Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.
- Βασίλης Μπισμπίκης: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, χωρίς τη Δέσποινα Βανδή
- Οι περιοχές και οι κλάδοι «πρωταθλητές» της φοροδιαφυγής - Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ
- Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
- Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Ο Γιώργος Δεμένεγας παραχώρησε συνέντευξη στο MEGA και μίλησε για την ζωή του, τα Δεμενέγεια και το πρόβλημα υγείας που πέρασε και την απόφαση του να κάνει τον κήπο του στίβο.
Ο άνθρωπος που είχε την ιδέα να δημιουργήσει έναν στίβο στον κήπο του στην Παλλήνη αναφέρθηκε στη «μάχη» του με τον καρκίνο και στην σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει το… παγκήπιο ρεκόρ στα Δεμενέγεια.
Δείτε τι είπε στο «MEGA» ο Γιώργος Δεμένεγας:
«Το 2010 μου μπήκε η ιδέα να κάνω τον κήπο μου στίβο. Στα 58 μου ακόμα αγωνίζομαι. Το άλμα εις μήκος ήταν και παραμένει ένας μεγάλος έρωτας στην ζωή μου. από τα 15 μου ασχολούμαι με το εν λόγω άθλημα. Σταμάτησα κάποια στιγμή, έκανα οικογένεια και από τα 32 μου συνέχισα και ακόμα προσπαθώ να αγωνίζομαι και να κατεβαίνω σε αγώνες», είπε αρχικά ο Γιώργος Δεμένεγας.
Και συνέχισε: «Τον Ιούλιο του 2023, έλαβα μήνυμα από τον Ανδρέα Πανταζή να λάβει μέρος στα Δεμενέγεια. Είπαμε ότι θα το κάνουμε επίσημα και το 9ο Gala Δεμενεγείων για να γίνουν 7/9/23. Και από μέσα πετάχτηκε ο Μίλτος Τεντόγλου και είπε πως είναι «μέσα». Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι κάτι το ανεπανάληπτο, μου έχει προσφέρει ανεκτίμητα πράγματα. φέτος ξαναήρθε μαζί με άλλους αθλητές»
«Δεν έχω περάσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο καρκίνος ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία. Στεναχωρήθηκα τον πρώτη μέρα, όμως είχα τα παιδιά μου δίπλα μου και την γυναίκα μου. Όταν είδα ότι όλοι ήταν δίπλα μου, ούτε καν το σκεφτόμουν. Η αισιοδοξία, το χαμόγελο, το κέφι δίνουν χρόνια στη ζωή. Αντίθετα το στρες και το άγχος αφαιρούν χρόνια. Δεν έχασα ποτέ την αισιοδοξία μου. Δίνουμε ραντεβού για τα επόμενα Δεμενέγεια, τον Οκτώβρη του 2026», σημείωσε ο κ. Δεμένεγας.
Ο Τεντόγλου στον κήπο του Δεμένεγα:
- Ο Αλ Κελαϊφί αλλάζει τα πάντα
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής – Πόσο εκτιμάται η καθαρή περιουσία του (pic)
- Οι ευχές του πιλότου στην άφιξη της Εθνικής στη Σκωτία: «Όλη η Ελλάδα στο πλευρό σας» (vid)
- Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»
- Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό
- Το επικοινωνιακό παιχνίδι του Λεμπρόν Τζέιμς που κατέληξε σε… κράξιμο (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις