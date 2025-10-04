Μια μητέρα από το Μπρονξ που λάμβανε θεραπεία που της έσωσε τη ζωή σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στον ύπνο της από την διπλανή της στο δωμάτιο που νοσηλευόταν.

Η Σύνθια Βαν, 55 ετών, καθώς αναπαυόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου τη νύχτα της 10ης Σεπτεμβρίου, δέχθηκε βίαιη επίθεση που την άφησε να παλεύει για τη ζωή της.

Η δράστης έχει γνωστό ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς.

Η Βαν υπέστη σοβαρά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι και μεταφέρθηκε επειγόντως σε χειρουργική επέμβαση, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της 17 ημέρες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο ιατροδικαστής της πόλης έκρινε τον θάνατό της ως ανθρωποκτονία, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η δράστης που ξυλοκόπησε την μητέρα παραμένει άφαντη

«Είναι σπαρακτικό. Είμαι συντετριμμένη εσωτερικά», δήλωσε η μοναχοκόρη της Τανίσα στο News 12 κλαίγοντας. «Είναι πολύ δύσκολο. Η μαμά μου ήταν το σύστημα υποστήριξής μου. Ήταν πραγματικά το μόνο που είχα», είπε.

Οι υπάλληλοι του νοσοκομείου ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η δράστης, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, είχε καταγεγραμμένο ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς, συμπλήρωσε η κόρη του θύματος.

Η κόρη της σχεδιάζει τώρα την κηδεία της μητέρας της αντί για έναν εορτασμό γενεθλίων και απαιτεί εξηγήσεις από το ίδρυμα που έχει αναλάβει τη φροντίδα της μητέρας της.

«Δεν της άξιζε αυτό. Κανείς δεν αξίζει να δέχεται επίθεση σε νοσοκομείο την ώρα που κοιμάται», είπε.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι η ύποπτη ενδέχεται πλέον να διαφεύγει.

Τα Νοσοκομεία NYC Health + Hospitals δεν έχουν εκδώσει δημόσια δήλωση που να εξηγεί γιατί ένας ασθενής με ιστορικό βίας τοποθετήθηκε σε κοινόχρηστο δωμάτιο ή εάν υπήρχαν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

