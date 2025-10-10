newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
09.10.2025 | 22:49
Τραμπ: Θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με βαλλιστικούς πυραύλους – Νεκρό 7χρονο παιδί στη Ζαπορίζια
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 06:42

Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με βαλλιστικούς πυραύλους – Νεκρό 7χρονο παιδί στη Ζαπορίζια

Δύσκολη νύχτα για την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση στη χώρα

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Spotlight

Αρκετές περιοχές στην Ουκρανία μπήκαν στο στόχαστρο της Ρωσίας που εξαπέλυσε επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο Κίεβο με αποτέλεσμα να κοπεί το ρεύμα στον ανατολικό τομέα της πόλης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν πολυάριθμες εκρήξεις και τον βόμβο των κινητήρων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «επίθεση του εχθρού με βαλλιστικούς πυραύλους και μαζική επίθεση με drones επίθεσης», προτρέποντας τον πληθυσμό να παραμείνει στα καταφύγια, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η στιγμή που η ηλεκτροδότηση κόβεται στο Κίεβο

Στόχος οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Σε εθνική κλίμακα, «οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», ανέφερε η ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook.

Στο Κίεβο, «η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη (του Δνείπερου) δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, τονίζοντας πως «ο εχθρός επιτίθεται σε βασικές υποδομές» της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσω Telegram, ανεπιβεβαίωτες σε αυτό το στάδιο, μπήκε στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στον τομέα αυτόν της ουκρανικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε πως δεν λειτουργούν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

Παράλληλα, αγόρι επτά ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πληγμάτων στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram. Στο Κίεβο, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 9 τραυματίες, πέντε από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Διαμερίσματα σε πολυκατοικία πήραν φωτιά, ενώ θραύσματα drones που καταρρίφθηκαν έπεσαν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Εντείνονται οι επιθέσεις

Η υπουργός Ενέργειας Χρίντσουκ τόνισε πως «ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» των βομβαρδισμών και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξαναβάλει στο στόχαστρο τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 και οι ενεργειακές υποδομές έχουν στοχοποιηθεί επανειλημμένα.

Προχθές Τετάρτη ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία πως επιδιώξει να προκαλέσει «χάος» πολλαπλασιάζοντας τα πλήγματα, ιδίως εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών.

«Ο σκοπός της Ρωσίας είναι να σπείρει το χάος, να ασκήσει ψυχολογική πίεση στον κόσμο», υποστήριξε.

Αναλυτές επισημαίνουν πως το μεγαλύτερο μέρος της επιμελητείας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων γίνεται μέσω των σιδηροδρόμων.

Ένας δύσκολος χειμώνας

Στη Σλοβιάνσκ, πόλη στο Ντονμπάς υπό ουκρανικό έλεγχο, ο δήμαρχος κάλεσε πρόσφατα τους πιο ευάλωτους, ιδίως οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένους, να φύγουν, καθώς τα συστήματα θέρμανσης έχουν μπει στο στόχαστρο ακατάπαυστων επιθέσεων.

«Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και η περίοδος του χειμώνα εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε ο δήμαρχος Βαντίμ Λιάχ μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για «μεγάλη πίεση» εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων στον τομέα του φυσικού αερίου, που μπορεί να αναγκάσει το Κίεβο να αυξήσει τις εισαγωγές.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν επίσης συχνά στόχους στη Ρωσία, ιδίως διυλιστήρια, κάτι που αύξησε τις τιμές των καυσίμων στη χώρα από το καλοκαίρι.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι υποστήριξε πως οι «ελλείψεις καυσίμων ξεπερνούν το 20% των αναγκών» στη Ρωσία. Η Ουκρανία πρόσφατα έπληξε ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Ουκρανική αντιπροσωπεία υπό την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο σχεδιάζεται να μεταβεί «στις αρχές» της επόμενης εβδομάδας στις ΗΠΑ, για συνομιλίες όσον αφορά την ενέργεια και την αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι.

Εννιά μήνες μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποσχόταν προεκλογικά πως θα εξασφάλιζε πολύ γρήγορα το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κωφεύει στις εκκλήσεις να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός.

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Εχει το 90% των Ισπανών! 10.10.25

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ
report.oasa.gr 10.10.25

Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής report.oasa.gr κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες - Δεν έχει ανέβει στο G-Cloud η νέα πλατφόρμα καταγγελιών του ΟΑΣΑ

Κώστας Ντελέζος
«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»
Cut 10.10.25

«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Τζούλια Ρόμπερτς εξήρε τις ερμηνείες των συμπρωταγωνιστών της στην ταινία «After the Hunt», ενώ μοιράστηκε ιστορίες από τα γυρίσματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Εργασιακό νομοσχέδιο 10.10.25

Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»

Το 13ωρο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη συζήτηση στη Βουλή. Όμως, ούτε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι το υπερασπίστηκαν ανοιχτά - πλην μίας εξαίρεσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ
Madman Theory 2.0 10.10.25

Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εκλαμβάνει την απάντηση της Χαμάς ως «θετική», όταν ήταν σαφές σε όλο τον κόσμο πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν είχαν συμφωνήσει όλοι απόρησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Κόσμος 10.10.25

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Στοχευμένα πλήγματα 10.10.25

Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι «πύραυλοι έπεσαν ο ένας μετά τον άλλο» με τουλάχιστον 9 τραυματίες και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο εν μέσω μαζικής ρωσικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»
Κόσμος 10.10.25

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Ο Εγιάλ Ζαμίρ κάλεσε τους στρατιώτες του Ισραήλ να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, λέγοντας πως ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε. Το Τελ Αβίβ φέρεται να έχει επιτεθεί στη Γάζα μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο
Κόσμος 10.10.25

Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο

Ανταλλαγές πυροβολισμών σημειώθηκαν ανάμεσα στην αστυνομία και συμμορίες, έξω από την έδρα της κυβέρνησης στην Αϊτή λίγο πριν συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο της χώρας.

Σύνταξη
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ
Κόσμος 10.10.25

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε επίσημα, υπό το βλέμμα των Γουίτκοφ και Κούσνερ, την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αυτά είναι τα σχετικά μέρη της συμφωνίας που ακολουθούν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδράνειες των παικτών του, όταν η Σκωτία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που απέκτησε η Εθνική με τον Τσιμίκα.

Σύνταξη
