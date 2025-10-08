O Παναθηναϊκός θα χάσει τον Σίριλ Ντέσερς τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα, αφού το ιατρικό επιτελείο έκρινε πως πρέπει να αντιμετωπίσει συντηρητικά τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή στον αστράγαλο. Οι γιατροί του Τριφυλλιού διαμόρφωσαν αυτή τη στάση, αφού ο Νιγηριανός στράικερ παραπονέθηκε για ενοχλήσεις, όταν δοκίμασε να προπονηθεί μετά τη σύγκρουση του με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι στο χαλάρωμα που πραγματοποιήθηκε στη Βέρνη, την επόμενη του αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις.

Ο Ντέσερς έχει σταθεί εξαιρετικά άτυχος μέχρι στιγμής, γιατί έχει χτυπήσει τρεις φορές στον αστράγαλο μέσα σε ένα τρίμηνο. Γεγονός που έχει σημασία και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ, επηρεάζει την ομαλή αποθεραπεία του παίκτη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ρέιντζερς, ο 30χρονος στράικερ Σίριλ Ντέσερς είχε χτυπήσει εκεί στις 8 Ιουλίου μετά την έναρξη της προετοιμασίας. Ο Ντέσερς έχασε 12 προπονήσεις πριν επανακάμψει στις 19/7, ενώ αγωνίστηκε ως αλλαγή στα δύο ματς με τον Παναθηναϊκό. Όμως, ήταν εμφανώς επηρεασμένος και είχε ένα πολύ άσχημο τελείωμα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο ΟΑΚΑ.

Κατόπιν, ο Ντέσερς άρχισε βασικός στις 12 Αυγούστου εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, όμως δέχτηκε ένα χτύπημα στον αστράγαλο και αντικαταστάθηκε στο 54ο λεπτό. Ο Νιγηριανός στράικερ αποθεραπεύτηκε στις 23/8 και ήταν στον πάγκο στη ρεβάνς με τη Μπριζ. Έπαιξε ως αλλαγή στο ντέρμπι της Ρέιντζερς με τη Σέλτικ την Κυριακή 31 Αυγούστου και το ίδιο βράδυ ταξίδεψε στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Δυστυχώς για τον 30χρονο επιθετικό, ο τρίτος τραυματισμός στον αστράγαλο είναι ο πιο σοβαρός και θα τον κρατήσει εκτός δράσης για ένα μήνα. Τουλάχιστον, όπως επιβεβαίωσε η μαγνητική, ο Ντέσερς απέφυγε τα χειρότερα.