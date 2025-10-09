newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Χούπης: Η δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια αποτελούν προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ
Πολιτική 09 Οκτωβρίου 2025 | 09:53

Χούπης: Η δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια αποτελούν προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ

Ο Στρατηγός Χούπης αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύνταξη
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

«Διατείνομαι ότι η παρούσα ύψιστη τιμή συνιστά όχι επιβράβευση και τρόπαιο για τον εαυτό μου, αλλά επαξίως προσφερόμενο δώρημα προς άπαντα τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» ανέφερε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, κατά την αναγόρευση του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών την Τετάρτη.

Αναγνώριση του θεσμικού ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων λέει ο Χούπης

Όπως είπε «αποτελεί γενναιόδωρη, έργω και λόγω, αναγνώριση του θεμελιώδους και θεσμικού ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων, ως πυλώνα προστασίας της εθνικής ασφάλειας και σταθερότητας».

Και έστειλε μήνυμα στους νέους πως «στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, συγκεράζεται η Στρατιωτική Επιστήμη και η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση των Στελεχών και υλοποιείται εν συνόλω η σχετική ρήση Κωνσταντίνου Τσάτσου ότι «Σήμερα ο καλός Αξιωματικός πρέπει να είναι ένας δόκιμος επιστήμων, επιστήμων υψηλής στάθμης, άξιος να παρακολουθήσει τις νέες εφευρέσεις που σχετίζονται με τα οιαδήποτε μέσα πολέμου»».

Κορυφαία παρακαταθήκη

Σύμφωνα με το Χούπη «η κορυφαία αυτή παρακαταθήκη δεν αποτελεί απλώς ζητούμενο, αλλά εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την επιτυχή εκπλήρωση της παρούσης και μελλοντικής αποστολής μας, και προϋποθέτει τη συνύπαρξη και την ανάπτυξη της ορθοφροσύνης του Ηγέτη, στην οποία κυριαρχεί η απλότητα, η σύνεση, ο ρεαλισμός και η ελευθερία διατύπωσης άποψης, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της εν συνόλω απόδοσης και παραγωγικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού, πάντοτε επ’ ωφελεία της Πατρίδος, πάντοτε επ’ ωφελεία του εμείς».

Διά βίου μάθηση προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ

Για να υπογραμμίσει ότι «η δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια αποτελούν βασική προτεραιότητα και κορυφαία επιλογή του ΓΕΕΘΑ σε ό,τι αφορά στη μέριμνα για την ολιστική ανάπτυξη του γνωστικού επιπέδου των στελεχών».

Όπως είπε «αποδεχόμενος με υψηλό αίσθημα ευθύνης την ακαδημαϊκή διάκριση την οποία μου επιφυλάξατε, αναγνωρίζω ότι ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα δεν συνιστά την ολοκλήρωση ενός κύκλου, αλλά, αντιθέτως, τη συνέχισή του. Αποτελεί ένα προσκλητήριο παραμονής σε μία όδευση διανόησης – υπό την έννοια νέων γνωστικών πεδίων – καθηγεσίας κι ανάδειξης του πνευματικού έργου της Σχολής. Και τούτο διότι ο Ηγέτης συνιστά έναν πνευματικό λαμπαδηφόρο ο οποίος φέρει τη φλόγα της Γνώσης για να την παραδώσει με μεγαλοθυμία κι εμπιστοσύνη σε αυτούς που έπονται. Η Φλόγα αυτή είναι πιο παλιά και πολύ πιο σπουδαία από εμάς, αλλά για μία σύντομη στιγμή στην Ιστορία έχουμε την ευθύνη και την παρακαταθήκη να μάς την εμπιστεύονται».

Η ευχή του Χούπη στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Χούπης με το βλέμμα και στα νέα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ευχήθηκε «η δική μου πορεία να αποτελέσει μαρτυρία του γεγονότος ότι η αναζήτηση της Γνώσης δεν συνιστά πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για όσους έχουν αναλάβει και θα αναλάβουν το υψηλό καθήκον της Ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα. Διότι η δύναμη ενός Ηγέτη δεν κρίνεται μόνο από τις διαταγές που εκδίδει, αλλά κι από τα ερωτήματα που τολμά περήφανα κι ελεύθερα να θέσει και την αλήθεια την οποία δεσμεύεται να υπηρετεί ως στάση ζωής».

Εξέφρασε δε την προτροπή του προς τους σημερινούς, αλλά και τους μελλοντικούς ηγήτορες, «με το ίδιο πάθος τον συγκερασμό της πειθαρχίας της δια βίου μάθησης και της – εκ του λειτουργήματος απορρέουσας – ενσυνείδητης πειθαρχίας, διότι αυτές θα οξύνουν τον τρόπο με τον οποίο ασκούν χρηστή διοίκηση και θα αποδεικνύουν στο διηνεκές ότι υπάρχει και λειτουργεί η ορθοφροσύνη του μεγαλόψυχου Ηγέτη και όχι η δημαγωγική υστεροβουλία του άρχοντος».

Η Αριστεία δεν είναι βραβείο

Καταλήγοντας ο Χούπης διαβεβαίωσε ότι «θα φέρω αυτή μου την ιδιότητα έχοντας βαθιά συνείδηση κι επίγνωση του ότι η Αριστεία δεν αποτελεί βραβείο, αλλά διαρκή υποχρέωση και υψηλό καθήκον. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να υπηρετώ με αυταπάρνηση την Πατρίδα όπως το έχω πράξει στο παρελθόν κι εξακολουθώ να το πράττω στο παρόν και υπόσχομαι να το πράττω και στο μέλλον με ευσυνειδησία, με την ύψιστη αρετή της φιλοπατρίας, προσφέροντας αενάως τα πνευματικά μου διακονήματα υπέρ του βωμού της διαμόρφωσης των μελλοντικών ηγετών της Πατρίδος μας».

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο , ο οποίος επέδωσε τιμητική πλακέτα στον τιμώμενο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου έγινε από τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Δημήτριο Θωμάκο.

Στην προσφωνησή του ο Πρυτάνης καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος ανέφερε μεταξύ άλλων « Η εμπειρία του εκτείνεται πέρα από τα εθνικά σύνορα, καθώς έχει υπηρετήσει επί τριετία στο Διεθνές Επιτελείο της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και ως Επιτελής Σχεδιασμού των Επικοινωνιών της Συμμαχίας στο Αφγανιστάν, προβάλλοντας με άριστο τρόπο τη χώρα μας στο ανώτατο συμμαχικό επίπεδο. Παράλληλα, είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητά του στη διαχείριση σύνθετων διεθνών και διασυμμαχικών επιχειρήσεων.
Η αντίληψή του για τον σύγχρονο αξιωματικό συνδυάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα με τη συνεχή προσωπική βελτίωση. Ο ίδιος είναι υπόδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Φοίτησε με άριστα σε όλες τις σχολές και εκπαιδεύσεις του Όπλου των Διαβιβάσεων, ολοκλήρωσε διετείς σπουδές στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων και αποφοίτησε με διάκριση από τη Σχολή Πολέμου.
Ο τιμώμενος συνιστά ένα σπάνιο παράδειγμα διασταύρωσης της στρατηγικής σκέψης με την επιστημονική αριστεία ως Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ερευνητικό έργο σε πεδία αιχμής όπως η κυβερνοπολεμική στρατηγική και η κρυπτασφάλεια.
Ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης έχει υπηρετήσει σε όλα τα κλιμάκια Διοικήσεως, συγκεντρώνοντας 22 έτη εμπειρίας σε θέσεις Διοίκησης.
Το 2019 ανέλαβε μια σπουδαία ακαδημαϊκή θέση ευθύνης ως Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, όντας ο πρώτος Διδάκτωρ που κατέλαβε τη θέση αυτή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εν συνόλω αναβάθμιση και την ισόρροπη ενίσχυση τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Ευελπίδων.
Τον Ιανουάριο του 2024, ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και από την πρώτη κιόλας στιγμή προχώρησε σε δομικές τομές, ιδρύοντας τον Κλάδο Έρευνας και Καινοτομίας, το Σώμα Πληροφορικής και τη Διοίκηση Κατασκευών και Φυσικών Καταστροφών, χαράσσοντας το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων με στρατηγικό όραμα.
Ως απόφοιτος του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του ΓΕΕΘΑ, ο Στρατηγός Χούπης έδειξε στην πράξη ότι η ηγεσία συνδέεται με τη διαρκή μαθητεία και την εθελοντική προσφορά.
Τιμούμε στο πρόσωπό σας τον οραματικό ηγέτη που ενσαρκώνει την επιστημονική εμβρίθεια και την υψηλή αίσθηση καθήκοντος, ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας».

