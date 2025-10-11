Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Στην Τουρκία, η Γενική Εισαγγελία της ‘Αγκυρας ζητά από το υπουργείου Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνα εις βάρος του δημάρχου της τουρκικής πρωτεύουσας, Μανσούρ Γιαβάς, που ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για κατηγορίες που αφορούν διαφθορά στο δήμο της Άγκυρας, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Κατηγορείται, όπως και ο διευθυντής του γραφείου του Νεβζάτ Ουζούνογλου, για «κατάχρηση εξουσίας» και «παράλειψη εποπτικού καθήκοντος».

Ο δήμαρχος Άγκυρας Γιαβάς είναι από τα πλέον δημοφιλή στελέχη της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα μεταξύ των εθνικιστών. Μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης και υποψήφιου προέδρου για τις επόμενες προεδρικές εκλογές Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Γιαβάς προαλειφόταν ως ο ισχυρότερος υποψήφιος του CHP στη μελλοντική αναμέτρηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι διώξεις στην Τουρκία εναντίον εργαζομένων στο δήμο Άγκυρας

Την 23η Σεπτεμβρίου, με εντολή της Γενικής Εισαγγελίας ‘Αγκυρας ασκήθηκαν διώξεις σε 14 στελέχη του μητροπολιτικού δήμου της τουρκικής πρωτεύουσας. Πέντε είναι προφυλακισμένοι με την κατηγορία των οικονομικών ατασθαλιών σε 32 συναυλίες που διοργάνωσε ο δήμος το διάστημα 2021-2024. Η εισαγγελική έρευνα σε βάρος του δημάρχου Γιαβάς αφορά την ίδια υπόθεση.

Μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης τη 19η Μαρτίου έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της διαφθοράς και καθαιρεθεί από τα αξίωματά τους 17 δήμαρχοι του CHP στην Τουρκία, εκ των οποίων 11 σε περιφερειακούς δήμους υπαγόμενους στον μητροπολιτικό δήμο Κωνσταντινούπολης.

Πριν λίγες ημέρες, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, με άρθρο του στην γαλλική εφημερίδα Le Monde, μέχρι πριν τη σύλληψή του ο κυριότερος αντίπαλος του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, καταγγέλλει «ένα πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας».

Έχοντας συλληφθεί από τον Μάρτιο για πλαστογράφηση επίσημου εγγράφου, ο Ιμάμογλου είδε το πανεπιστημιακό του πτυχίο να ακυρώνεται και αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως οκτώ έτη και εννέα μήνες.