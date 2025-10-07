Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
07.10.2025
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07 Οκτωβρίου 2025

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Γαλλία βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση. Ο πυρήνας αυτής της κρίσης είναι ότι ένας αντιδημοφιλής πρόεδρος που εκπροσωπεί αρκετά λιγότερο από το ένα τρίτο της Γαλλικής κοινωνίας και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του υπονομεύουν το κοινωνικό κράτος και απειλούν την κοινωνική συνοχή έχουν προκαλέσει αλλεπάλληλες κοινωνικές εκρήξεις, προσπαθεί να επιβάλει διαδοχικούς πρωθυπουργούς της αρεσκείας του, που θα εφαρμόσουν το δικό του πρόγραμμα, παρότι είναι αδύνατο να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία γύρω από αυτές τις κυβερνήσεις, ακριβώς γιατί με την εξαίρεση όσων κομμάτων στηρίζουν τον Μακρόν, τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς και δεν επιθυμούν να καταστούν συνυπεύθυνα πολιτικών με τις οποίες διαφωνούν ριζικά και τις οποίες η γαλλική κοινωνία αποδοκιμάζει μαζικά.

Το εντυπωσιακό είναι ότι μέσα σε όλα αυτά ο Μακρόν φέρεται σαν να μην έχει επίγνωση των αντιδράσεων της κοινωνίας στις πολιτικές του. Για την ακρίβεια φέρεται σαν ούτως ή άλλως να έχει δίκιο, σαν αυτό που λέει να είναι η αυτονόητη και αυταπόδεικτη αλήθεια.

Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά πολιτική κρίση, μια κατάσταση ακυβερνησίας χωρίς προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία. Και βέβαια όλα αυτά οδηγούν σε μια συνθήκη όπου στον βαθμό που η αριστερή αντιπολίτευση δείχνει κατακερματισμένη απλώς έρχεται όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο να έρθει στην εξουσία η ακροδεξιά, που αποφεύγει, για προφανείς λόγους, να αναλάβει τώρα κυβερνητικές ευθύνες, ακριβώς για να επιταχύνει τη φθορά των κυβερνήσεων που προσπαθεί να επιβάλει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Θεωρώ ότι αυτό δεν συνδέεται με την ικανότητα ή ανικανότητα του Εμανουέλ Μακρόν. Άλλωστε, είναι ευφυής και συγκροτημένος πολιτικός. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι οι πολιτικές που προτείνει αφορούν το ένα τρίτο της κοινωνίας. Τα ανώτερα στρώματα και ένα μέρος μόνο από τη μεσαία τάξη. Σχηματικά όσους είναι ευχαριστημένοι από τη σημερινή κατάσταση και έχουν συμφέρον να διατηρηθεί ως έχει και να παραταθεί. Την ώρα που η κοινωνική πλειοψηφία αισθάνεται ότι είναι όλο και πιο απελπισμένη και χωρίς ορατή διέξοδο.

Το φαινόμενο δεν είναι μόνο γαλλικό, αλλά πανευρωπαϊκό. Είναι, στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου έχουμε μια κυβέρνηση την οποία στηρίζει μια μειοψηφία της κοινωνίας και αποδοκιμάζει, σε όλες τις δημοσκοπήσεις η πλειοψηφία της κοινωνίας, και που παρ’ όλα αυτά κυβερνά λες και είναι παντοδύναμη επειδή την ευνοεί ο εκλογικός νόμος. Περνώντας πολιτικές που στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία νομιμοποίηση.

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ποια μπορεί να είναι η έξοδος από αυτή την κρίση. Και η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση μέσα από την ανακύκλωση των κομμάτων και των πολιτικών που είναι στον πυρήνα της πολιτικής κρίσης και εντείνουν την αποξένωση της κοινωνίας από την πολιτική.

Έξοδος από την πολιτική κρίση και καταστάσεις τύπου Γαλλίας ή Ελλάδας, θα έρθει μόνο εάν υπάρξουν ξανά σχηματισμοί που να αφουγκράζονται την κοινωνία, να κατανοούν τις ανάγκες της, να την κινητοποιούν, να της δίνουν αυτοπεποίθηση, να την κάνουν πρωταγωνιστή των πολιτικών εξελίξεων. Τέτοιοι σχηματισμοί δεν μπορούν παρά να είναι δημοκρατικοί και προοδευτικοί, αλλά και την ίδια στιγμή πρέπει να κάνουν πολιτική με έναν διαφορετικό τρόπο, ώστε να αγγίζουν την κοινωνία. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αναγκαίο, εάν δεν θέλουμε να δούμε και στην Ελλάδα μια ανάλογη συνθήκη ακυβερνησίας που στο τέλος απλώς θα φέρει την ακροδεξιά στην εξουσία.

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Editorial
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
Editorial 29.09.25

Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ

Η βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να καθοδηγήσει και κάθε σκέψη για νέους σχηματισμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί, αλλά μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αντίπαλο δέος στη ΝΔ;
Editorial 15.09.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί, αλλά μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αντίπαλο δέος στη ΝΔ;

Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει και ηγέτη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που προσπαθεί πραγματικά, αλλά πρέπει να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να πείσει ότι όντως είναι ένα κόμμα εξουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
