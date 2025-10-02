Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»

Την Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, ο ιταλικός οίκος μόδας Fendi ανακοίνωσε ότι «από την 1η Οκτωβρίου, η Silvia Venturini Fendi αναλαμβάνει το ρόλο της επίτιμης προέδρου του οίκου με έδρα τη Ρώμη, μετά από μια διακεκριμένη δημιουργική θητεία, που περιελάμβανε τη διεύθυνση των γυναικείων συλλογών κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα 100 χρόνια της μάρκας».

Στην ίδια δήλωση, ο οίκος υπογράμμισε ότι ο νέος αυτός ρόλος θα περιλαμβάνει την προώθηση των αξιών του οίκου σε όλο τον κόσμο.

«Η τέχνη του να μοιράζεσαι»

Η είδηση έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά την παρουσίαση της συλλογής SS26 της μάρκας, η οποία περιελάμβανε ένα all-star cast μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των Alex Consani και Gabbriette.

«Ήταν ένα ταξίδι που έκανα στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna και των αδελφών της», δήλωσε η Fendi σε μια ανακοίνωση που συνόδευε την σχετική είδηση. «Η καρδιά μου στρέφεται προς τον Karl [Lagerfeld], έναν εξαιρετικό δάσκαλο που μου έδωσε την τιμή να δουλέψω στο πλευρό του, μαθαίνοντάς μου την τέχνη του να μοιράζομαι, μια καθοριστική ιδιότητα στην ιστορία των γυναικών της οικογένειάς μου, ενώ με καθοδηγούσε να καλλιεργήσω και να προστατεύσω το δικό μου δημιουργικό όραμα, ώστε να μπορέσω στη συνέχεια να ανοίξω τα φτερά μου».

«Ήταν μια υπέροχη διαδρομή, όχι μόνο από δημιουργικής απόψεως, αλλά και από ανθρώπινη άποψη. Πρώτα μέσω της σχέσης μου με τον Karl Lagerfeld, μετά με τον Kim Jones και, τέλος, με την υπέροχη ομάδα μου, η οποία με τα χρόνια έχει γίνει μέρος της οικογένειάς μου», πρόσθεσε.

View this post on Instagram A post shared by Fendi (@fendi)

Οικογενειακή υπόθεση

Γεννημένη στη Ρώμη το 1961, η Venturini Fendi είναι κόρη της Anna Fendi και εγγονή των ιδρυτών του οίκου Adele και Edoardo Fendi.

Η Fendi, η οποία εκπροσωπεί την τρίτη γενιά της οικογένειας, από το 1992 έως το 2019, ήταν βοηθός του Karl Lagerfeld στην καλλιτεχνική διεύθυνση και από το 1994 είναι υπεύθυνη για τις σειρές αξεσουάρ και ανδρικών ενδυμάτων. Κατά τη διάρκεια της επετείου των 100 χρόνων από την ίδρυση του οίκου φέτος, της ανατέθηκε επίσης ο σχεδιασμός των γυναικείων συλλογών μετά την αποχώρηση του Jones.

Μια νέα δημιουργική οργάνωση για τη Fendi θα αποκαλυφθεί εν ευθέτω χρόνω, ανακοίνωσε η εταιρεία.

View this post on Instagram A post shared by Fendi (@fendi)

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το WWD, ο πρώην δημιουργικός διευθυντής της Marni, Francesco Risso, ενδέχεται να είναι υποψήφιος για τη θέση. Φαίνεται ότι υπάρχουν επίσης συζητήσεις με τη Maria Grazia Chiuri, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας των γυναικείων συλλογών της Dior τον Μάιο, και με τον Willy Chavarria, ο οποίος λάνσαρε την ομώνυμη σειρά του το 2015.

Η Chiuri εργάστηκε στη Fendi πριν από τη θητεία της στη Valentino και λέγεται ότι έχει φιλικές σχέσεις με τη Venturini Fendi, η οποία παρευρέθηκε στην τελευταία επίδειξη της Chiuri τον Μάιο, όπου παρουσιάστηκε η συλλογή cruise 2026 της Dior, σύμφωνα με το περιοδικό.

*Με πληροφορίες από: Dazed & WWD