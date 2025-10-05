Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σε πάρκο του Βανκούβερ στον Καναδά, όταν μια μεγάλη αρκούδα μπήκε σε πολυσύχναστο σημείο όπου οι άνθρωποι συνηθίζουν να βγαίνουν για πικ-νικ.

Στο βίντεο που κατέγραψε επισκέπτης του πάρκου, φαίνεται η αρκούδα να φτάνει σε απόσταση αναπνοής από ένα ζευγάρι – με τον άνδρα να είναι απορροφημένος στο βιβλίο του – την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουν να απομακρυνθούν.

Όπως αναφέρει το People, το περιστατικό σημειώθηκε στο τέλος Αυγούστου, όταν η μεγάλη αρκούδα εμφανίστηκε σε περιοχή του Burnaby Mountain Park την ώρα που πολλοί άνθρωποι κάθονταν πάνω σε κουβέρτες, διάβαζαν, έτρωγαν και απολάμβαναν τον ευχάριστο καλοκαιρινό καιρό.

Τα πλάνα του βίντεο, που δημοσιοποίησε ο Divyanshu Chaubisa, δείχνουν την αρκούδα να κινείται γρήγορα μέσα στο καναδικό πάρκο και να πλησιάζει τους ανθρώπους, όσο εκείνοι μαζεύουν βιαστικά τα πράγματά τους και απομακρύνονται. Εκτός από το ανυποψίαστο ζευγάρι.

A bear was seen walking up to two people reading at Burnaby Mountain Park in Vancouver as people nearby tried to get their attention. pic.twitter.com/RfdOnJMSxa — AccuWeather (@accuweather) September 9, 2025

«Παιδιά! Παιδιά! Συγγνώμη! Φίλε!»

Οι παρευρισκόμενοι που έχουν ήδη απομακρυνθεί αρχίζουν και φωνάζουν στο ζευγάρι ώστε να τραβήξουν την προσοχή του. Ωστόσο, ο άνδρας και η γυναίκα παραμένουν καθισμένοι πάνω σε μια κουβέρτα απορροφημένοι με ό,τι κάνουν, ενώ η αρκούδα πλησιάζει.

Στο βίντεο ακούγονται γέλια ανάμεσα στις εκκλήσεις, καθώς το ζευγάρι δεν φαίνεται αρχικώς να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του ούτε να ακούει τις φωνές.

Όταν η αρκούδα φτάνει σε απόσταση λίγων μέτρων από το ανυποψίαστο ζευγάρι — που πλέον κάθεται μόνο του μέσα στο συγκεκριμένο σημείο του πάρκου — οι εκκλήσεις των επισκεπτών πληθαίνουν: «Παιδιά! Συγγνώμηηηηη! Φίλε! »…

Τελικά, το ζευγάρι συνειδητοποιεί τις φωνές και αντιλαμβάνεται την παρουσία του άγριου ζώου δίπλα στην κουβέρτα τους και απομακρύνεται άμεσα. Η αρκούδα μένει πίσω και αρχίζει να μυρίζει τα αντικείμενα που άφησαν πίσω τους χωρίς να δείχνει ευτυχώς κανένα ενδιαφέρον να τους κυνηγήσει.