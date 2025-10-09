Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μπασκόνια απόψε (9/10, 21:45) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague, με στόχο τη νίκη που θα τον ανεβάσει στο 2-1.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική, παρά τους 27 πόντους και τα 8 ριμπάουντ του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και τους 18 πόντους και τις 11 ασίστ του Κώστα Σλούκα.

Με τη γνωστή απουσία του Λεσόρ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στη Stoiximan GBL, με νίκη επί του ΠΑΟΚ, σ’ ένα ματς που ο Ντίνος Μήτογλου ήταν εκπληκτικός. Έτσι, χωρίς προβλήματα, πέραν της γνωστής απουσίας του Ματίας Λεσόρ, ταξίδεψαν στη Χώρα των Βάσκων.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει του αγώνα λέγοντας: «Στη Euroleague κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είναι αλήθεια ότι η Μπασκόνια δεν έχει νικήσει κάποιο ματς ακόμη, αλλά είναι και αλήθεια ότι έχασε το ματς με τον Ολυμπιακό στην έδρα της τα τελευταία λεπτά. Έχουν παίκτες σκόρερ και παίκτες που τρέχουν το γήπεδο. Έχουν λοιπόν ένα επικίνδυνο παιχνίδι τρανζίσιον. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να ελέγξουμε το παιχνίδι. Και κάθε νίκη, ειδικά εκτός έδρας, είναι πολύ σημαντική».

Την ίδια ώρα, οι Βάσκοι έχουν ξεκινήσει με δύο ήττες, αφού μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό ηττήθηκαν και από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία. Αυτό σημαίνει πως οι παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι αισθάνονται πίεση και θα τα δώσουν όλα, για να ικανοποιήσουν το φίλαθλο κοινό τους, με μία πρώτη νίκη, η οποία λαμβάνει μεγαλύτερη αξία, αν επιτευχθεί απέναντι στον Πρωταθλητή Euroleague 2024 και οικοδεσπότη του φάιναλ φορ του 2026.