Συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Γιάννη Κόλλια
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Γιάννη Κόλλια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.
- Η Temu στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εκατομμύρια κέρδη με κάτω από… δέκα υπαλλήλους
- Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
- Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ αποσύρει τσουρέκι - Περιείχε κουμαρίνη
- Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Στη γειτονιά των αγγέλων βρίσκεται από σήμερα ο Γιάννης Κόλιας, που έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης Κόλιας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Ο Κόλιας εργάστηκε ως προπονητής στον Ολυμπιακό το 2002, ενώ είχε περάσει επίσης από τους πάγκους του Πιερικού, του Ολυμπιακού Βόλου, της Κορίνθου, της Νίκη Βόλου και του Παναργειακού, όπως επίσης από τις Εθνικές ομάδες Νέων και Ελπίδων.
Με την Εθνική ομάδα Νέων κατέκτησε το 1973 το τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στην Βουλγαρία, ενώ το 1974 κατέκτησε την 4η θέση στο πρωτάθλημα της UEFA στη Σουηδία. Με την Εθνική Ελπίδων κατέκτησε την 3η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1997 στην Ιταλία και το πρωτάθλημα της UEFA το 1998.
Αναλυτικά η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Γιάννη Κόλλια, μιας ξεχωριστής μορφής του ελληνικού ποδοσφαίρου, που διετέλεσε και προπονητής της ομάδας μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».
- Νίκη των Βετεράνων του Ολυμπιακού στον 703ο φιλικό τους αγώνα (5-2)
- ΠΑΕ Άρης: «Πατέρας – σύμβολο ο Λουκάς Μήγιος» (pic)
- Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας
- Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21 0-1: Έκαναν το 3Χ3 οι Ελπίδες με Τζίμα (vid)
- Συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Γιάννη Κόλλια
- LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις