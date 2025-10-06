Στην Αθήνα αναμένονται σήμερα οι 27 ακτιβιστές της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla μετά την απαγωγή τους σε διεθνή ύδατα και την παράνομη κράτησή τους σε φυλακή στο Ισραήλ.

Με ανακοίνωσή της, η κίνηση March to Gaza καλεί σε κινητοποίηση στο αεροδρόμιο για την υποδοχή των μελών της ελληνικής αποστολής και καταγγέλλει την ελληνική κυβέρνηση ότι ακόμα δεν έχει καταδικάσει την «παράνομη αναχαίτιση σε διεθνή ύδατα» ενώ δεν έχει πει λέξη για την «κακομεταχείριση, για τις απεργίες πείνας, για το γεγονός ότι πολίτες αυτής της χώρας –ανάμεσά τους και μέλος της Βουλής– κρατήθηκαν χωρίς κατηγορία σε στρατόπεδο του Ισραήλ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla επιστρέφουν αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, με ειδική πτήση από το Ισραήλ.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαστικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν στην φυλακή και προχωρά η απέλαση όλων των συντρόφων μας. Μέχρι τώρα δεν έχουμε επικοινωνία μαζί τους και θα μάθουμε περισσότερα για το τι πραγματικά συνέβη όταν τους υποδεχτούμε στην Αθήνα.

Παρά την παρουσίαση της διαμεσολάβησης και της επιστροφής ως προσωπικής επιτυχίας του υπουργού, το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να μην έχει τοποθετηθεί πολιτικά για την υπόθεση. Καμία λέξη για την παράνομη αναχαίτιση σε διεθνή ύδατα, καμία λέξη για την κακομεταχείριση, για τις απεργίες πείνας, για το γεγονός ότι πολίτες αυτής της χώρας –ανάμεσά τους και μέλος της Βουλής– κρατήθηκαν χωρίς κατηγορία σε στρατόπεδο του Ισραήλ. Αυτή η σιωπή είναι ενοχή. Και δεν θα περάσει έτσι.

Αυτή τη στιγμή, η μόνη μας σκέψη είναι να υποδεχτούμε τους ανθρώπους μας όπως τους αξίζει. Με φροντίδα, πολιτική ζεστασιά και κινηματική συγκρότηση. Να ακουστεί καθαρά ότι δεν ήταν μόνοι/ες τους.Γι’ αυτό καλούμε σε ανοιχτή και μαζική υποδοχή, αύριο (Δευτέρα 6/10), στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με το που ανακοινωθεί η ώρα άφιξης.

Τα μέλη της αποστολής θα μιλήσουν

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα μιλήσουν – και θα ακουστούν. Για τις φυλακές. Την απαγωγή. Την καταστολή. Για τη Γάζα. Για την Παλαιστίνη. Για τον κόσμο που παλεύει να ανασάνει. Ο αγώνας συνεχίζεται.

Παρά την παρουσίαση της διαμεσολάβησης και της επιστροφής ως προσωπικής επιτυχίας του υπουργού, το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να μην έχει τοποθετηθεί πολιτικά για την υπόθεση

Και τώρα είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε:

Για την απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων του Global Sumud Flotilla.

Εκατοντάδες ακτιβιστές και ακτιβίστριες παραμένουν σε ισραηλινά κέντρα κράτησης. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του. Καμία δεν περισσεύει. Για το γκρέμισμα των φυλακών-κολαστηρίων του Ισραήλ.

Το ίδιο καθεστώς που απήγαγε τα μέλη της αποστολής, κρατά χιλιάδες Παλαιστίνιους ομήρους χωρίς κατηγορία, χωρίς δίκη, χωρίς μέλλον.

Η αλληλεγγύη μας δεν σταματά στην επιστροφή.

Μείνετε συντονισμένοι/ες για πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ώρα άφιξης και το σημείο συνάντησης στο αεροδρόμιο.