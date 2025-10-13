Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Η Τζέιν Μπίρκιν είχε κατάρα να διεκδικήσει την ιστορία της όταν όλοι ήθελαν ένα κομμάτι της, να λυτρωθεί από τα στερεότυπα και να απαιτήσει την ταυτότητα της.

Η εικόνα μίας γυναίκας με αέρινο, απροσποίητο στυλ, που αρνείται να φορέσει σουτιέν και κρατά μία ψάθινη τσάντα, καθόρισε για δεκαετίες την έννοια του French-girl chic, κάνοντας την Τζέιν Μπίρκιν παγκόσμιο σύμβολο.

Όμως, όπως υποστηρίζει η δημοσιογράφος Μαρίσα Μέλτζερ στη νέα της βιογραφία, It Girl, η Μπίρκιν υπήρξε μία πολυσύνθετη καλλιτέχνιδα και μία γυναίκα που «εγκλωβίστηκε» άθελά της στα στερεότυπα του σεξουαλικού συμβόλου και της «μούσας» του Σερζ Γκενζμπούρ, μία ζωή που άξιζε να εξεταστεί πέρα από το μυθικό αξεσουάρ που έφερε το όνομά της.

Η τσάντα Hermès Birkin, ένα από τα πιο ποθητά και ακριβά αντικείμενα στον κόσμο, γεννήθηκε από μία τυχαία συνάντηση στην business class της Air France, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Hermès είδε την Τζέιν Μπίρκιν να δυσκολεύεται με τα πράγματά της.

View this post on Instagram

A post shared by ASU FIDM (@asufidm)

Αυτή η τυχαία στιγμή επισκίασε σχεδόν τη φήμη της ίδιας της δημιουργού σημειώνει η Μέλτζερ καθώς επιχειρεί να επανασυστήσει την Μπίρκιν ως αυτά που πραγματικά ήταν.

Ανεξάρτητη καλλιτέχνιδα, γυναίκα με παιδικές ανασφάλειες και μία «παθολογική επιθυμία για προσοχή», η Μπίρκιν αναδύεται από αυτές τις σελίδες ως μια γυναίκα που απέχει από τον μύθο της αψεγάδιαστης style icon που άλλοι έχτισαν για την ίδια.

Η Τζέιν Μπίρκιν, η καλλιτέχνιδα που καθιέρωσε την ανεμελιά ως αισθητική και καθόρισε την κομψότητα μιας ολόκληρης εποχής, έφυγε από τη ζωή το 2023, αφήνοντας πίσω της μία κληρονομιά που υπερβαίνει κατά πολύ τον όρο icon.

Ωστόσο, η φήμη της παρέμεινε για χρόνια «εγκλωβισμένη» στη σκιά της ομώνυμης τσάντας και του Je T’aime… Moi Non Plus που τραγούδησε με τον σύντροφο της Σερζ Γκενζμπούρ.

Η δημοσιογράφος Μαρίσα Μέλτζερ επιχειρεί μία ενδιαφέρουσα, αν και εξιδανικευμένη, επανεξέταση της ζωής της, διεκδικώντας για την Μπίρκιν μία θέση στο πάνθεον των καλλιτεχνών και όχι των «μουσών» ανδρών γράφουν οι New York Times.

Η Μέλτζερ ξεκινά την αφήγηση από την πιο διάσημη στιγμή της Μπίρκιν – αυτήν που, ειρωνικά, την επισκίασε: την ιδέα για την τσάντα Birkin.

YouTube thumbnail

Το 1983, σε μία συγκυρία που «μόνο στην business class μπορεί να συμβεί», ο διευθύνων σύμβουλος της Hermès εντόπισε την τραγουδίστρια και ηθοποιό να δυσκολεύεται να τακτοποιήσει τα υπάρχοντά της.

Ο σύντροφός της, εξάλλου, είχε νωρίτερα πατήσει με το αυτοκίνητο την ψάθινη τσάντα-καλάθι που χρησιμοποιούσε ως τσάντα χειρός.

Τότε, ο διευθύνων σύμβουλος την προσκάλεσε να σχεδιάσει κάτι πιο πρακτικό στο πίσω μέρος ενός σακουλακίου εμετού της Air France.

Για την ίδια την Μπίρκιν, όπως τονίζει η βιογράφος, επρόκειτο απλώς για μία ακόμη τυχαία στιγμή σε μια ζωή γεμάτη συμπτώσεις.

Η Μέλτζερ υπογραμίζει στις σελίδες της βιογραφίας τον εγγενή σεξισμό του να σε χαρακτηρίζουν –στην ουσία, να σε περιορίζουν– ως «μούσα» ισχυρών ανδρών, και επιμένει να αναδείξει την Μπίρκιν ως αυτόνομη καλλιτέχνιδα -έστω και καθυστερημένα.

Από πάντα, σε κλουβί

Γεννημένη στο Λονδίνο, η Μπίρκιν ήταν κυριολεκτικά «εγκλωβισμένη» από τη γέννησή της, όταν – λόγω έλλειψης θερμοκοιτίδας – μαζί με ένα άλλο βρέφος. «Ηταν στριμωγμένη σε έναν κάδο πάνω στο καλοριφέρ, καλυμμένη με ένα υγρό πανί» γράφει η Μέλτζερ.

Η παιδική της ηλικία σημαδεύτηκε από τον σχολικό εκφοβισμό λόγω της «αγορίστικης» φιγούρας της, μία ανασφάλεια που την ταλαιπώρησε μέχρι την ενηλικίωση, ωθώντας την να συγκρίνεται αρνητικά με τις πιο πληθωρικές σταρ της εποχής της, όπως η Μπριζίτ Μπαρντό.

Η αδελφή της, Λίντα, αποκαλύπτει ότι η Τζέιν είχε μία σχεδόν «παθολογική επιθυμία για προσοχή» και μία έντονη τάση για μελόδραμα. «Έπαιζε το ρόλο του μάρτυρα τέλεια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παρότι η μητέρα της, επίσης ηθοποιός, την ενθάρρυνε να ακολουθήσει την υποκριτική, ο πρώτος της γάμος στα 18 της με τον 13 χρόνια μεγαλύτερο σκηνοθέτη και συνθέτη Τζον Μπάρι ήταν απογοητευτικός.

Ο Μπάρι την αντιμετώπιζε με απαξίωση και την εγκατέλειψε, με την Μπίρκιν να μαθαίνει τα δυσάρεστα νέα από τον πατέρα της.

Γκένσμπουργκ, δάσκαλος και δράκος

YouTube thumbnail

Η μοίρα της άλλαξε στο Παρίσι, στα γυρίσματα μίας ρομαντικής κομεντί του 1969, όπου γνώρισε τον Σερζ Γκενζμπούρ.

Οι αρχικές της εντυπώσεις ήταν καταδικαστικές – τον χαρακτήρισε ως «έναν απαίσιο άνθρωπο που ήταν αλαζόνας και την έκανε να νιώθει σαν σκουλήκι».

Ωστόσο, σύντομα εκτίμησε την ευαισθησία του και υιοθέτησε τη δημόσια εικόνα τους. «Ο κόσμος θα μας αναγνωρίζει από πίσω λόγω της ψάθινης τσάντας μου και των αυτιών του», αστειευόταν.

Το ερωτικό, ανατρεπτικό ντουέτο τους, Je T’aime … Moi Non Plus, τους έφερε στο επίκεντρο ενός διεθνούς σκανδάλου, με την Μπίρκιν να παρατηρεί με πικρό χιούμορ ότι ο Πάπας, ο οποίος το καταδίκασε, «υπήρξε ο καλύτερος εκπρόσωπος μας».

YouTube thumbnail

Αυτό το τραγούδι παγίωσε την εικόνα της ως αθώα κοπέλα που διαμορφώθηκε από έναν ιδιοφυή, καθιερωμένο καλλιτέχνη.

Ακόμη και όταν απέκτησαν την κόρη τους, Σαρλότ, οι δυό τους αντιμετώπισαν την ανατροφή ως μία ακόμη δημιουργική συνεργασία, αποτελώντας μία από τις πιο διάσημες μποέμ οικογένειες της Ευρώπης.

Όμως, όπως σημειώνει η Μέλτζερ, η ένταση του εφηβικού θαυμασμού της Μπίρκιν για τον Γκενζμπούρ δεν μπορούσε να αντέξει την αστάθεια και τις καταχρήσεις του.

Παρόλη την πολιτιστική της επιρροή, η Μπίρκιν «δεν μπόρεσε να καλλιεργήσει ιδιαίτερα την δική της ταυτότητα».

Διεκδικώντας την ιστορία της

Η βιογραφία αναφέρεται στις ταινίες της, στην τραγουδιστική της καριέρα και, κυρίως, στα ύστερα χρόνια της ως ευαισθητοποιημένη ακτιβίστρια για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ωστόσο, η αφήγηση χάνει κάποια από την ορμή της μετά τον χωρισμό της από τον Γκενζμπούρ, ο οποίος συνέχισε να ρίχνει τη σκιά του ακόμη και στην επόμενη σχέση της με τον σκηνοθέτη Ζακ Ντουαγιόν -ο Γκενζμπούρ ανακήρυξε τον εαυτό του Μπαμπάς Νο.2, όταν γεννήθηκε η κόρη τους, Λου.

Παρόλα αυτά, η Μέλτζερ περιγράφει την Μπίρκιν ως μία στοργική, αν και υπερβολικά ανεκτική μητέρα, με μερικές από τις πιο δυνατές σκηνές του βιβλίου να είναι αυτές που αναφέρονται στη σχέση της με τις κόρες της.

Αν και η βιογραφία βρίθει λεπτομερειών, η πιο αποκαλυπτική ματιά στην πολυπλοκότητα της Τζέιν Μπίρκιν προέρχεται από την ίδια.

