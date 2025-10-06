Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Ιστορικό Αρχείο 06 Οκτωβρίου 2025 | 12:07

Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Τα θέματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική των αρχαίων Ελλήνων είναι ανεξάντλητα. Τα μνημεία που άφησαν πίσω τους οι καταπληκτικοί και στην τέχνη αυτή αρχαίοι μαστόροι δεν συγκινούν μόνο με το απαράμιλλο κάλλος τους, και ως ερείπια ακόμη, αλλά θέτουν για τους ειδικούς και άπειρα προβλήματα, που παρά τις εντατικές έρευνες τόσων γενεών δεν ευρήκαν ακόμη τη λύση τους. Προβλήματα μορφής (προθέσεων, φαντασίας, ύφους), αλλά και προβλήματα «ύλης», που όσο και αν δίνουν την εντύπωση ότι είναι απλά ή ταπεινά, έχουν πολλές φορές για τον ερευνητή κεφαλαιώδη σημασία. Ποια δομικά υλικά λ.χ. χρησιμοποιούσαν στις κατασκευές τους οι αρχαίοι αρχιτέκτονες, και με τι είδους εργαλεία τα δούλευαν, τα συναρμολογούσαν, τα μετέφεραν και τα ανύψωναν, όταν οικοδομούσαν τα σπίτια, τους ναούς, τις στοές, τα τείχη τους; Πώς είναι δυνατόν να σχηματίσωμε μιαν ακριβή και πλήρη εικόνα για την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, αν δεν μελετήσωμε και αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες της δουλειάς, που παίζουν πάντοτε πολύ μεγάλο ρόλο στη σύλληψη, στη διεξαγωγή και στην απόληξη του αρχιτεκτονικού έργου;


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 15.12.1960, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Σ’ αυτό ακριβώς το θέμα αφιερώνει το πρόσφατο σύγγραμμά του ο καθηγητής κ. Αναστάσιος Ορλάνδος, με τον τίτλο: «Τα υλικά δομής των Αρχαίων Ελλήνων και οι τρόποι εφαρμογής αυτών». Δύο ογκώδεις τόμοι μεγάλου σχήματος (έκδοση της Αρχιτεκτονικής Εταιρείας)· ο πρώτος εξετάζει το ξύλο και τον πηλό και δημοσιεύθηκε το 1955-56· ο δεύτερος εξερευνά τα άλλα υλικά, τα μέταλλα, το ελεφαντοκόκκαλο, τα κονιάματα και τις πέτρες, και είδε το φως εφέτος. Και τα δύο βιβλία αποτελούν το Α’ μέρος της «Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής», που πρόκειται να συμπληρωθή με σειρά δημοσιευμάτων από τον συγγραφέα στο άμεσο μέλλον. Και δικοί μας και ξένοι αρχαιολόγοι έγραψαν σημαντικά πράγματα για την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Και όσοι όμως δεν περιωρίσθηκαν στις γενικότητες αλλά πραγματεύθηκαν συστηματικά και διεξοδικά το ζήτημα, δεν εξεμεταλλεύθηκαν όπως ή όσο έπρεπε τον πλούτο των πληροφοριών που περιέχουν οι φιλολογικές πηγές: κείμενα, οικοδομικές επιγραφές, πάπυροι, γραπτά αγγεία, ανάγλυφα, απεικονίσεις έργων τέχνης κ.λπ., για να ενημερωθούν και οι ίδιοι, να διδάξουν και μας με τι υλικά δούλευε ο αρχαίος οικοδόμος και με ποια εργαλεία τα επεξεργαζόταν και τα αξιοποιούσε στις συνθέσεις του. Αυτό το κενό έρχεται σήμερα να γεμίση με το νέο σύγγραμμά του ο κ. Ορλάνδος.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 15.12.1960, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να καταπιαστή και να βγάλη πέρα ένα έργο τέτοιας έκτασης και υφής άλλος καταλληλότερος ή αξιώτερός του. Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής, ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, αφού επί σαράντα ολόκληρα χρόνια εργάσθηκε προσωπικά στην αναστήλωση των αρχαίων μνημείων της χώρας μας και έτσι, μαζί με τα άλλα επιστημονικά και τεχνικά του εφόδια, απέκτησε πλούσια και πολύτιμη πείρα. Έπειτα είναι ένας ακαταπόνητος ερευνητής, χαλκέντερος άνθρωπος. Απορεί κανείς πώς βρίσκει χρόνο και δυνάμεις για ν’ ανταποκρίνεται στα πολλαπλά καθήκοντα (διδακτικά, διοικητικά, εκτελεστικά) που πρόθυμα επωμίζεται και πάντοτε εκτελεί άοκνος, με ακρίβεια και ευσυνειδησία. Και κοντά σ’ αυτά ο μόχθος μιας επίπονης συγγραφικής εργασίας που συνεχίζεται με την ίδια πάντοτε ένταση, πυκνότητα και μεθοδικότητα, παρά την προχωρημένην ηλικία του.

