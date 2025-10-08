Μυτιλήνη: Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για τρομοκρατία
Ο 32χρονος Τούρκος συνελήφθη κατά τον έλεγχο που του έγινε πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα
Συνελήφθη στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, 32χρονος Τούρκος υπήκοος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol, για τα αδικήματα της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών.
Ο 32χρονος συνελήφθη, χθες το μεσημέρι (7/10), κατά τον έλεγχο που του έγινε πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα.
Ταξίδεψε από τις Βρυξέλλες
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες ταξίδεψε, από τις Βρυξέλλες όπου ζούσε, στη Μυτιλήνη για μια ημέρα μαζί με ένα φίλο του για να αγοράσει σπίτι, όπως είπε στους αστυνομικούς.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες επισκέφτηκε και άλλα μέρη της χώρας όπως τη Μύκονο. Από την αρμόδια εισαγγελική αρχή αποφασίστηκε η προφυλάκισή του με σκοπό την έκδοσή του.
