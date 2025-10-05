Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Την ώρα που μεγάλο μέρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ βρέθηκε σε αδιέξοδο την 1η Οκτωβρίου, η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική κίνηση: την απομάκρυνση της πλειονότητας των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών (National Council on the Humanities).

Το συμβούλιο, που κανονικά αριθμεί 26 μέλη και συμβουλεύει το National Endowment for the Humanities (NEH) για τις χρηματοδοτικές του προτεραιότητες, περιορίστηκε πλέον σε μόλις τέσσερα μέλη – όλα διορισμένα από τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Σύμφωνα με τον νόμο, απαιτούνται τουλάχιστον 14 μέλη για να υπάρξει απαρτία, κάτι που σημαίνει ότι το όργανο δεν μπορεί να συνεδριάσει.

«Σας ευχαριστούμε για την υπηρεσία σας»

Τα μέλη έλαβαν ένα τυπικό email από το Γραφείο Προεδρικού Προσωπικού του Λευκού Οίκου, που τα ενημέρωνε για την άμεση παύση τους. Μεταξύ αυτών, και οι τρεις γυναίκες που είχε ο ίδιος ο Τραμπ διορίσει το 2019: η καθηγήτρια Αιγυπτιολογίας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν Μάρτζορι Φίσερ, η πανεπιστημιακή διδάσκουσα Κάθε Χικς Όλμπρεχτ και η σύμβουλος εκπαίδευσης Κλερ ΜακΚάφερυ Γκρίφιν. Η τελευταία δήλωσε στην Washington Post ότι αιφνιδιάστηκε από τον κοφτό τόνο του μηνύματος, τονίζοντας πως «ανυπομονούσε να συμβάλει στην υλοποίηση του οράματος του προέδρου», ειδικά για τον Κήπο Αμερικανών Ηρώων.

«Εκ μέρους του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, σας ενημερώνω ότι η θέση σας ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών λήγει, με άμεση ισχύ», έγραψε η Μέρι Σπρόουλς, στέλεχος του Γραφείου Προεδρικού Προσωπικού του Λευκού Οίκου. «Σας ευχαριστούμε για την υπηρεσία σας». Τις απομακρύνσεις αποκάλυψαν πρώτα η Washington Post και οι New York Times.

«Ψαλίδι» στις τέχνες

Ο αποδεκατισμός του συμβουλίου έρχεται σε συνέχεια ευρύτερων περικοπών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στις ομοσπονδιακές δομές χρηματοδότησης των τεχνών. Ήδη από τον Ιούνιο είχαν απολυθεί τα δύο τρίτα του προσωπικού του NEH (περίπου 100 εργαζόμενοι), ενώ σημαντικές περικοπές έγιναν και στο Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών (National Endowment for the Arts) και στο Ινστιτούτο Μουσείων και Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο που πέρασε το καλοκαίρι με τίτλο «Ένας Μεγάλος Όμορφος Νόμος» προβλέπει ότι το NEH θα διαθέσει 40 εκατ. δολάρια για την κατασκευή του Εθνικού Κήπου Αμερικανών Ηρώων – ενός φιλόδοξου έργου που ο Τραμπ θέλει να περιλαμβάνει 250 αγάλματα ιστορικών προσωπικοτήτων και διασήμων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιλεγεί τοποθεσία για το έργο, ενώ η χρηματοδότηση του οργανισμού για το 2024 ανέρχεται σε 207 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την The Art Newspaper.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς θεωρείται ότι υπονομεύει τη λειτουργία των ανθρωπιστικών θεσμών των ΗΠΑ, μετατρέποντάς τους σε εργαλείο προώθησης ενός στενά πολιτικού οράματος.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper, Κεντρική Φωτογραφία: Πανό που απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κρέμεται σε κτίριο στην Ουάσινγκτον, 1 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Nathan Howard