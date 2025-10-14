Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη

H είδηση ότι η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας της Fendi, έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του οίκου ότι η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από το αξίωμα -μετά από μια διακεκριμένη δημιουργική θητεία, που περιελάμβανε τη διεύθυνση των γυναικείων συλλογών κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα 100 χρόνια της μάρκας.

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi για να συνεχίσει να εκφράζει τη δημιουργικότητά της στο πλαίσιο του ομίλου LVMH», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Μπερνάρντ Αρνό.

«Περιτριγυρισμένη από τις ομάδες της Fendi και σε μια πόλη που της είναι αγαπητή, είμαι πεπεισμένος ότι η Maria Grazia θα συμβάλει στην καλλιτεχνική ανανέωση και τη μελλοντική επιτυχία του οίκου, διατηρώντας παράλληλα τη μοναδική κληρονομιά του», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της, η νέα δημιουργική διευθύντρια του οίκου ανέφερε για την επιστροφή της: «Επιστρέφω στη FENDI, νιώθοντας μεγάλη τιμή και χαρά, έχοντας το προνόμιο να ξεκινήσω την καριέρα μου υπό την καθοδήγηση των ιδρυτριών του οίκου, των πέντε αδελφών». Αλλού, συνέχισε λέγοντας ότι ο οίκος «ήταν πάντα μια πηγή ταλέντων και ένα σημείο εκκίνησης για πολλούς δημιουργικούς ανθρώπους του κλάδου, χάρη στην εξαιρετική ικανότητα αυτών των πέντε γυναικών να καλλιεργούν και να αναδεικνύουν γενιές με όραμα και δεξιότητες».

Ο νέος της ρόλος θα φέρει την Maria Grazia Chiuri τόσο πίσω στη Ρώμη όσο και πίσω στη Fendi, όπου είχε περάσει μια δεκαετία δουλεύοντας με τον Pierpaolo Piccioli, λίγο πριν αποχωρήσει για τον Valentino.

Η Chiuri εργάστηκε στο τμήμα αξεσουάρ του οίκου της Ρώμης, σχεδιάζοντας τη διάσημη τσάντα Baguette μαζί με την Venturini Fendi.

Οι γυναίκες στο επίκεντρο

Η Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας, η οποία εντάχθηκε στον Dior τον Ιούλιο του 2016 ως η πρώτη γυναίκα που ορίστηκε δημιουργική διευθύντρια, είχε ως όραμα να αναδείξει τις γυναίκες.

«Η ιδέα μου ήταν ότι, βήμα βήμα, μπορώ να το κάνω αυτό για να δημιουργήσω μια κοινότητα[…] Μαζί μπορούμε να παρουσιάσουμε διαφορετικές γυναίκες καλλιτέχνιδες, φωτογράφους, τραγουδίστριες, επειδή πιστεύω ότι είναι όμορφο να συνεργαζόμαστε [όλες μαζί], αλλά και επειδή [θέλω] να δώσω σε μια άλλη φωνή την ευκαιρία να μιλήσει για τη θηλυκότητα», δήλωσε παλαιότερα στο 10 Magazine.

Μια από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της με επίκεντρο τις γυναίκες ήταν το ντεμπούτο της στη Dior, όπου μια σειρά από Τ-shirt έφεραν το μήνυμα «We Should All Be Feminists» – μια κραυγαλέα αναφορά στο ομώνυμο δοκίμιο της Νιγηριανής συγγραφέως Chimamanda Ngozi Adichie.

«Η πρώτη μου συλλογή εξέπληξε τον κόσμο. Νόμιζαν ότι επειδή η Maria Grazia προέρχεται από τον Valentino, είναι πολύ ρομαντική [και ότι σίγουρα] θα υπάρχει μια συλλογή με λουλούδια. Αλλά ειλικρινά, νομίζω ότι μπορούμε να φιλοτεχνούμε λουλούδια, αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά το να μιλάμε για θηλυκότητα είναι μια άλλη ιστορία».

Το 2017, η Chiuri τιμήθηκε στα British Fashion Awards με το βραβείο Swarovski Award for Positive Change, το οποίο αναγνώρισε τη δέσμευσή της για την ισότητα των φύλων, την ενδυνάμωση των γυναικών και τον κοινωνικό ακτιβισμό στον κλάδο της μόδας.

*Με πληροφορίες από: Dazed & 10 Magazine