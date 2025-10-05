newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νέα άνοδος στις τιμές ακινήτων στα νότια προάστια – Τι πυροδοτεί τη ζήτηση
Οικονομία 05 Οκτωβρίου 2025 | 11:36

Νέα άνοδος στις τιμές ακινήτων στα νότια προάστια – Τι πυροδοτεί τη ζήτηση

Οι τάσεις των τιμών πώλησης στα Νότια Προάστια φαίνεται να είναι ανοδικές για τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Spotlight

Τα σκήπτρα ανόδου των τιμών στα ακίνητα συνεχίζουν να κρατούν τα Νότια Προάστια.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι τα Νότια Προάστια φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις στις τιμές αγοράς αλλά και ενοικίασης κατοικιών.

Η ελκυστικότητα των Νοτίων Προαστίων, με αιχμή τον παραθαλάσσιο χαρακτήρα, τις αναβαθμισμένες υποδομές και την ποιότητα ζωής, προσελκύει τόσο εγχώριους όσο και ξένους αγοραστές.

Τα ακίνητα στα Νότια Προάστια

Μιλώντας στον ΟΤ Senior Real Estate Agent Μάρκος Λιανός, τονίζει ότι «οι τάσεις των τιμών πώλησης στα Νότια Προάστια φαίνεται να είναι ανοδικές για τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια και προσθέτει πως «πολλά ποιοτικά κριτήρια έρχονται να σφραγίσουν αυτή την εικόνα». Υποστηρικτικά λειτουργούν το νέο πάρκο που δημιουργείται στο Φαληρικό Όρμο, με την ονομασία ΑΕΝΑΟΝ, η αναβάθμιση του ΣΕΦ από την ομάδα basket του Ολυμπιακού, η αμεσότητα στο κέντρο της Αθήνας από τη Λεωφόρο Συγγρού και ο νέος ποδηλατόδρομος από το ΣΕΦ μέχρι τη Βούλα.

Παλαιό Φάληρο

Η μέση τιμή πώλησης για κατοικίες, παλαιές και νέες, στο Παλαιό Φάληρο κατά το τρέχον έτος, 2025 κυμαινόταν γύρω στα 3.900 ευρώ/τμ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με το σημείο και τη παλαιότητα, με τη περιοχή πέριξ της Εδέμ να έχει υψηλότερες τιμές (περίπου 4200 ευρώ/τ.μ.).

Η πιο ακριβή περιοχή του Παλαιού Φαλήρου είναι πάνω από τη λεωφόρου Ποσειδώνος με τη θέα στη θάλασσα, όπου τα νεόδμητα διαμερίσματα φτάνουν μέχρι τα 15.000 ευρώ/ τμ.

Προοπτικές παρουσιάζει η περιοχή του Παλαιού Φαλήρου παράλληλα της λεωφόρου Συγγρού, η οποία ξεκινάει από το Ευγενίδιο ίδρυμα μέχρι και πάνω από την Λεωφόρο Αμφιθέας στα σύνορα με το γήπεδο του Πανιωνίου η οποία θα ευνοηθεί στο κοντινό μέλλον εάν δημιουργηθεί κάποιος σταθμός κοντά στο ΚΠΙΣΝ καθώς και από το νέο πάρκο στο φαληρικό όρμο με την ονομασία ΑΕΝΑΟΝ.

Η μέση τιμή ενοικίασης στο Παλαιό Φάληρο ήταν περίπου 12 ευρώ/τ.μ. ανά μήνα. Ωστόσο, για τα νεόδμητα ακίνητα, οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες, με τον μέσο όρο να φτάνει τα 15 ευρώ/τ.μ., και σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνούν τα 20 ευρώ/τ.μ.

Καλλιθέα

Η μέση τιμή πώλησης κατοικιών στην Καλλιθέα ήταν περίπου 2.800 ευρώ/τ.μ., με αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι τιμές διαφέρουν εντός του δήμου, με τις Τζιτζιφιές να παρουσιάζουν υψηλότερη μέση τιμή (περίπου 3.100 ευρώ/τ.μ.) και τον Λόφο Φιλαρέτου χαμηλότερη (περίπου 2.500 ευρώ/τ.μ).

Όσον αφορά στην ενοικίαση κατοικιών, η μέση τιμή στην Καλλιθέα ήταν περίπου 10,00 ευρώ/τ.μ. ανά μήνα.

Πειραιάς

Λίγο πιο Νότια, στον Πειραιά η μέση τιμή πώλησης κατοικιών κυμαινόταν στα 2.500 ευρώ /τ.μ. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη περιοχή και τη παλαιότητα, με περιοχές όπως η Καστέλα και το Πασαλιμάνι να έχουν υψηλότερες τιμές.

Η μέση τιμή ενοικίασης είναι περίπου 10 ευρώ/τ.μ. ανά μήνα. Υπάρχει σημαντική ζήτηση για μισθώσεις λόγω της ύπαρξης πανεπιστημίων και της ανάπτυξης του τουρισμού καθώς επιτρέπεται η βραχυπρόθεσμη ενοικίαση από ιδιώτες αλλά και πολλά έργα υποδομής όπως και ιδιωτικά project είτε αναπτύσσονται, είτε έχουν ολοκληρωθεί.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
Ανησυχία 05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» – Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων
Για τον Daniel 05.10.25

«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» - Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων

Ο αγροτικός κόσμος που επλήγη από τον Daniel βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα μηνύματα του ΕΛΓΑ - «Ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της καταστροφής με την ευλογιά, χάνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα»

Σύνταξη
Το εργασιακό νομοσχέδιο του μεσονυχτίου: Κατατέθηκε βράδυ με επουσιώδεις αλλαγές
Υπουργείο Εργασίας 05.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο του μεσονυχτίου: Κατατέθηκε βράδυ με επουσιώδεις αλλαγές

Σε νεκρό χρόνο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατατέθηκε στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο. Συζητείται Τρίτη 7 Οκτωβρίου. Προσχηματικές και δευτερεύουσες οι ελάχιστες αλλαγές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Συναγερμός για δάνεια 1 δισ. ευρώ – Σε καθεστώς επιφυλακής οι τράπεζες
Πρωτογενής τομέας 05.10.25

Συναγερμός για δάνεια 1 δισ. ευρώ προς αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε καθεστώς επιφυλακής οι τράπεζες

Κίνδυνοι λόγω ευλογιάς των προβάτων και καθυστερήσεων στις πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρίσιμες οι πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου - «Σε έναν μήνα, οι αγρότες θα είναι στα κάγκελα» λένε επαγγελματίες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
Shein - Temu 04.10.25

«Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» - Επιβολή τέλους στα δέματα ζητεί το ΕΕΑ

Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνταξη
Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
Αναβρασμός 04.10.25

Mε SMS ζητεί ο ΕΛΓΑ επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel - «Φιάσκο» καταγγέλλουν βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ διαπιστώθηκε ότι προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίστηκαν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές - Αντιδράσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων
ΕΛΣΤΑΤ 04.10.25

Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία τον Αύγουστο μειώθηκε στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Όμως από τότε οι απασχολούμενοι έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 257.000.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 μεταξύ Αιγύπτου και Χιλής, καθώς ο εκτελεστής του φάουλ των Αφρικανών άλλαξε δύο φορές έπειτα από τσακωμό μεταξύ των παικτών και μετουσιώθηκε σε buzzer beater.

Σύνταξη
Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης του Π. Ρούτσι - Καρχιμάκης και Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να μάθει την αλήθεια.

Σύνταξη
Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο
Ελλάδα 05.10.25

Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο την καταγραφή όλων των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Απάτη με ΦΠΑ: Στη φυλακή οδηγούνται πέντε από τους κατηγορουμένους μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους
Βαριά αδικήματα 05.10.25

Προφυλακίζονται πέντε από τους εννέα κατηγορουμένους για την υπόθεση της απάτης με τον ΦΠΑ

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις απάτες με ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος απολογούνται σήμερα Κυριακή - Εντός της ημέρας η απόφαση της δικαιοσύνης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 
Τέλος (για λίγο) 05.10.25

«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η γύμνια ενός βρέφους στην τέχνη δεν συνιστά παιδική πορνογραφία, αποφάνθηκε το δικαστήριο των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν εναντίον των Nirvana

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
Ανησυχία 05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Μετατοπίσεις 05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο