Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/10): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και το Δανία – Ελλάδα
Το σημερινό (12/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων - Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και τον «τελικό» της Δανίας...
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (12/10) ξεχωρίζουν το ντέρμπι «αιωνίων» του ΣΕΦ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL και η εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με αντίπαλο τη Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (12/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Δανία – Ελλάδα:
10:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50 Crete Challenger 1
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη
13:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Πανιώνιος GBL
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι Turkish Basketball Super League
13:00 COSMOTE SPORT 8 HD Καντού – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A
13:30 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
16:00 ΕΡΤ2 Περιστέρι – ΑΟ Μυκόνου GBL
16:00 Novasports Start Άγιος Μαρίνος – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers
18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Πόλο Α1 Ανδρών
19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός GBL
19:00 Novasports Start Νήσοι Φερόες – Τσεχία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 2HD Σκωτία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 1HD Ολλανδία – Φινλανδία UEFA World Cup Qualifiers
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
21:45 ALPHA Δανία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Prime Ρουμανία – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Start Λιθουανία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 1HD Κροατία – Γιβραλτάρ UEFA World Cup Qualifiers
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals
