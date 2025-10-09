Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ
- Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι
- Προφυλακιστέοι και οι άλλοι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν με 147 όπλα στο Σουφλί
- Ραφήνα: Τραυματισμένο αλεπουδάκι έψαχνε για τροφή κάτω από τραπέζια ταβερνών
- Αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η δίκη του Μαγκουάιρ για το επεισόδιο στο Μύκονο το 2020
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε πλήγματα ρωσικών drones εφόρμησης στην περιφέρεια Σούμι στη βόρεια Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ.
«Η Ρωσία επιτίθεται σε κοινότητες της περιφέρειας με δεκάδες πλήγματα drones και με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από τον αέρα», σημείωσε.
Σύμφωνα με τον αξιωματικό, 46χρονος σκοτώθηκε στη Μικολάιφσκα, 65χρονος στη Βελικοπισαρίφσκα και 66χρονος στην Μπιλοπίλσκα.
🚨Russia launched strikes on #Sumy region, Bilopillia, Vorozhba & Putivl.
«Private homes & buildings were damaged & fires broke out. Due to the threat of further attacks, rescue workers temporarily suspended firefighting operations», the State Emergency Service of #Ukraine said. pic.twitter.com/mFt3nyqYmd
— The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) October 8, 2025
Η Ρωσία, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ, εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας είχαν κυριεύσει το καλοκαίρι του 2024.
Επίθεση drones προκάλεσε πυρκαγιά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία
Στο μεταξύ, στην άλλη πλευρά των συνόρων, επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσαν πυρκαγιές «σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις» στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ.
Ο ρωσικός στρατός, που εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία, έχει επιταχύνει τους τελευταίους μήνες την προέλασή του στο ανατολικό τμήμα της χώρας, αντιμέτωπος με αντίπαλο που μειονεκτεί αριθμητικά και ποσότητες εξοπλισμών, χωρίς ωστόσο να σημειώσει στρατηγικά σημαντική πρόοδο.
Τα στρατεύματα του Κρεμλίνου έχουν κυριεύσει συνολικά περί το 20% της ουκρανικής επικράτειας.
Τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή, οι διπλωματικές προσπάθειες στις οποίες αποδύθηκε νωρίτερα φέτος ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη μοιάζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.
- Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
- Ο γρίφος της νέας φανέλας με το «9» στην Μπαρτσελόνα και η επιθυμία του Γκιρασί
- Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός μήνας στην ιστορία
- «Ο Σταθμάρχης» του Γιώργου Αγγελίδη έρχεται στο θέατρο Αργώ
- Το βάρος μιας απουσίας
- «Big Brother» για IX – Έρχονται διασταυρώσεις μέσω ενιαίου μητρώου οχημάτων και πρόστιμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις