Ο διάσημος DJ Tiesto επενδύει στην αγαπημένη του Μπρέντα

Ο Tiesto, ένας από τους πιο γνωστούς και πολυβραβευμένους DJs του κόσμου, αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο βήμα πέρα από τη μουσική, επιστρέφοντας στις ρίζες του και επενδύοντας στη ΝΑC Μπρέντα, την ομάδα της πόλης όπου μεγάλωσε. Ο κατά κόσμον Τάις Μίχελ Φέρβεστ, γεννημένος στη Μπρέντα το 1969, έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αγάπη του για τον σύλλογο, τονίζοντας ότι «η ομάδα αυτή συμβολίζει το πάθος, τη γειτονιά και τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά συναισθήματα».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Voetbal International, ο Tiësto είναι ένας από τους οκτώ νέους επενδυτές που μπήκαν στα διοικητικά του συλλόγου το καλοκαίρι του 2025. Η είσοδος αυτών των επενδυτών σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα, η οποία φιλοδοξεί να επιστρέψει σύντομα στην κορυφαία κατηγορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου, την Eredivisie. Η ΝΑC, ιστορική ομάδα με φανατική βάση οπαδών, είχε υποβιβαστεί τα τελευταία χρόνια και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, ωστόσο η νέα διοικητική δομή και το όραμα των νέων μετόχων δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας.

Η συνεισφορά του Tiesto δεν περιορίζεται απλώς σε οικονομική ενίσχυση. Ο διάσημος μουσικός συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την ανανέωση της εικόνας του συλλόγου, έχοντας εμπλακεί προσωπικά στη δημιουργία της νέας μαύρης εναλλακτικής φανέλας της ομάδας, η οποία έχει ήδη σημειώσει τεράστια εμπορική επιτυχία. Η φανέλα, με μοντέρνο design και συμβολισμούς που παραπέμπουν στη δυναμική και την ταυτότητα της Μπρέντα, θεωρείται αποτέλεσμα της δημιουργικής ματιάς του Tiesto, ο οποίος συνδυάζει την αισθητική του από τον χώρο της μουσικής με το πάθος του για το ποδόσφαιρο.

Φτιάχνει και το γήπεδο

Παράλληλα, ο ίδιος συμβάλλει ενεργά και στο πρόγραμμα ανακαίνισης του γηπέδου Rat Verlegh, που θα αναβαθμιστεί ώστε να φτάσει σε χωρητικότητα 15.000 θεατών. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό κέντρο, αντάξιο της ιστορίας και της φιλοδοξίας του συλλόγου, προσελκύοντας οικογένειες, νέους φιλάθλους και επενδυτές.

«Δεν ξεχνάς ποτέ την ομάδα με την οποία έζησες τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά συναισθήματα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Tiesto σε πρόσφατη συνέντευξή του. Παρά τη λαμπερή διεθνή καριέρα του, με βραβεία Grammy, συνεργασίες με κορυφαία ονόματα και εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, ο Ολλανδός DJ δεν έκρυψε ποτέ τη νοσταλγία του για την πατρίδα του και την ομάδα της καρδιάς του.

Η παρουσία του έχει ήδη ενισχύσει τη δημοσιότητα και το brand της ΝΑC Μπρέντα, προσελκύοντας νέους χορηγούς και αυξάνοντας τις πωλήσεις εισιτηρίων και προϊόντων. Οι φίλαθλοι βλέπουν στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο που, παρά τη διεθνή του λάμψη, παραμένει πιστός στις ρίζες του.

Η νέα εποχή στη Μπρέντα έχει ξεκινήσει με ενθουσιασμό: με τη στήριξη του Tiësto και των νέων επενδυτών, η ομάδα φαίνεται έτοιμη να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια, έχοντας στο πλευρό της όχι μόνο έναν παγκόσμιο μουσικό αστέρα, αλλά έναν αληθινό φίλαθλο που μετατρέπει το πάθος του σε πράξη. Με τα απαραίτητα χρήματα βεβαίως, βεβαίως…