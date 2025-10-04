newspaper
Τέξας: Δύο παιδιά νεκρά και δύο σε σταθερή κατάσταση – Συνελήφθη μια γυναίκα
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 23:31

Τέξας: Δύο παιδιά νεκρά και δύο σε σταθερή κατάσταση – Συνελήφθη μια γυναίκα

Μια γυναίκα συνελήφθη σε κομητεία του Χιούστον του Τέξας σε σχέση με τον φόνο δύο παιδιών και τον τραυματισμό ακόμα δύο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Δύο νεκροί έφηβοι και δύο άλλα παιδιά σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμούς κοντά σε προάστιο του Χιούστον στην Πολιτεία του Τέξας, το πρωί του Σαββάτου τοπική ώρα κοντά στο προάστιο Άνγκλετον.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπραζόρια ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για πυροβολισμούς και βρήκαν δύο παιδιά, ηλικίας 13 και 4 ετών, νεκρά από πυροβολισμούς. Δύο άλλα παιδιά, ηλικίας 8 και 9 ετών, μεταφέρθηκαν με ιατρικό ελικόπτερο σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ευτυχώς, τα δύο τραυματισμένα παιδιά βρίσκονται τώρα σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε σε email το Σάββατο η Μάντισον Πολστον, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του σερίφη.

Συνελήφθη μια γυναίκα στο Τέξας και διερευνάται η σχέση της με τα παιδιά

Μια γυναίκα συνελήφθη σε σχέση με τους πυροβολισμούς, δήλωσε η Πόλστον. Οι ερευνητές προσπαθούσαν να εξακριβώσουν τη σχέση μεταξύ της γυναίκας και των παιδιών.

Οι αρχές δεν έδωσαν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο του πυροβολισμού ή τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτόν, αλλά η Πολστον δήλωσε ότι το τμήμα της ελπίζει να έχει περισσότερες λεπτομέρειες το Σάββατο το βράδυ.

«Ενώ οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να διαμορφώνονται, η απώλεια δύο παιδιών με τέτοιο τρόπο είναι μια τραγωδία», έγραψε το γραφείο του σερίφη στην ανάρτησή του. «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και όλους όσους έχουν επηρεαστεί, καθώς συνεχίζουμε να μαθαίνουμε περισσότερα για αυτή την τραγική κατάσταση».

Μέχρι στιγμή οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, Το Άνγκλετον είναι μια πόλη στην κομητεία Μπραζόρια. Βρίσκεται περίπου 72 χιλιόμετρα νότια του Χιούστον και ανήκει στη μητροπολιτική περιοχή Χιούστον-Γουντλαντς-Σούγκαρ Λαντ. Διοικητικά ανήκει στην πολιτεία του Τέξας.

Η είδηση αυτή έρχεται μετά την δολοφονία μιας αθώας περαστικής κατά τη διάρκεια πυροβολισμού από διερχόμενο αυτοκίνητο σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χιούστον του Τέξας, ενώ έτρωγε το δείπνο της έξω από το διαμέρισμά της την Παρασκευή το βράδυ.

Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε
Διατροφικές συνήθειες 04.10.25

Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε

Τι συνέβη και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» κατέληξε ανενεργή στην Ευρώπη; Επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν δεν αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες, θα υποφέρουμε κι εμείς και ο πλανήτης.

Σύνταξη
Καναδάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία ομογενούς – Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ
Βίντεο ντοκουμέντο 04.10.25

Μαφιόζικη εκτέλεση ομογενούς στον Καναδά - Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ

Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές – Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες
Global Sumud Flotilla 04.10.25 Upd: 18:03

Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές του στολίσκου - Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες

Οι 27 Έλληνες παραμένουν κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης της ερήμου Νεγκέβ - Η διαδικασία απέλασής τους εξελίσσεται αργά - Καταγγελίες για ισραηλινή κακομεταχείριση

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
Καταγγελία 04.10.25

«Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» - Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla

Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Βρετανία: «Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ
Κόσμος 04.10.25

«Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ

Η επιθυμία του Γουίλιαμ και της Κέιτ για περισσότερη ιδιωτικότητα σημαίνει ζώνη αποκλεισμού περιμέτρου 2,3 μιλίων και λιγότερη δημόσια γη για τους πεζούς

Σύνταξη
Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σορίν Οπρέσκου: Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου – Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν
Χειροπέδες 04.10.25

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!

Έστω και με ματς περισσότερο η Ίντερ έπιασε τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα στους 12 βαθμούς μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε - Ματσάρα και 3-3 στο Λάτσιο- Τορίνο με τον Κατάλντι να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 90+13' για τους γηπεδούχους.

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)

Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο – Στην Αθήνα η ταφή
Ελλάδα 04.10.25

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο - Στην Αθήνα η ταφή

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια

Σύνταξη
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία
Ποδόσφαιρο 04.10.25

To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 στη Φρανφούρτη κι έφτασε τους 18 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Νίκες για Λεβερκούζεν (2-0) και Άουγκσμπουργκ (3-1), ισοπαλία για τη Ντόρτμουντ.

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών
Ελλάδα 04.10.25

Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών

Όπως λέει ο γνωστός μετεωρολόγος η σημασία των βροχών το Φθινόπωρο γίνεται μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ

Χάρη σε τέρμα που σημείωσε 18χρονος Εστεβάο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (2-1). Μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League η Άρσεναλ με 18 βαθμούς!

Σύνταξη
Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)

Παρά το γεγονός ότι ως το 73' ο Άγιαξ έχανε με 3-1 στο Ρότερνταμ από τη Σπάρτα, στο τέλος όμως ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3) με γκολ στο 90+7′!

Σύνταξη