Όταν της ζητήθηκε σε μία συνέντευξη να αποκαλύψει τα περιεχόμενα της τσάντας της, απάντησε με τη σοφία της εμπειρίας: «Ακόμη κι όταν τα δείχνεις όλα, αποκαλύπτεις πολύ λίγα».

Η φράση αυτή είναι ίσως και η επιτομή της καριέρας και ζωή της καθώς η Τζέιν Μπίρκιν βρισκόταν σε μία διαρκή δημόσια έκθεση κρύβοντας έναν ιδιωτικό κόσμο πολύ πιο βαθύ και σκοτεινό, πλούσιο και γεμάτο αποχρώσεις από το μονοδιάστατο, βολικό μύθο του It Girl που κομψευόμενες συντάκτριες μόδας επιμένουν να της φορούν.

World
UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

Κόσμος
Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

inWellness
inTown
Stories
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Ταιριαστό τέλος 13.10.25

Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ
«Πόλεμος των Κόσμων» 12.10.25

Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ

Το 1938 ο Όρσον Γουέλς έκανε χιλιάδες Αμερικανούς να πιστέψουν ότι οι Αρειανοί εισβάλλουν στη Γη. Ο «Πόλεμος των Κόσμων» έδειξε πρώτος πόσο εύκολα είναι να «γεννηθούν» τα fake news

Σύνταξη
Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως
Stories 12.10.25

Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Τζον Λε Καρέ μια νέα έκθεση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έρχεται να αποκαλύψει τις βαθύτερες τεχνικές, τα κίνητρα και τις πραγματικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον κόσμο των κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα
Οικογένεια 10.10.25

Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα

Ο σταρ του «Σούπερμαν» Κρίστοφερ Ριβ παρέλυσε σε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ιππασίας το 1995 και πέθανε εννέα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca
Πάτα play 10.10.25

Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας, στις 10 Οκτωβρίου, η Ithaca παρουσιάζει το Voices of Ithaca, ένα βίντεο με τρεις αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την αστεγία και κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα
Ελλάς-Γαλλία 10.10.25

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν - Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

«Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα, Τάκη» - Η ερωτική επιστολη της Εντίθ Πιάφ (έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 1963) στον Δημήτρη Χορν κι ένας έρωτας που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
Τρεις λέξεις 10.10.25

Έβη Τουλούπα: «Εγώ, εμείς, μαζί»

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων
Stories 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 συγκεντρώνει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με 338 υποψηφιότητες και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους, η πρόταση για τον Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό δίλημμα: τι σημαίνει «ειρήνη»;

Σύνταξη
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει φόβους ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται από τις ΗΠΑ
50 χρόνια πριν 08.10.25

Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει φόβους ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται από τις ΗΠΑ

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο Dakota, για μια εκτενή συνέντευξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus
Το παιχνίδι του φαίνεσθαι 08.10.25

Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus

«Ο τρόπος που ντυνόμαστε και τα σχέδια που κάνουμε έχουν γίνει ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Η οικονομική αβεβαιότητα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτό το φαινόμενο» γράφει η Susana Molina στην El País.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)

Η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου - Ήττα σοκ για την Σουηδία από το Κόσοβο, με τους Σκανδιναβούς να μένουν εκτός Μουντιάλ. Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Σύνταξη
Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα
Οι «πρωταγωνιστές» 13.10.25

Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ισραήλ, η χαρά είναι μοιρασμένη. Η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκιση των κρατουμένων ήταν το πρώτο βήμα μιας συμφωνίας που γεννά ελπίδα ειρήνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: «Παιχνίδια» με τη «φωτιά» – Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί
«Κυβέρνηση Λεκορνί 2» 13.10.25

«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» στη Γαλλία - Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί

Η Γαλλία παραμένει στον δρόμο της αστάθειας. Αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής βρίσκεται ήδη η νέα γαλλική κυβέρνηση που ψάχνει τόπους διεξόδου από την κρίση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων του ΕΡΓΑΝΗ – Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες προσλήψεις
ΕΡΓΑΝΗ 13.10.25

Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων: Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας

Πάνω από το 50% των νέων προσλήψεων τον Αύγουστο ήταν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισθούς των 460 ευρώ καθαρά. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Oι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σύνταξη
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο
«Χωρίς εξηγήσεις» 13.10.25

Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Σεσίλιε Ρόανγκ.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;
Μετά τον πόλεμο 13.10.25

Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φυλή Ντογκμούς πολέμησε εναντίον της Χαμάς σε μια σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 άτομα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται
«No Kings» 13.10.25

Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται

Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την Κάιλι Τζένερ για έλλειψη ενσυναίσθησης. «Την ώρα που άνθρωποι συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ, η Κάιλι Τζένερ χρησιμοποιεί χειροπέδες για να πουλήσει κραγιόν», σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit

Σύνταξη
MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Media 13.10.25

MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το 4ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, το MEGA News, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
