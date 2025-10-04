newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Νέα Υόρκη: Μια μητέρα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από την διπλανή της σε θάλαμο νοσοκομείου
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 10:30

Νέα Υόρκη: Μια μητέρα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από την διπλανή της σε θάλαμο νοσοκομείου

Η μητέρα υπέστη σοβαρά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι

Σύνταξη
Spotlight

Μια μητέρα από το Μπρονξ που λάμβανε θεραπεία που της έσωσε τη ζωή σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στον ύπνο της από την διπλανή της στο δωμάτιο που νοσηλευόταν.

Η Σύνθια Βαν, 55 ετών, καθώς αναπαυόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου τη νύχτα της 10ης Σεπτεμβρίου, δέχθηκε βίαιη επίθεση που την άφησε να παλεύει για τη ζωή της.

Η δράστης έχει γνωστό ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς.

Η Βαν υπέστη σοβαρά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι και μεταφέρθηκε επειγόντως σε χειρουργική επέμβαση, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της 17 ημέρες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο ιατροδικαστής της πόλης έκρινε τον θάνατό της ως ανθρωποκτονία, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η δράστης που ξυλοκόπησε την μητέρα παραμένει άφαντη

«Είναι σπαρακτικό. Είμαι συντετριμμένη εσωτερικά», δήλωσε η μοναχοκόρη της Τανίσα στο News 12 κλαίγοντας. «Είναι πολύ δύσκολο. Η μαμά μου ήταν το σύστημα υποστήριξής μου. Ήταν πραγματικά το μόνο που είχα», είπε.

Οι υπάλληλοι του νοσοκομείου ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η δράστης, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, είχε καταγεγραμμένο ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς, συμπλήρωσε η κόρη του θύματος.

Η κόρη της σχεδιάζει τώρα την κηδεία της μητέρας της αντί για έναν εορτασμό γενεθλίων και απαιτεί εξηγήσεις από το ίδρυμα που έχει αναλάβει τη φροντίδα της μητέρας της.

«Δεν της άξιζε αυτό. Κανείς δεν αξίζει να δέχεται επίθεση σε νοσοκομείο την ώρα που κοιμάται», είπε.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι η ύποπτη ενδέχεται πλέον να διαφεύγει.

Τα Νοσοκομεία NYC Health + Hospitals δεν έχουν εκδώσει δημόσια δήλωση που να εξηγεί γιατί ένας ασθενής με ιστορικό βίας τοποθετήθηκε σε κοινόχρηστο δωμάτιο ή εάν υπήρχαν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Πηγή κεντρικής φωτό: nychealthandhospitals.org

Green
Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
«Φαντάσματα» λαϊκισμού 04.10.25

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
Νεκροί και τραυματίες 04.10.25

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
Ταλαιπωρία 04.10.25

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες υποχρεώθηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, περιμένοντας να δοθεί άδεια να αρχίσουν ξανά οι πτήσεις. Πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Σύνταξη
Γάζα: Σταματά το Ισραήλ την επιχείρηση κατάληψης – Πολλά τα θολά σημεία για την επίτευξη εκεχειρίας
Ραγδαίες εξελίξεις 04.10.25 Upd: 11:09

Το Ισραήλ σταματά την επιχείρηση κατάληψης της Γάζας - Σε τι έχει συμφωνήσει η Χαμάς - Τα θολά σημεία για την επίτευξη εκεχειρίας

Η Χαμάς απάντησε εν μέρει θετικά στο σχέδιο Τραμπ ο οποίος σχολίασε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη και ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν
Λόγω ΚΑΠ 03.10.25

Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο το Ευρωκοινοβούλιο να καταψηφίσει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, με αιχμή τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ζητούν να αποσυρθεί μεγάλο μέρος του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
Ευρωπαϊκή έκθεση 03.10.25

Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου

Δημοσιοποιήθηκε η τελική έκθεση για τα αίτια του blackout που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και ταλαιπωρία για εκατομμύρια Ίβηρες.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο
Μαύρες λίστες πλοίων 03.10.25

Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι πλοία που ανήκουν στις ναυτιλιακές Αλαφούζου, Οικονόμου και Τσάκου συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τι ζητά στην ερώτησή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Απάντησε στον Τραμπ – «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις
Η ανακοίνωση 03.10.25 Upd: 23:51

Η Χαμάς απάντησε: «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις - Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Η Χαμάς τονίζει ότι «το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες)»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)
Euroleague 04.10.25

O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος κάνει τη διαφορά στα δύο πρώτα ματς της Euroleague και οδηγεί μαζί με τον Μόουζες Ράιτ τη Ζαλγκίρις στην κορυφή της Euroleague – Τα εντυπωσιακά νούμερα του απελευθερωμένου Αμερικανού στο Κάουνας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Δένδιας για τα 51 χρόνια της ΝΔ: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»
Επέτειος 04.10.25

Μήνυμα Δένδια για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Η παράταξη που «αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού» αλλά και εκείνη που «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
Πολιτική 04.10.25

Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

«Η Ελλάδα έχει ιστορική ευθύνη να διασφαλίσει θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σύνταξη
36η Σπαρτακιάδα: Σε εξέλιξη ο αγώνας – Η διαδρομή που ακολουθούν οι ποδηλάτες
Αυξημένη προσοχή 04.10.25

Σε εξέλιξη ο 36η Ποδηλατική Σπαρτακιάδα - Η διαδρομή που ακολουθούν οι συμμετέχοντες (βίντεο)

Η εκκίνηση έγινε στις 07:30 το πρωί του Σαββάτου στο Καλλιμάρμαρο με προορισμό τη Σπάρτη - Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή όσο οι ποδηλάτες θα διέρχονται από τη δεξιά λωρίδα

Σύνταξη
Με προβλήματα στην Τρίπολη ο Άρης
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Με προβλήματα στην Τρίπολη ο Άρης

Ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο σημερινό (4/10, 18.00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», παρά τα σημαντικά προβλήματα απουσιών που αντιμετωπίζει ο Χιμένεθ.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω, δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου»
Ελλάδα 04.10.25

Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω, δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου»

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου» τονίζει ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο MEGA

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
Πολύτιμοι «συγκάτοικοι» 04.10.25

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας - Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων που ζουν στη φύση. Γεγονός που ανησυχεί έντονα επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
Αναβρασμός 04.10.25

Mε SMS ζητεί ο ΕΛΓΑ επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel - «Φιάσκο» καταγγέλλουν βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ διαπιστώθηκε ότι προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίστηκαν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές - Αντιδράσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
Euroleague 04.10.25

Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)

Ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια φανταστική σεζόν στη Euroleague, όμως το ξεκίνημα του στο τριφύλλι δεν είναι καλό – Το δύσκολο έργο του Αταμάν με τον Αμερικανό και η ασθένεια που τον κράτησε πίσω…

Σύνταξη
Super League: Σέντρα στην έκτη αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Super League: Σέντρα στην έκτη αγωνιστική

Τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet – Βόλος και ΟΦΗ – Άρης περιλαμβάνει η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής της Super League, το Σάββατο.

Σύνταξη
Λάρισα: Πέθανε έξω από κέντρο υγείας 47χρονη γυναίκα κατά τη μεταφορά της λόγω ξαφνικών πόνων
Θλίψη 04.10.25

Πέθανε έξω από κέντρο υγείας 47χρονη γυναίκα κατά τη μεταφορά της λόγω ξαφνικών πόνων

Η άτυχη γυναίκα είχε διαμαρτυρηθεί στους συγγενείς της για πόνους που ένιωσε, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ - Εξέπνευσε λίγο προτού εισαχθεί στο Κέντρο Υγείας Γόννων στη Λάρισα

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

