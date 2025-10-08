newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί – Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 19:03

Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί – Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ

Ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, μίλησε για το «βάλτωμα» των συζητήσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι η πρόοδος προς μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου ότι υπονόμευσαν τη διπλωματική δυναμική που υπήρχε.

«Αυτό είναι αποτέλεσμα των καταστροφικών ενεργειών των Ευρωπαίων», είπε χαρακτηριστικά ο Ριαμπκόφ

«Δυστυχώς, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ισχυρή δυναμική από το Άνκορατζ υπέρ της επίτευξης συμφωνιών έχει, σε μεγάλο βαθμό, εκλείψει», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτό είναι αποτέλεσμα των καταστροφικών ενεργειών των Ευρωπαίων», υποστήριξε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Οι Moscow Times σχολιάζουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησαν μια σύντομη συνάντηση κορυφής στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου, η οποία τότε είχε χαρακτηριστεί ως ευκαιρία για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Ωστόσο, η συνάντηση έληξε χωρίς καμία σημαντική πρόοδο και έκτοτε ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα, δηλώνοντας επανειλημμένα ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον ηγέτη του Κρεμλίνου.

Για τους πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα ότι είχε «κάπως πάρει μια απόφαση» σχετικά με την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, καθώς αυξάνεται η ανυπομονησία του για την άρνηση του Πούτιν να συμμετάσχει σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι μια τέτοια κίνηση «θα σηματοδοτούσε μια σημαντική, θα μπορούσε να πει κανείς ακόμη και ποιοτική, αλλαγή στην κατάσταση», αλλά τόνισε ότι δεν θα επηρέαζε την «αποφασιστικότητα της Ρωσίας να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει».

«Ελπίζω ότι όσοι ωθούν την Ουάσινγκτον προς τέτοιες αποφάσεις κατανοούν πλήρως τη σοβαρότητα και το βάθος των πιθανών συνεπειών», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Φυσικά, καλούμε την ηγεσία των ΗΠΑ και τον αμερικανικό στρατό να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση με νηφαλιότητα, σύνεση και υπευθυνότητα», πρόσθεσε.

«Πυρά» και προς τις ΗΠΑ

Ο Ριαμπκόφ μίλησε επίσης για το πώς οι προσπάθειες σταθεροποίησης των σχέσεων με την Ουάσινγκτον κατέρρευσαν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι ήταν υπεύθυνες για την κατάρρευση.

«Αυτό που έχουμε είναι ένα είδος κτιρίου, μια δομή σχέσεων που έχει ραγίσει και τώρα καταρρέει. Και οι Αμερικανοί φταίνε για αυτό», δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

«Νομίζω ότι είναι πάντα πιο εύκολο να καταστρέφεις παρά να χτίζεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να «αποκαταστήσει» τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά δεν «βλέπει καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση από την άλλη πλευρά».

