Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Τρίτωσε ο τραυματισμός στον αστράγαλο για τον Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 08 Οκτωβρίου 2025 | 16:08

Παναθηναϊκός: Τρίτωσε ο τραυματισμός στον αστράγαλο για τον Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς έχει τραυματιστεί τρεις φορές στον αστράγαλο του και τώρα θα μείνει εκτός δράσης για περισσότερο καιρό - Ο τρίτος τραυματισμός είναι και ο πιο σοβαρός

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
O Παναθηναϊκός θα χάσει τον Σίριλ Ντέσερς τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα, αφού το ιατρικό επιτελείο έκρινε πως πρέπει να αντιμετωπίσει συντηρητικά τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή στον αστράγαλο. Οι γιατροί του Τριφυλλιού διαμόρφωσαν αυτή τη στάση, αφού ο Νιγηριανός στράικερ παραπονέθηκε για ενοχλήσεις, όταν δοκίμασε να προπονηθεί μετά τη σύγκρουση του με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι στο χαλάρωμα που πραγματοποιήθηκε στη Βέρνη, την επόμενη του αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις.

Ο Ντέσερς έχει σταθεί εξαιρετικά άτυχος μέχρι στιγμής, γιατί έχει χτυπήσει τρεις φορές στον αστράγαλο μέσα σε ένα τρίμηνο. Γεγονός που έχει σημασία και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ, επηρεάζει την ομαλή αποθεραπεία του παίκτη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ρέιντζερς, ο 30χρονος στράικερ Σίριλ Ντέσερς είχε χτυπήσει εκεί στις 8 Ιουλίου μετά την έναρξη της προετοιμασίας. Ο Ντέσερς έχασε 12 προπονήσεις πριν επανακάμψει στις 19/7, ενώ αγωνίστηκε ως αλλαγή στα δύο ματς με τον Παναθηναϊκό. Όμως, ήταν εμφανώς επηρεασμένος και είχε ένα πολύ άσχημο τελείωμα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο ΟΑΚΑ.

Κατόπιν, ο Ντέσερς άρχισε βασικός στις 12 Αυγούστου εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, όμως δέχτηκε ένα χτύπημα στον αστράγαλο και αντικαταστάθηκε στο 54ο λεπτό. Ο Νιγηριανός στράικερ αποθεραπεύτηκε στις 23/8 και ήταν στον πάγκο στη ρεβάνς με τη Μπριζ. Έπαιξε ως αλλαγή στο ντέρμπι της Ρέιντζερς με τη Σέλτικ την Κυριακή 31 Αυγούστου και το ίδιο βράδυ ταξίδεψε στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Δυστυχώς για τον 30χρονο επιθετικό, ο τρίτος τραυματισμός στον αστράγαλο είναι ο πιο σοβαρός και θα τον κρατήσει εκτός δράσης για ένα μήνα. Τουλάχιστον, όπως επιβεβαίωσε η μαγνητική, ο Ντέσερς απέφυγε τα χειρότερα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Φυσικό αέριο
LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

Η προειδοποίηση του Αλέγκρι στον Πούλισικ: «Σου το είχα πει για τα πέναλτι…» (vid)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η προειδοποίηση του Αλέγκρι στον Πούλισικ: «Σου το είχα πει για τα πέναλτι…» (vid)

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είχε προειδοποιήσει τον Κρίστιαν Πούλισικ για τον τρόπο που εκτελεί τα πέναλτι, πριν την μοιραία χαμένη εκτέλεση στο ντέρμπι της Μίλαν με τη Γιουβέντους.

Σύνταξη
Γιούργκεν Κλοπ, 10 χρόνια μετά: Ο «Normal One» που έκανε ξανά… special τη Λίβερπουλ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Γιούργκεν Κλοπ, 10 χρόνια μετά: Ο «Normal One» που έκανε ξανά… special τη Λίβερπουλ (vids, pics)

Σαν σήμερα πριν μια δεκαετία, ο Γιούργκεν Κλοπ αναλαμβάνει τις τύχες της Λίβερπουλ και επαναφέρει σταδιακά τους «ρεντς» στις ημέρες δόξας του παρελθόντος.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Αλ Κελαϊφί αλλάζει τα πάντα
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ο Αλ Κελαϊφί αλλάζει τα πάντα

Η ECA γίνεται EFC όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός της και ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, και ο Λαπόρτα δείχνει τον δρόμο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»

Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε την καρδιά του μετά τη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα, μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας τους.

Σύνταξη
Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)

Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, ενημέρωσε για την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το περιστατικό στο πρόσφατο ντέρμπι των «Δράκων» με τη Μπενφίκα.

Σύνταξη
«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.10.25

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ενός κακού, μύρια έπονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα της πρώτης ομάδας επεκτείνονται και σε επίπεδο ακαδημιών...

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή από τη διακοπή με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει να έχει… ζόρια, εντός και εκτός συνόρων.

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
