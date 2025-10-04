newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
Πολιτική 04 Οκτωβρίου 2025 | 10:48

Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

«Η Ελλάδα έχει ιστορική ευθύνη να διασφαλίσει θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σύνταξη
Την αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στο Ίδρυμα Ευγενίδου, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι τα πορίσματα των εργασιών του Συνεδρίου, θα αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για την πανεπιστημιακή και ναυτιλιακή κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Συνεδρίου, καθηγήτρια Λία Αθανασίου και τη συνεχάρη για τη μεγάλη συνεισφορά της στο εμβληματικό έργο της αναμόρφωσης του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι «φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε το νομοθετικό αυτό έργο με αντίστοιχους κομβικούς τομείς, όπως είναι ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Προσβλέπουμε στη συνδρομή σας και στη συμμετοχή σας».

Ακολούθως, ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία του Συνεδρίου, χαρακτηρίζοντάς το καταξιωμένο θεσμό που αναδεικνύει τον Πειραιά σε κέντρο επιστημονικού διαλόγου, ναυτιλιακής γνώσης και διεθνούς συνεργασίας. «Η φετινή θεματική για τους κινδύνους της θαλάσσιας αποστολής δεν είναι θεωρητική, αλλά πρακτική, άμεση και σημαντική τόσο για τη χώρα μας όσο και για τον πλανήτη», τόνισε.

Στη συνέχεια, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, από την πράσινη μετάβαση και τα κριτήρια ESG έως τις γεωπολιτικές αναταραχές και την ασφάλεια στις θαλάσσιες οδούς. «Πρόκειται για ζητήματα κομβικά για το μέλλον της ναυτιλίας, τα οποία αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία, στην ελληνική και την παγκόσμια ποντοπόρο ναυτιλία», υπενθύμισε, προσθέτοντας ότι «το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας εκπροσωπείται από την ελληνική ποντοπόρο».

Τέλος, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι η Ελλάδα, λόγω της ναυτικής της παράδοσης και της πρωτοκαθεδρίας που κατέχει στον παγκόσμιο στόλο, «έχει ιστορική ευθύνη να διασφαλίσει θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του ελληνόκτητου στόλου και τον ρόλο της χώρας μας».

Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»

Αποκαλυπτική συζήτηση με φοιτητές της Σορβόννης του πρώην πρωθυπουργού, οι σκέψεις του για το πως θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή
Πολιτική 04.10.25 Upd: 12:37

Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας καθώς και στις πρωτοβουλίες του κόμματος ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
Δένδιας για τα 51 χρόνια της ΝΔ: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»
Επέτειος 04.10.25

Μήνυμα Δένδια για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Η παράταξη που «αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού» αλλά και εκείνη που «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός
in Confidential 04.10.25

Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός

Σε άλλο κόσμο ο πρωθυπουργός περιγράφει μια ειδυλλιακή κατάσταση στην Ελλάδα την ώρα που τα χρέη των πολιτών στο δημόσιο έχουν αυξηθεί κατά 4,5 δισ. ευρώ μέσα σ' ένα χρόνο. Τα εσωκομματικά της ΝΔ αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
Δήλωση Κεραμέως 04.10.25

Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία, κατατέθηκε για επεξεργασία στη Βουλή. Ποιες προτάσεις των κοινωνικών εταίρων συμπεριλαμβάνει.

Σύνταξη
Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη

Επιβεβαιώνεται η επικοινωνία Μητσοτάκη - Δένδια με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Μήνυμα από την πλευρά του υπουργού Άμυνας προς πάσα κατεύθυνση (και προς τον Αδ. Γεωργιάδη που πήγε να τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν) ότι εμμένει στη θέση του υπέρ του αιτήματος του Π. Ρούτσι.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης
Επίθεση 03.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

«Αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
Shein - Temu 04.10.25

«Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» - Επιβολή τέλους στα δέματα ζητεί το ΕΕΑ

Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνταξη
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
Δράμα και άγχος 04.10.25

«Τα ίδια λάθη» - Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»

Αποκαλυπτική συζήτηση με φοιτητές της Σορβόννης του πρώην πρωθυπουργού, οι σκέψεις του για το πως θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι
Τραγωδία 04.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι

Η μηχανή στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα κινούνταν σε λεωφόρο στην Αργυρούπολη στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα

Σύνταξη
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή
Πολιτική 04.10.25 Upd: 12:37

Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας καθώς και στις πρωτοβουλίες του κόμματος ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
Βρετανία: «Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ
Κόσμος 04.10.25

«Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ

Η επιθυμία του Γουίλιαμ και της Κέιτ για περισσότερη ιδιωτικότητα σημαίνει ζώνη αποκλεισμού περιμέτρου 2,3 μιλίων και λιγότερη δημόσια γη για τους πεζούς

Σύνταξη
