Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
Stories 12 Οκτωβρίου 2025 | 11:00

Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Spotlight

Μερικά από τα πιο πολύτιμα έγγραφα του κόσμου βρίσκονται βαθιά στα αρχεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Υπάρχουν επιστολές του Ισαάκ Νεύτωνα, σημειωματάρια που ανήκουν στον Κάρολο Δαρβίνο, σπάνια ισλαμικά κείμενα, ο Πάπυρος Νας, θραύσματα ενός φύλλου από το 200 π.Χ. που περιέχει τις Δέκα Εντολές γραμμένες στα εβραϊκά. Όχι όμως και δισκέτες (floppy disks). Αυτά τα παλιά (όχι και τόσο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συλλογές) εύκαμπτα μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι υπολογιστές κυρίως από τη δεκαετία του ’70 έως τη δεκαετία του ’90 και τις αρχές του 2000.

Oι υπολογιστές με δισκέτες κυριάρχησαν κυρίως τη δεκαετία του ’70 έως τη δεκαετία του ’90 και τις αρχές του 2000

Αυτά τα σπάνια, και συχνά μοναδικά, χειρόγραφα φυλάσσονται με ασφάλεια σε προστατευμένο περιβάλλον ενώ το προσωπικό τα φροντίζει για να αποτρέψει την καταστροφή τους.

Το πολύτιμο αρχείο του Στίβεν Χόκινγκ

Όταν όμως η βιβλιοθήκη έλαβε 113 κιβώτια με έγγραφα και αναμνηστικά από το γραφείο του φυσικού Στίβεν Χόκινγκ, βρέθηκε μπροστά σε μια ασυνήθιστη πρόκληση. Μαζί με τα επιστολές, τις φωτογραφίες και τις χιλιάδες σελίδες που αφορούσαν το έργο του, υπήρχαν αντικείμενα που σήμερα δεν βλέπουμε συνήθως… Δισκέτες.

Ο Χόκινγκ που έπασχε από μια μορφή ασθένειας του κινητικού νευρώνα διατηρούσε ένα αρχείο από πολλές δισκέτες. Κλειδωμένες μέσα σε αυτούς τους δίσκους θα μπορούσαν να βρίσκονται κάθε είδους ξεχασμένες πληροφορίες ή άγνωστες μέχρι σήμερα γνώσεις για τη ζωή του επιστήμονα.

Οι δίσκοι αυτοί, σύμφωνα με το BBC, αποτελούν τώρα μέρος ενός προγράμματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ για τη διάσωση κρυμμένης γνώσης που είναι παγιδευμένη σε δισκέτες.

Το έργο «Future Nostalgia» αντανακλά μια ευρύτερη τάση στις πληροφορίες που κατακλύζουν τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο.

«Οι περισσότερες δωρεές που λαμβάνουμε προέρχονται από ανθρώπους που συνταξιοδοτούνται» εξηγεί ο Leontien Talboom, μέλος της ομάδας ψηφιακής διατήρησης που ηγείται του έργου. «Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε όλο και περισσότερα πράγματα από την εποχή των υπολογιστών» που έφεραν υποδοχή για δισκέτες διάφορων μεγεθών.

Περασμένες δεκαετίες

Αρχικά, το ανθεκτικό πλαστικό των δισκετών, δημοφιλές από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1990, μπορεί να φαίνεται πιο ασφαλές από τα εύθραυστα χειρόγραφα. Το χαρτί σαπίζει, το μελάνι ξεθωριάζει και τρέχει. Τα συνθετικά υλικά μπορούν να διαρκέσουν πολύ περισσότερο – αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο η πλαστική ρύπανση είναι τόσο ανησυχητική. Αλλά οι ψηφιακές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες μέσα σε αυτές τις εύκαμπτες πλαστικές δισκέτες είναι πιο ευάλωτες από ό,τι νομίζετε. Το οξείδιο του σιδήρου που καλύπτει το λεπτό στρώμα πλαστικού στο εσωτερικό της μπορεί να χάσει τον μαγνητισμό του με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορεί να χαθούν για πάντα.

Επομένως, αυτά τα vintage αντικείμενα, παρουσιάζουν σοβαρές επιπλοκές για τους αρχειονόμους.

«Αν έχετε ένα βιβλίο, δεν έχει σημασία πόσο παλιό είναι – μπορείτε ακόμα να το διαβάσετε», λέει ο Talboom (εφόσον καταλαβαίνετε τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο, φυσικά). Με τις δισκέτες, ωστόσο, χρειάζεστε εξειδικευμένο εξοπλισμό μόνο και μόνο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ίδιο το περιεχόμενο – είναι σαν να απαιτείται κλειδί για να ανοίξετε ένα βιβλίο. Ακόμα και τότε μπορεί να μην είστε σε θέση να διαβάσετε το περιεχόμενο. «Πρέπει να γνωρίζετε πολλά για τα συστήματα στα οποία διαμορφώθηκαν αυτές οι δισκέτες», λέει.

Αυτό έχει δημιουργήσει ανησυχίες μεταξύ αρχειονόμων, ιστορικών και αρχαιολόγων ότι οι μελλοντικές γενιές μπορεί να αντιμετωπίσουν μια «ψηφιακή σκοτεινή εποχή» όταν θα αναζητήσουν υλικό μια άλλης εποχής.

Το πρόγραμμα «Future Nostalgia»

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, το πρόγραμμα «Future Nostalgia» προσπαθεί να συναρμολογήσει κομμάτια αρχαίου υλικού υπολογιστών για την ανάγνωση σπάνιων και κατά κάποιον τρόπο ασυνήθιστων δισκετών. Ακόμα και όταν έχουν το υλικό, η ομάδα πρέπει να προσδιορίσει με κόπο τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι δίσκοι, ώστε να μπορούν να τους διαβάσουν σωστά.

Το περιεχόμενο που έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής προσφέρει μια δελεαστική εικόνα της ποικιλίας του υλικού που υπάρχει. Μόνο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, έχει επεξεργαστεί δισκέτες που περιέχουν τα πάντα. Αλλά οι δισκέτες του Χόκινγκ παραμένουν οι αγαπημένοι της. «Ήταν τιμή μου να δουλέψω πάνω σε αυτούς», λέει η Talboom.

Η βιβλιοθήκη παρέλαβε τους δίσκους του Χόκινγκ μαζί με άλλο υλικό από το γραφείο του μέσω ενός προγράμματος το οποίο επιτρέπει τη διάθεση σημαντικών ιστορικών αντικειμένων και αρχείων στο κοινό. Μαζί με τα έγγραφα, τις επιστολές και τις εκτυπώσεις υπήρχε και αρκετό ψηφιακό υλικό, λέει ο Talboom.

Οι δίσκοι έφτασαν σε δύο παρτίδες. Οι πρώτες ήταν δίσκοι 5,25 ιντσών από έναν υπολογιστή με λειτουργικό DOS. Η δεύτερη παρτίδα αποτελείται από τους πιο συνηθισμένους δίσκους 3,5 ιντσών.

Ο Χόκινγκ ήταν γνωστό ότι έγραφε ομιλίες και τις αποθήκευε σε δίσκους, ώστε να μπορεί να τις εκφωνήσει αργότερα χρησιμοποιώντας ένα προηγμένο σύστημα τεχνολογίας.

Τα ψηφιακά αρχεία μπορεί επίσης να περιέχουν φακέλους με αρχεία απλού κειμένου. Μερικοί από τους δίσκους περιέχουν επίσης λογισμικό που χρησιμοποιούσε ο επιστήμονας.

Τότε και τώρα

Οι διαφορές στο μέγεθος του δίσκου και στο λογισμικό που απαιτείται για την πρόσβαση στο υλικό του Χόκινγκ είναι χαρακτηριστικές της πρώιμης εποχής των δισκετών.

