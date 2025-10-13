newspaper
Aνέτοιμοι για το μέλλον το 95% των εργαζομένων στην Ελλάδα – Παγκόσμια έρευνα της Adecco
Οικονομία 13 Οκτωβρίου 2025 | 18:25

Aνέτοιμοι για το μέλλον το 95% των εργαζομένων στην Ελλάδα – Παγκόσμια έρευνα της Adecco

Mόνο το 5% των εργαζομένων στην Ελλάδα και το 11% παγκοσμίως, είναι έτοιμοι για τις προκλήσεις του μέλλοντος, διαπιστώνει έρευνα του πολυεθνικού ομίλου ανθρώπινου δυναμικού Adecco.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Μόνο το 5% των εργαζομένων σην Ελλάδα πληρούν τις προδιαγραφές «future ready», σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα τoυ πολυεθνικού ομίλου απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού Adecco.

Στο πλαίσιο της νέας μεγάλης έρευνας «Global Workforce of the Future 2025», η Αdecco παρουσιάζει τις τρεις βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι «future ready» εργαζόμενοι, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο:

  • Προσαρμοστικότητα: Προσαρμόζονται εύκολα σε νέα εργαλεία, διαδικασίες και ευθύνες, διατηρώντας την ευελιξία τους απέναντι στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.
  • Εξοικείωση με την τεχνολογία:  Πειραματίζονται ενεργά με την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα ψηφιακά εργαλεία, χρησιμοποιώντας τα για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα.
  • Προδραστικότητα: Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, αναζητώντας νέες δεξιότητες και παραμένοντας μπροστά από τις τάσεις του κλάδου.

Η τριλογία του μέλλοντος

Καταρχάς, η λέξη «προδραστικότητα», δεν υπάρχει καν στα ελληνικά λεξικά, αφού είναι νεολογισμός από τον αγγλικό όρο «proactivity». Έχει ωστόσο υιοθετηθεί από επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται στην ικανότητα να προβλέπεις καταστάσεις, και να δρας προληπτικά, αντί να περιμένεις να συμβεί κάτι και να αντιδράς εκ των υστέρων.

Οι άλλες δύο ικανότητες, προσαρμοστικότητα- ευελιξία και εξοικείωση με την τεχνολογία, είναι εξίσου γενικές, με τον καθένα να τους δίνει το περιεχόμενο που θέλει. Για παράδειγμα, χαρακτηριστική μορφή εργασιακής ευελιξίας θεωρούνται τα διευρυμένα και ελαστικά ωράρια, όπως αυτά που προωθούνται με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Μορφή ευελιξίας θεωρείται όμως και η υβριδική απασχόληση, η δυνατότητα να δουλεύεις κάποιες ημέρες από το σπίτι. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι που έχουν αυτή τη δυνατότητα αποτελούν μόλις το 16% του συνόλου των απασχολου΄μενων του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΝ-ΓΣΕΕ. Από αυτούς, περίπου οι μισοί, δουλεύουν με τηλεργασία μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, λίγες φορές το μήνα.

Το παγκόσμιο ποσοστό των «future ready» εργαζόμενων

Σύμφωνα με την έρευνα της Adecco, οι εργαζόμενοι που είναι έτοιμοι για το μέλλον αντιπροσωπεύουν σήμερα μόνο το 11% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού.

Oι εργαζόμενοι που ανήκουν στην μειοψηφία των future ready, αναφέρουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους έχει δώσει περισσότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να προχωρήσουν στην καριέρα τους. Είναι επίσης πιο πιθανό να λάβουν εκπαίδευση στην ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές με υπευθυνότητα στην εργασία τους. Αισθάνονται άνετα με το γεγονός ότι οι ρόλοι τους μπορεί να εξελιχθούν — ή ακόμη και να αλλάξουν εντελώς — λόγω των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Αντί να φοβούνται αυτές τις αλλαγές, τις θεωρούν μονοπάτι για ανάπτυξη.

Future ready δεν γεννιέσαι, γίνεσαι

Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ευρήματα της έκθεσης είναι ότι οι εργαζόμενοι έτοιμοι για το μέλλον δεν «βρίσκονται» από τους εργοδότες, αλλά «δημιουργούνται».

Η έκθεση δείχνει ότι το 93% των εργαζομένων που είναι έτοιμοι για το μέλλον έχουν ένα εξατομικευμένο σχέδιο ανάπτυξης από τον εργοδότη τους, σε σύγκριση με μόνο το 51% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, το 95% των εργαζομένων που είναι έτοιμοι για το μέλλον συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ηγετικών στελεχών, ενώ μόνο το 57% του συνόλου των εργαζομένων λαμβάνει παρόμοια υποστήριξη.

Δεξαμενές ταλέντων

Οι εταιρείες που επενδύουν στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού, ιδίως σε τομείς όπως ο ψηφιακός εγγραματισμός και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να δημιουργήσουν μια δεξαμενή ταλέντων έτοιμων για το μέλλον. Για να συμβει όμως αυτό, υπογραμμίζει η Αdecco oφείλουν να κάνουν χρήση εργαλείων που βασίζονται σε δεδομένα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα «big data», τα σύνολα μεγάλων δεδομένων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τις ικανότητες και τις ανάγκες του προσωπικού και να αξιοποιήσουν κατάλληλα το εργατικό δυναμικό. Στην Ελλάδα, όπου το 94% των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές – δηλαδή με λιγότερους από 10 εργαζόμενους –  τα «big data» πιθανόν να είναι πιο χρήσιμα σε κλαδικό επίπεδο.

Τι συστήνει η Αdecco στην Ελλάδα

Η Κωνσταντίνα Βαρδάκα, Talent Development Director, της LHH, της εταιρείας συμβουλευτικων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού που εκπροσωπεί τον όμιλο Adecco, δήλωσε τα εξής:

«Δύο στους τρεις ηγέτες, το 2024, επέλεξαν να καλύψουν το κενό στις AI δεξιότητες μέσω προσλήψεων και όχι μέσω εσωτερικής εκπαίδευσης. Αυτή η προσέγγιση ενέχει κινδύνους: δημιουργεί χάσμα δεξιοτήτων και αυξάνει το κόστος. Οι εταιρείες που επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προστατεύουν την ανταγωνιστικότητά τους και ενισχύουν την ανθεκτικότητα. Η δημιουργία future-ready εργαζομένων δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύει την ανθεκτικότητα, καθώς οι οργανισμοί που επενδύουν σήμερα στις δεξιότητες του αύριο θα είναι οι νικητές της νέας εποχής εργασίας».

Συμβουλές προς εργοδότες

Η αδυναμία εξεύρεσης εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους ανασταλτικούς παράγοντες για την επιχειρησιακή ανάπτυξη. Οι επχειρήσεις καλούνται να μετασχηματίσουν το ανθρώπινο δυναμικό για να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις. Καθώς μεταβαίνουν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν στο επίκεντρο την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό, ο αντίκτυπος στις απαιτούμενες δεξιότητες είναι αναπόφευκτος.

Για να δημιουργήσουν ένα ανθεκτικό και προσαρμοστικό ανθρώπινο δυναμικό, οι εργοδότες πρέπει να:

·         Επενδύσουν σε στοχευμένες πρακτικές ανάπτυξης.

·         Αξιολογήσουν τις δεξιότητες με χρήση data-driven εργαλείων για τον εντοπισμό κενών.

·         Παρέχουν διαφάνεια στις ευκαιρίες καριέρας για να ενισχυθεί η κινητικότητα.

·         Προσφέρουν εξατομικευμένα πλάνα ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε εργαζομένου.

·         Επενδύσουν σε συνεχή εκπαίδευση μέσω upskilling και reskilling σε τεχνικές και ανθρώπινες δεξιότητες.

·         Καλλιεργήσουν κουλτούρα μάθησης, με ηγεσία που δίδει το παράδειγμα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Σύνταξη