Αυτή τη φορά εξερεύνησε πηγές απέραντες: κείμενα συγγραφέων, επιγραφές, παπύρους, απεικονίσεις απάνω σε μνημεία κάθε λογής, για να ανακαλύψη και να καταγράψη λεπτομέρειες τεχνικές και ειδήσεις που μόνο το μάτι του έμπειρου ειδικού μπορεί να εννοήση και να εκτιμήση. Ο άλλος, ο αμύητος λ.χ. στα τεχνικά φιλόλογος ή ο στερημένος από ιστορική και φιλολογική κατάρτιση αρχιτέκτων, θα προσπερνούσε αυτά τα βαρυσήμαντα τεκμήρια, χωρίς να προσέξη το νόημα και την αξία τους. Αυτός τα νοιώθει σαν φιλόλογος που είναι και σαν τεχνικός που πάλαιψε με τα προβλήματα αυτά στην πράξη, και επειδή η επιμέλειά του είναι παροιμιώδης, κάθησε και τα συγκέντρωσε προσεχτικά, τα κατάταξε, τα εξήγησε, τα επαλήθευσε και τώρα μας τα προσφέρει σε μια πραγματεία αξιόλογη όχι μόνο για το επιστημονικό της περιεχόμενο, αλλά και για τον λιτό, κομψό, δόκιμο ελληνικό λόγο της.

[…]


Ωραίες σελίδες έχει γράψει για τα συστήματα δομής των αρχαίων ελληνικών τειχών ο κ. Ορλάνδος στο 2ο τόμο του βιβλίου του. Επισημαίνει το γεγονός ότι το σχήμα των πετρών, οι αναλογίες, ο τρόπος της συναρμογής, η υφή του υλικού και ο τρόπος που το μεταχειριζότανε ο τεχνίτης στην εξωτερικήν επιφάνεια αποτελούν στοιχεία ύφους που με τους συνδυασμούς των έδιναν στο αρχαίο τείχος μιαν ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Και στα τείχη τους ακόμη, που ήσαν έργα οχυρωματικά (όχι ευγενή οικοδομήματα), οι αρχαίοι απαιτούσαν όχι μόνο στερεότητα, αλλά και αρμονική σύνθεση, δηλαδή κάλλος. Έπρεπε, μαρτυρεί ο Αριστοτέλης, να κατασκευάζονται «πρεπόντως και προς κόσμον τη πόλει και προς τας πολεμικάς χρείας». Έπειτα, καθώς παρατηρεί ο κ. Ορλάνδος, τα αρχαία ελληνικά τείχη ήσαν πάντοτε δεμένα και με το τοπίο όπου υψώνονταν· με τα υλικά και με τη μορφή τους δένονταν μαζί του και αποτελούσαν ένα ζωντανό σώμα. «Ούτω υψηλά, υπερήφανα και αδρώς κατειργασμένα ορθούνται ακόμη με εκπληκτικήν ποικιλίαν διατάξεως πολλά αρχαία ελληνικά τείχη, άλλοτε διασχίζοντα ερήμους χαράδρας και άλλοτε στεφανώνοντα λόφους με εν μεγαλοπρεπές πέτρινον διάδημα. Αναρριχώνται ατρόμητα και επιβλητικά επάνω εις τους αγρίους βράχους, προς τους οποίους συχνά και συγχέονται τόσον, ώστε προς στιγμήν να φαίνωνται και αυτά ως έργα της Δημιουργίας» (τόμ. 2ος, σελ. 261).


Για τις επιστημονικές πραγματείες του κ. Αναστασίου Ορλάνδου ένας διαπρεπής νεώτερος συνάδελφός του μου έδωσε τον πολύ εύστοχο χαρακτηρισμό: μπορείς να κάνης γι’ αυτές τούτο ή εκείνο το σχόλιο, αλλά πάντοτε θα αναγνωρίσης ότι ύστερ’ απ’ αυτές τα προβλήματα που μελετούν δεν παραμένουν πια τα ίδια· έχουν μετακινηθή από τη θέση τους — για τούτο ο υστερώτερος ερευνητής δεν μπορεί να τις αγνοήση ή να τις παραβλέψη. Για πόσα επιστημονικά έργα δικών μας αλλά και ξένων συγγραφέων είναι δυνατόν ν’ ακούση κανείς από υπεύθυνα χείλη τα ίδια πράγματα; Ποιος συγγραφέας δεν θα ευχότανε ν’ ακούση για την επιστημονική του προσφορά καλύτερο εγκώμιο; Που και να το αξίζη όμως, όπως το αξίζουν οι εργασίες του κ. Ορλάνδου.