Τα κυριότερα μεγέθη που κυκλοφόρησαν και επικράτησαν ήταν:

  • 8 ιντσών: Οι πρώτες δισκέτες, που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του ’70.
  • 5¼ ιντσών: Χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές (π.χ. Commodore, Apple II, πρώτα PC). Ήταν εύκαμπτες και είχαν χωρητικότητα που έφτανε έως περίπου 1.2 MB.
  • 3½ ιντσών: Οι πιο γνωστές και οι τελευταίες που χρησιμοποιήθηκαν μαζικά. Ήταν πιο συμπαγείς, προστατευμένες με σκληρή πλαστική θήκη και είχαν συνήθως χωρητικότητα 1.44 MB (High Density – HD).

Με την εμφάνιση και την επικράτηση άλλων μέσων με πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα (όπως τα CD-ROM, τα USB sticks και οι σκληροί δίσκοι), η χρήση τους μειώθηκε δραματικά. Η παραγωγή τους από μεγάλες εταιρείες, όπως η Sony, σταμάτησε οριστικά γύρω στο 2011.

Σήμερα, οι δισκέτες θεωρούνται vintage αντικείμενα και έχουν κυρίως συλλεκτική αξία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα
Οικογένεια 10.10.25

Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα

Ο σταρ του «Σούπερμαν» Κρίστοφερ Ριβ παρέλυσε σε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ιππασίας το 1995 και πέθανε εννέα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca
Πάτα play 10.10.25

Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας, στις 10 Οκτωβρίου, η Ithaca παρουσιάζει το Voices of Ithaca, ένα βίντεο με τρεις αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την αστεγία και κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα
Ελλάς-Γαλλία 10.10.25

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν - Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

«Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα, Τάκη» - Η ερωτική επιστολη της Εντίθ Πιάφ (έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 1963) στον Δημήτρη Χορν κι ένας έρωτας που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
Τρεις λέξεις 10.10.25

Έβη Τουλούπα: «Εγώ, εμείς, μαζί»

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων
Stories 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 συγκεντρώνει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με 338 υποψηφιότητες και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους, η πρόταση για τον Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό δίλημμα: τι σημαίνει «ειρήνη»;

Σύνταξη
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει φόβους ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται από τις ΗΠΑ
50 χρόνια πριν 08.10.25

Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει φόβους ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται από τις ΗΠΑ

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο Dakota, για μια εκτενή συνέντευξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus
Το παιχνίδι του φαίνεσθαι 08.10.25

Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus

«Ο τρόπος που ντυνόμαστε και τα σχέδια που κάνουμε έχουν γίνει ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Η οικονομική αβεβαιότητα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτό το φαινόμενο» γράφει η Susana Molina στην El País.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων
Μοτοσικλέτα, ακίνητο; 07.10.25

Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων

Η εγγονή του χολιγουντιανού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν, Μόλι, κατέθεσε αγωγή εναντίον του κληρονόμου του έργου, Μπρεντ Μπόρτσερτ, υποστηρίζοντας ότι είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα
Ισχυρό δίδυμο 07.10.25

«Πόσο μειωμένη νιώθω» - Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Ενώ η Τζέιν Όστεν είναι πιο γνωστή για την κριτική της στις ιδιοτροπίες του ρομαντικού έρωτα στα μυθιστορήματά της, υπάρχει και ένας άλλος, εξίσου περίπλοκος και σημαντικός τύπος σχέσης που διατρέχει τα έργα της: η σχέση μεταξύ αδελφών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η δυστυχία είναι μεταδοτική ασθένεια» – Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό
«Απελευθερωτικό!» 07.10.25

«Η δυστυχία είναι μεταδοτική ασθένεια» - Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό

Πριν από έναν αιώνα, η χορεύτρια Μάρθα Γκράχαμ άρχισε να διδάσκει σε ένα μικρό στούντιο πάνω από το Carnegie Hall στη Μανχάταν. Ήταν η αρχή μιας επανάστασης στον χορό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt
English edition 12.10.25

Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt

Washington has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan, Armenia, Hungary, India, El Salvador, Cyprus, Greece, Bahrain, Kuwait, and Canada to the gathering, which will take place in the Red Sea resort of Sharm El Sheikh

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Ασύλληπτη ανευθυνότητα 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους - Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο

Σύνταξη
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο