Νέα άνοδος στις τιμές ακινήτων στα νότια προάστια – Τι πυροδοτεί τη ζήτηση

Τα σκήπτρα ανόδου των τιμών στα ακίνητα συνεχίζουν να κρατούν τα Νότια Προάστια.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι τα Νότια Προάστια φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις στις τιμές αγοράς αλλά και ενοικίασης κατοικιών.

Η ελκυστικότητα των Νοτίων Προαστίων, με αιχμή τον παραθαλάσσιο χαρακτήρα, τις αναβαθμισμένες υποδομές και την ποιότητα ζωής, προσελκύει τόσο εγχώριους όσο και ξένους αγοραστές.

Τα ακίνητα στα Νότια Προάστια

Μιλώντας στον ΟΤ Senior Real Estate Agent Μάρκος Λιανός, τονίζει ότι «οι τάσεις των τιμών πώλησης στα Νότια Προάστια φαίνεται να είναι ανοδικές για τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια και προσθέτει πως «πολλά ποιοτικά κριτήρια έρχονται να σφραγίσουν αυτή την εικόνα». Υποστηρικτικά λειτουργούν το νέο πάρκο που δημιουργείται στο Φαληρικό Όρμο, με την ονομασία ΑΕΝΑΟΝ, η αναβάθμιση του ΣΕΦ από την ομάδα basket του Ολυμπιακού, η αμεσότητα στο κέντρο της Αθήνας από τη Λεωφόρο Συγγρού και ο νέος ποδηλατόδρομος από το ΣΕΦ μέχρι τη Βούλα.

Παλαιό Φάληρο

Η μέση τιμή πώλησης για κατοικίες, παλαιές και νέες, στο Παλαιό Φάληρο κατά το τρέχον έτος, 2025 κυμαινόταν γύρω στα 3.900 ευρώ/τμ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με το σημείο και τη παλαιότητα, με τη περιοχή πέριξ της Εδέμ να έχει υψηλότερες τιμές (περίπου 4200 ευρώ/τ.μ.).

Η πιο ακριβή περιοχή του Παλαιού Φαλήρου είναι πάνω από τη λεωφόρου Ποσειδώνος με τη θέα στη θάλασσα, όπου τα νεόδμητα διαμερίσματα φτάνουν μέχρι τα 15.000 ευρώ/ τμ.

Προοπτικές παρουσιάζει η περιοχή του Παλαιού Φαλήρου παράλληλα της λεωφόρου Συγγρού, η οποία ξεκινάει από το Ευγενίδιο ίδρυμα μέχρι και πάνω από την Λεωφόρο Αμφιθέας στα σύνορα με το γήπεδο του Πανιωνίου η οποία θα ευνοηθεί στο κοντινό μέλλον εάν δημιουργηθεί κάποιος σταθμός κοντά στο ΚΠΙΣΝ καθώς και από το νέο πάρκο στο φαληρικό όρμο με την ονομασία ΑΕΝΑΟΝ.

Η μέση τιμή ενοικίασης στο Παλαιό Φάληρο ήταν περίπου 12 ευρώ/τ.μ. ανά μήνα. Ωστόσο, για τα νεόδμητα ακίνητα, οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες, με τον μέσο όρο να φτάνει τα 15 ευρώ/τ.μ., και σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνούν τα 20 ευρώ/τ.μ.

Καλλιθέα

Η μέση τιμή πώλησης κατοικιών στην Καλλιθέα ήταν περίπου 2.800 ευρώ/τ.μ., με αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι τιμές διαφέρουν εντός του δήμου, με τις Τζιτζιφιές να παρουσιάζουν υψηλότερη μέση τιμή (περίπου 3.100 ευρώ/τ.μ.) και τον Λόφο Φιλαρέτου χαμηλότερη (περίπου 2.500 ευρώ/τ.μ).

Όσον αφορά στην ενοικίαση κατοικιών, η μέση τιμή στην Καλλιθέα ήταν περίπου 10,00 ευρώ/τ.μ. ανά μήνα.

Πειραιάς

Λίγο πιο Νότια, στον Πειραιά η μέση τιμή πώλησης κατοικιών κυμαινόταν στα 2.500 ευρώ /τ.μ. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη περιοχή και τη παλαιότητα, με περιοχές όπως η Καστέλα και το Πασαλιμάνι να έχουν υψηλότερες τιμές.

Η μέση τιμή ενοικίασης είναι περίπου 10 ευρώ/τ.μ. ανά μήνα. Υπάρχει σημαντική ζήτηση για μισθώσεις λόγω της ύπαρξης πανεπιστημίων και της ανάπτυξης του τουρισμού καθώς επιτρέπεται η βραχυπρόθεσμη ενοικίαση από ιδιώτες αλλά και πολλά έργα υποδομής όπως και ιδιωτικά project είτε αναπτύσσονται, είτε έχουν ολοκληρωθεί.

Πηγή: OT