*Κείμενο του εξέχοντος παιδαγωγού, φιλοσόφου και δοκιμιογράφου Ευάγγελου Παπανούτσου (1900-1982), που έφερε τον τίτλο «Η αρχιτεκτονική των αρχαίων» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 1960.


Ο Ευάγγελος Παπανούτσος

Σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας με διεθνές κύρος, ο ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος, απόγονος του πολιτικού της Επανάστασης του 1821 Ιωάννη Oρλάνδου, αλλά και της οικογένειας των Κουντουριώτηδων (εκ μητρός), γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 Δεκεμβρίου 1887.

Ο Ορλάνδος σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ακολούθως δε αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (θέμα της διδακτορικής διατριβής του ήταν «Το αέτωμα του εν Σουνίω ναού του Ποσειδώνος»).

Εργάστηκε σε νεαρή ηλικία (1910-1917) ως αρχιτέκτονας στις αναστηλώσεις των μνημείων της Ακρόπολης υπό τον Νικόλαο Μπαλάνο, ενώ υπήρξε μαθητής και συνεργάτης σπουδαίων αρχαιολόγων, όπως ήταν οι W. Dörpfeld, G. Karo, R. Heberdey, Α. von Premerstein και A. Brückner.


Από το 1919 έως το 1958 ο Ορλάνδος δίδαξε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Μετσοβίου (Αρχιτεκτονική Μορφολογία και Ρυθμολογία, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής), ενώ από το 1939 έως το 1958 υπήρξε τακτικός καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εξάλλου, ο Ορλάνδος διετέλεσε επί μακρόν διευθυντής της Υπηρεσίας Αναστηλώσεως Αρχαίων και Ιστορικών Μνημείων.

Ακολουθώντας την επιστημονική οδό της πολύωρης και κοπιαστικής εργασίας και μελέτης κοντά στα μνημεία, ο Ορλάνδος προέβη στην αποτύπωση και το σχεδιασμό τους με απαράμιλλη ευχέρεια και ακρίβεια, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον τρόπο δόμησης και ένταξης στο τοπίο, στη λειτουργικότητα και την αισθητική των αρχαίων, βυζαντινών και νεότερων κτισμάτων.

Έχοντας αποκτήσει μια μοναδική εποπτεία ολόκληρου του ελληνικού μνημειακού χώρου, ο Ορλάνδος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην απογραφή αλλά και στην αρχειοθέτηση του τεράστιου μνημειακού πλούτου της χώρας μας.


Τα ενδιαφέροντά του δεν περιορίζονταν μόνο στην αρχαιότητα, τα παλαιοχριστιανικά και τα βυζαντινά μνημεία, αλλά εκτείνονταν έως τη λαϊκή αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα.

Ο Ορλάνδος υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1926), ενώ το 1950 εξελέγη πρόεδρος αυτής.

Επίσης, διετέλεσε σύμβουλος (1927-1951) και γραμματέας (1951-1979) της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Ο Ορλάνδος συμμετείχε στη διοίκηση και άλλων επιστημονικών εταιρειών (Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών), ενώ υπήρξε τακτικό μέλος ξένων αρχαιολογικών ινστιτούτων και σχολών στη χώρα μας.

Το όνομα του Ορλάνδου συνδέθηκε άρρηκτα με την αναστήλωση πολλών αρχαίων και βυζαντινών μνημείων της χώρας μας, ενώ αναρίθμητες υπήρξαν οι μελέτες του με θέμα τα εν λόγω μνημεία.

Ο Αναστάσιος Ορλάνδος απεβίωσε πλήρης ημερών στην Αθήνα, στις 6 Οκτωβρίου 1979.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητας της Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητας της Αριστεράς

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας και μίλησε, εκτός των άλλων και για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»

Επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων.

Σύνταξη
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης

Μία ακόμα προσθήκη υπήρξε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς.

Σύνταξη
Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις
Παραίτηση Τσίπρα 06.10.25 Upd: 13:53

Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις

Η κίνηση - έκπληξη από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αμηχανία στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιδράσεις και τα πρώτα σχόλια.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν
Αντίχειρας ψηλά 06.10.25

Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν

Μέσα σε μια θάλασσα από «ντεμπούτα» σχεδιαστών στην τρέχουσα Εβδομάδα Μόδας (συμπεριλαμβανομένων των Loewe, Mugler, Margiela και Dior), ο Pierpaolo Piccioli αποκάλυψε τελικά τη νέα του προσέγγιση για τον οίκο Balenciaga απομακρύνοντας την σκληρότητα του Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»

Ξεκίνησε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος μετά τον καθιερωμένο αγιασμό - Παραίνεση Αρχιεπισκόπου προς όλους να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να εργαστούν για το λαό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25 Upd: 14:19

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο