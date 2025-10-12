Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior
Για τη 10η επέτειο του πρότζεκτ Dior Lady Art, ο αϊτινοαμερικανός καλλιτέχνης Πατρίκ Εζέν μεταμορφώνει την εμβληματική τσάντα του οίκου σε ένα έργο που μιλά για ρίζες, ανθεκτικότητα και πολιτιστική μνήμη
- Σοκ με τη δολοφονία 21χρονου - Προσπάθησε να σταματήσει καβγά και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
- Γιατί ο δικαστής δεν ελέγχει όλο το παρελθόν των δραστών - Ποινικολόγος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο
- Αλλάζει πρόσωπο η αγορά διαμερισμάτων στην Αθήνα - Ανακατασκευές, τάσεις και αλλαγή φιλοσοφίας
- Εστάλησαν 218.000 «ραβασάκια» για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας - Η προθεσμία πριν το πρόστιμο
Ο Πατρίκ Εζέν είναι ένας από τους δέκα καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο που επελέγησαν από τον οίκο Dior για να επανερμηνεύσουν τη θρυλική Lady Dior, στο πλαίσιο της 10ης επετειακής έκδοσης του διεθνούς πρότζεκτ Dior Lady Art. Εδώ και μία δεκαετία, η πρωτοβουλία αυτή έχει μετατρέψει την εμβληματική τσάντα σε καμβά δημιουργικότητας, καλώντας κορυφαίους εικαστικούς να της δώσουν νέα ζωή — και φέτος, η ματιά του Εζέν ξεχωρίζει.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο συμβολισμός στη νέα Lady Dior
Ο καλλιτέχνης, που ζει και εργάζεται στην Ατλάντα, εμπνέεται από τις αϊτινές του ρίζες και φέρνει στο προσκήνιο μια αισθητική που συνδυάζει τη χειροτεχνία, τη μνήμη και τη συμβολική αντοχή. Η δική του εκδοχή της Lady Dior είναι ένα πολύχρωμο μωσαϊκό από δέρμα, ύφασμα, ξύλινες χάντρες, μακραμέ, ράφια και ψάθινα πλεξίματα, ενώ η λεπτομέρεια με τα ένθετα μαργαριτάρια στα πλαϊνά παραπέμπει ευθέως στο ιστορικό προσωνύμιο της Αϊτής ως «Μαργαριτάρι των Αντιλλών».
Στο έργο του, τα μαργαριτάρια —ένα διαχρονικό μοτίβο στη γλώσσα της Dior— αποκτούν νέα σημασία: γίνονται σύμβολα ανθεκτικότητας, ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ίδιος ο Εζέν αντιμετωπίζει τη Lady Dior ως «κινούμενο καμβά», μια φυσική προέκταση της ζωγραφικής του, που εστιάζει στη σχέση μεταξύ προέλευσης, ανθρώπινου προσώπου και συλλογικής εμπειρίας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η δημιουργία του θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Art Basel Paris αργότερα μέσα στον μήνα και θα κυκλοφορήσει έπειτα σε επιλεγμένες μπουτίκ του Dior παγκοσμίως, πριν ταξιδέψει στο Art Basel Miami Beach τον Δεκέμβριο, όπου θα αποτελέσει κεντρικό σημείο των ειδικών δράσεων του οίκου.
View this post on Instagram
Τα έργα του Εζέν έχουν παρουσιαστεί σε ιδιωτικές και θεσμικές συλλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, ενώ η τελευταία του ατομική έκθεση, «Solitude» (Μοναξιά), πραγματοποιήθηκε στη γκαλερί Μαριάν Ιμπραχίμ στο Παρίσι, η οποία του αφιέρωσε και solo booth στη Frieze Los Angeles νωρίτερα φέτος.
*Mε πληροφορίες από: ARTNews, Kεντρική Φωτογραφία: Πατρίκ Εζέν, Πηγή: Instagram@patrickeugeneart
- Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική αύξηση αστέγων σε όλη την Ένωση
- ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
- ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
- Σπουδαίο επίτευγμα από τον Βαλμπουενά: Έφτασε τα 800 ματς καριέρας (pic)
- Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
- Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις