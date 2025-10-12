Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ σκοτώθηκαν σε τροχαίο ατύχημα το Σάββατο, ενώ κατευθύνονταν προς το θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας στην Αίγυπτο, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας όπως αναφέρει το Arab News. Δύο άλλοι διπλωμάτες τραυματίστηκαν όταν το όχημά τους ανατράπηκε περίπου 50 χιλιόμετρα από το Σαρμ Ελ Σέιχ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι διπλωμάτες, που ανήκαν στην ομάδα πρωτοκόλλου της Ντόχα, ταξίδευαν προς την πόλη ενόψει μιας συνόδου κορυφής υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Μια αιγυπτιακή πηγή αποκάλυψε στο Al Arabiya.net ότι το ατύχημα προκλήθηκε από υπερβολική ταχύτητα και έκρηξη ελαστικού στο όχημα που μετέφερε τους υπαλλήλους.

Η πηγή διευκρίνισε επίσης ότι οι τρεις νεκροί ήταν υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ, όχι διπλωμάτες, και δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις του Σαρμ Ελ Σέιχ για τη Γάζα. Σημείωσε ότι η αποστολή τους απαιτούσε υλικοτεχνικές προετοιμασίες για την αντιπροσωπεία του Κατάρ, η οποία θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της εκεχειρίας στη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ τη Δευτέρα.

Οι σωροί των υπαλλήλων της πρεσβείας θα μεταφερθούν στο Κατάρ

Συνέχισε λέγοντας ότι το ατύχημα συνέβη στον δρόμο της σήραγγας στην πόλη Ελ Τορ, 50 χιλιόμετρα πριν από το Σαρμ Ελ Σέιχ, σημειώνοντας ότι ο δρόμος είναι σε καλή κατάσταση και πληροί τα διεθνή πρότυπα.

Πρόσθεσε ότι οι υπάλληλοι ταξίδευαν σε όχημα επτά θέσεων, προσθέτοντας ότι το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα και άλλους τρεις τραυματίες, ένας από τους οποίους είναι σε καλή κατάσταση, ένας άλλος βρίσκεται επί του παρόντος στο χειρουργείο και ο τρίτος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο ανταποκριτής του Al Arabiya στην Αίγυπτο ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο του Σαρμ Ελ Σέιχ. Από την πλευρά τους, πηγές του Al Arabiya αποκάλυψαν ότι οι σοροί των υπαλλήλων του Κατάρ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σαρμ Ελ Σέιχ.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι τα υπουργεία Εξωτερικών της Αιγύπτου και του Κατάρ συντονίζονται για τη μεταφορά των σορών στη Ντόχα μέσα στις επόμενες ώρες, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Δήλωσε επίσης ότι έχει συσταθεί ομάδα ασφαλείας για να διερευνήσει τις συνθήκες του συμβάντος και ότι ο υπουργός Εσωτερικών παρακολουθεί τις λεπτομέρειες.