Τέξας: Δύο παιδιά νεκρά και δύο σε σταθερή κατάσταση – Συνελήφθη μια γυναίκα

Δύο νεκροί έφηβοι και δύο άλλα παιδιά σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμούς κοντά σε προάστιο του Χιούστον στην Πολιτεία του Τέξας, το πρωί του Σαββάτου τοπική ώρα κοντά στο προάστιο Άνγκλετον.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπραζόρια ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για πυροβολισμούς και βρήκαν δύο παιδιά, ηλικίας 13 και 4 ετών, νεκρά από πυροβολισμούς. Δύο άλλα παιδιά, ηλικίας 8 και 9 ετών, μεταφέρθηκαν με ιατρικό ελικόπτερο σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ευτυχώς, τα δύο τραυματισμένα παιδιά βρίσκονται τώρα σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε σε email το Σάββατο η Μάντισον Πολστον, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του σερίφη.

Συνελήφθη μια γυναίκα στο Τέξας και διερευνάται η σχέση της με τα παιδιά

Μια γυναίκα συνελήφθη σε σχέση με τους πυροβολισμούς, δήλωσε η Πόλστον. Οι ερευνητές προσπαθούσαν να εξακριβώσουν τη σχέση μεταξύ της γυναίκας και των παιδιών.

Οι αρχές δεν έδωσαν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο του πυροβολισμού ή τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτόν, αλλά η Πολστον δήλωσε ότι το τμήμα της ελπίζει να έχει περισσότερες λεπτομέρειες το Σάββατο το βράδυ.

«Ενώ οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να διαμορφώνονται, η απώλεια δύο παιδιών με τέτοιο τρόπο είναι μια τραγωδία», έγραψε το γραφείο του σερίφη στην ανάρτησή του. «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και όλους όσους έχουν επηρεαστεί, καθώς συνεχίζουμε να μαθαίνουμε περισσότερα για αυτή την τραγική κατάσταση».

Μέχρι στιγμή οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, Το Άνγκλετον είναι μια πόλη στην κομητεία Μπραζόρια. Βρίσκεται περίπου 72 χιλιόμετρα νότια του Χιούστον και ανήκει στη μητροπολιτική περιοχή Χιούστον-Γουντλαντς-Σούγκαρ Λαντ. Διοικητικά ανήκει στην πολιτεία του Τέξας.

Η είδηση αυτή έρχεται μετά την δολοφονία μιας αθώας περαστικής κατά τη διάρκεια πυροβολισμού από διερχόμενο αυτοκίνητο σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χιούστον του Τέξας, ενώ έτρωγε το δείπνο της έξω από το διαμέρισμά της την Παρασκευή το βράδυ.