Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Νόμπελ Χημείας για τους εμπνευστές μιας νέας μοριακής αρχιτεκτονικής
Επιστήμες 08 Οκτωβρίου 2025 | 12:54

Νόμπελ Χημείας για τους εμπνευστές μιας νέας μοριακής αρχιτεκτονικής

Μοριακοί κλωβοί που παγιδεύουν μόρια και επιταχύνουν χημικές αντιδράσεις εξασφάλισαν το Νόμπελ σε τρεις χημικούς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Upd:8.10.2025, 13:40
Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Spotlight

Ένας ιάπωνας, ένας βρετανός και ένας ιορδανός επιστήμονας τιμώνται με το φετινό Νόμπελ Χημείας για την ανακάλυψη των «μεταλλο-οργανικών πλαισίων», μοριακών κλωβών μέσα στους οποίους μπορούν να παγιδευτούν άλλα μόρια.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η επιτροπή της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών της Σουηδίας, το βραβείο απονέμεται στους Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον και Ομάρ Γιαγκί.

Πηγή: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Οι τρεις ερευνητές τιμώνται για την επινόηση μιας νέας χημικής αρχιτεκτονικής, χάρη στην οποία μπορούμε να απομονώσουμε νερό από τον αέρα της ερήμου, να αφαιρέσουμε το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα ή να επιταχύνουμε χημικές αντιδράσεις.

Τα μεταλλο-οργανικά πλαίσια (MOF) είναι δομές στις οποίες οποίες ιόντα μετάλλων συνδέονται με μακριά οργανικά μόρια και σχηματίζουν έτσι κρυστάλλους με μεγάλους κενούς χώρους.

«Μια μικρή ποσότητα ενός τέτοιου υλικού είναι κάτι σαν την τσάντα της Ερμιόνης στον Χάρι Πότερ. Μπορεί να αποθηκεύει τεράστιες ποσότητες αερίου σε έναν πολύ μικρό χώρο» δήλωσε ο Χάινερ Λίνκε, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Χημείας.

Ανάλογα με τα υλικά από τα οποία αποτελούνται, τα πορώδη αυτά υλικά μπορούν να παγιδεύουν συγκεκριμένες χημικές ουσίες, να καταλύουν χημικές αντιδράσεις, ακόμα και να λειτουργούν ως αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Τα μεταλλο-οργανικά πλαίσια προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες και ανοίγουν πρωτόγνωρες ευκαιρίες για την παραγωγή υλικών κατά παραγγελία» είπε ο Λίνκε.

Χημεία στο κλουβί

Ο 88χρονος σήμερα Ρίτσαρντ Ρόμπσον, βρετανός καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης στην Αυστραλία, είχε την ιδέα να αξιοποιήσει με νέο τρόπο τις εγγενείς ιδιότητες των ατόμων. Χρησιμοποίησε αρχικά ένα μόριο με τέσσερις βραχίονες, στων οποίων τα άκρα συνδέονταν ιόντα χαλκού. Αυτό που προέκυψε ήταν ένας κρύσταλλος με ευρύχωρους πόρους.

Το πρώτο μεταλλο-οργανικό πλαίσιο του Ρόμπσον ήταν ασταθές. Τη σκυτάλη πήρε ο Σουσούμου Κιταγκάβα, σήμερα 74 ετών, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κιότο. Ο ερευνητής έδειξε ότι μόρια αερίων μπορούν να εισέλθουν στους πόρους και προέβλεψε ότι τα MOF θα μπορούσαν να αποκτήσουν ελαστικότητα.

Στις δικές του ανεξάρτητες μελέτες, ο ιορδαν-αμερικανός Ομάρ Γιαγκί, 60 ετών, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, δημιούργησε πολύ σταθερά MOF και έδειξε ότι μπορούν να σχεδιαστούν κατά παραγγελία, ανάλογα με τις επιθυμητές ιδιότητες.

Το έργο των τριών ερευνητών άνοιξε τον δρόμο για τον σχεδιασμό δεκάδων χιλιάδων MOF.

Ορισμένα από αυτά, σημείωσε η επιτροπή του βραβείου, θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμα για την αντιμετώπιση προκλήσεων στο μέλλον, όπως την αφαίρεση των «παντοτινών χημικών» PFAS από το νερό, τη διάσπαση φαρμακευτικών ρύπων στο περιβάλλον ή την αφαίρεση του CO2 από την ατμόσφαιρα προκειμένου να επιβραδυνθεί η κλιματική αλλαγή.

Οι τρεις ερευνητές θα μοιραστούν ισόποσα το χρηματικί έπαθλο του βραβείου, ύψους 11 εκατ. σουηδικών κορωνών ή 1 εκατ. ευρώ.

Θα παραλάβουν τα μετάλλια του βραβείου στην τελετή απονομής που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου στη Στοκχόλμη, με εξαίρεση το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονέμεται συνήθως την ίδια ημερομηνία στο Όσλο.

Το Νόμπελ Χημείας είναι το τρίτο που ανακοινώνεται αυτή την εβδομάδα μετά το Νόμπελ Φυσιολογίας-Ιατρικής την Δευτέρα και Φυσικής την Τρίτη.

Ακολουθούν την Πέμπτη το Νόμπελ Λογοτεχνίας, την Παρασκευή το Ειρήνης και τη Δευτέρα το Οικονομικών.

Τράπεζες
JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

Vita.gr
Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Stream science
«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πώς τα δημιουργικά χόμπι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση – Ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια
Νεανικό μυαλό 06.10.25

Πώς τα δημιουργικά χόμπι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση – Ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια

Οι δημιουργικές δραστηριότητες κρατούν νεανικό τον εγκέφαλο, δείχνει μελέτη σε χορευτές ταγκό, μουσικούς, εικαστικούς καλλιτέχνες και παίκτες βιντεοπαιχνιδιών.

Σύνταξη
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Μάσα και θα δεις 03.10.25

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην νιώθεις φόβο
Ατρόμητοι 01.10.25

Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην φοβάσαι ποτέ

Ο φόβος είναι ένας μηχανισμός άμυνας που εξελίχθηκε για να μας προστατεύει από απειλές. Όμως μια σπάνια πάθηση κάνει κάποιους ανθρώπους να μην νιώθουν ποτέ φόβο. Πώς είναι η ζωή όταν είσαι ατρόμητος;

Σύνταξη
Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά
Αλλαγή κανόνων; 30.09.25

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά

Η τεχνική, που απαιτεί βελτίωση, θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ίσως να επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά με DNA ενός γονέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Διαπραγματεύσεις 08.10.25

«Ο Τραμπ ζήτησε να πείσουμε τη Χαμάς να δεχτεί την πρότασή του για τη Γάζα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 08.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική

«Οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζουν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια
Culture Live 08.10.25

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Με 36 ταινίες μικρού μήκους από 15 χώρες και κοινό άξονα τον άνθρωπο, το DOTS δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση, αλλά μια συγκινητική σύνοψη της ανθρώπινης ευθραυστότητας και αξιοπρέπειας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα

«Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη και Βάρρα»
«Μεθοδεύσεις» 08.10.25

«Μονόδρομος η κατ' αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη» - Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς μετά την κατάθεση Βάρρα

«Πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του 'χαμένου' υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές», προσθέτει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»

Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε την καρδιά του μετά τη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα, μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας τους.

Σύνταξη
Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό

Διεθνής αθλητής του Παναθηναϊκού στο πινγκ πονγκ τιμωρήθηκε με προσωρινή ποινή από την Επιτροπή Ακεραιότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι
Χμμμμμ... 08.10.25

Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι

Η είδηση ότι ένας λιγότερο γνωστός σχεδιαστής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός ιστορικού brand, όπως του Jean Paul Gaultier, ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή στη ροή των ειδήσεων, κάτι μήνες πριν. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
