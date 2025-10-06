newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Κικίλιας: Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία – Οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα
Κικίλιας: Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία – Οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα

«Τα πράγματα εξελίσσονται και οι αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα ρεαλιστικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

«Χρειαζόμαστε βιώσιμη ναυτιλία, περιβαλλοντικά και οικονομικά. Για να γίνει αυτό, οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στη Ναυτιλιακή Σύνοδο της Κύπρου.

Όπως σημείωσε ο κ. Κικίλιας, «η Ευρώπη δεν έχει χρόνο. Παγκοσμίως, τα πράγματα εξελίσσονται και οι αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα ρεαλιστικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία».

Στιγμιότυπο από τη Ναυτιλιακή Σύνοδο της Κύπρου

«Το LNG έχει αποδείξει την αξιοπιστία του»

Αναφερόμενος στη μετάβαση προς την πράσινη ναυτιλία, υπογράμμισε ότι «συμφωνούμε στο πλαίσιο, αλλά θέλουμε ρεαλισμό. Το LNG έχει αποδείξει την αξιοπιστία του και πρέπει να αξιοποιηθεί ως μεταβατικό καύσιμο. Ακόμη δεν έχουμε τα καύσιμα μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών, ούτε καν για να προσεγγίσουμε τους στόχους μείωσης της ερχόμενης δεκαετίας. Το κόστος μετάβασης είναι πολύ υψηλό και πρέπει, σημαντικό μέρος αυτών, να επιστρέφει στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις αντίστοιχες υποδομές».

Ως προς το πλαίσιο του ΙΜΟ, επισήμανε ότι «ο ναυτιλιακός κλάδος επιζητεί παγκόσμια μέτρα, αλλά δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε τιμωρητικά. Αντίθετα, θα πρέπει να του δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία, με συμβατό τρόπο, ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμος και να συνεισφέρει στο παγκόσμιο εμπόριο και την απασχόληση. Αυτό είναι ανάπτυξη, αυτό είναι ενεργειακή ασφάλεια, αυτό είναι καλύτερος κόσμος». Και πρόσθεσε: «Δουλειά τώρα, όλοι μαζί. Να καθορίσουμε πώς θα προσαρμοστεί κατάλληλα η συμφωνία του ΙΜΟ, ώστε να υπηρετεί το κοινό συμφέρον. Όχι τιμωρία, αλλά επιδίωξη της βιώσιμης ναυτιλίας με όλες τις έννοιες, οικονομική και περιβαλλοντική, με καθαρούς κανόνες».

«Η ναυτιλία είναι η ισχυρότερη αγορά που έχει να επιδείξει η ΕΕ, χάρη στους ανθρώπους της», είπε, υπογραμμίζοντας όμως ότι «είμαστε πολύ πίσω σε ανταγωνιστικότητα, έναντι ΗΠΑ και Κίνας». Ο κ. Κικίλιας επισήμανε πως «είναι ώρα κρίσης αλλά και σχεδίου. Η Έκθεση Ντράγκι πέρυσι είπε καθαρά τι πρέπει να κάνουμε. Πέρασε ένας χρόνος. Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Είναι ώρα για πράξεις».

Τέλος, αναφερόμενος στη ναυτική εκπαίδευση, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σημείωσε πως «φέρνουμε νομοσχέδιο που θα μειώνει τη γραφειοκρατία και θα επαναξιολογεί τις σχολές, δημόσιες και ιδιωτικές, για το πώς τα παιδιά μας θα εισέλθουν και θα παραμείνουν στον ναυτιλιακό κλάδο, όπου οι θέσεις εργασίας είναι διασφαλισμένες και πολύ καλά αμειβόμενες».

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
