομάδα Νέων κατέκτησε το 1973 το τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στην Βουλγαρία, ενώ το 1974 κατέκτησε την 4η θέση στο πρωτάθλημα της UEFA στη Σουηδία. Με την Εθνική Ελπίδων κατέκτησε την 3η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1997 στην Ιταλία και το πρωτάθλημα της UEFA το 1998.

Αναλυτικά η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Γιάννη Κόλλια, μιας ξεχωριστής μορφής του ελληνικού ποδοσφαίρου, που διετέλεσε και προπονητής της ομάδας μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».